После долгих научных дискуссий ученые подтвердили, что новый гибридный штамм COVID-19, Deltacron, содержит геномные фрагменты вариантов Delta и Omicron

Как сообщает газета The Guardian, рекомбинантный вариант, Deltacron, состоящий из двух высокотрансмиссивных вариантов COVID, Delta и Omicron, недавно был признан мировым научным сообществом.

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Информация о данном варианте была впервые представлена в начале этого года исследователями из Университета Кипра и в это же время стала предметом многочисленных научных дебатов. Многие исследователи отвергали вероятность того, что два варианта смогли объединиться таким образом, что сохранили сигнатуры прошлых штаммов. Критики считали находку следствием загрязнения лабораторных материалов.

Изображение 3D концептуальной визуализации белка-шипа COVID-19 .La Pico de Gallo/iStock

Подтверждение GISAID

Как и все выявленные ранее мутации, геномы варианта Deltacron были переданы в Глобальную инициативу по обмену данными о птичьем гриппе (GISAID), (некоммерческую организацию, основанную в 2008 году для обмена геномной информацией о вспышках эпидемий по всему миру). Во время пандемии COVID-19 эта организация стала глобальным хранилищем информации по всем возникающим вариантам.

Подтверждение варианта Deltacron было получено из материалов, предоставленных Институтом Пастера во Франции. Двумя неделями позже этот вариант был зарегистрирован в Дании и Нидерландах. Кроме того, о появлении нового патогена сообщалось в научных кругах США и Великобритании. Однако рекомбинантные варианты, обнаруженные в этих странах, довольно сильно отличались от штамма, обнаруженного во Франции, "хотя исходный материал для рекомбинации, скорее всего, один и тот же", сообщил газете "Гардиан" доктор Этьен Симон-Лориер из Института Пастера.

Является ли это поводом для беспокойства?

Рекомбинация вирусов и их вариантов довольно естественное явление, особенно когда клетки человека заражены несколькими штаммами патогена. В прошлом году СМИ сообщали о случае заражения 90-летней женщины одновременно инфицирванной альфа- и бета-вариантами COVID.

Учитывая резкий всплеск инфекций COVID в начале 2022 года, появление рекомбинантных штаммов уже никого не удивляет. Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения на днях написал в Твиттере,

Мы знаем, что рекомбинантные события могут происходить, у людей или животных при наличии нескольких циркулирующих вариантов #SARSCoV2. Необходимо дождаться результатов экспериментов, которые позволят определить особенности этого вируса. В борьбе с распространением пандемии важны секвенирование, аналитика и быстрый обмен данными.

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На данный момент количество случаев инфицирования вариантом Deltacron относительно невелико и пока не вызывает особого беспокойства. Также пока не хватает данных для тестирования этого варианта во время острой фазы заболевания. Но, несмотря на то, что специфические симптомы инфекции, вызванной вариантом Deltacron, недостаточно изучены, маловероятно, что риск, связанный с новым гибридом, выше для тех, кто уже был вакцинирован ранее. Все это говорит о том, что пандемия, к сожалению, еще не закончилась, и коронавирусная инфекция по-прежнему находит новые пути для распространения.



Источники: The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/what-is-deltacron-covid-variant-uk