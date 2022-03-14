На фоне продолжающегося дефицита чипов американский транснациональный автопроизводитель Ford начнет продавать свои внедорожники Explorer без микросхем, отвечающих за обогрев и кондиционирование задних сидений, сообщает Automotive News.
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Глобальный дефицит чипов стал очень актуальной проблемой во время пандемии, поскольку все международные цепочки поставок были нарушены. В результате пострадало производство широкого спектра товаров, начиная смартфонами и заканчивая автомобилями.
В июле прошлого года СМИ сообщали, что более 70 000 автомобилей Ford находятся на складе в ожидании чипов. Ближе к концу года руководство компании приняло решение отправлять дилерам автомобили в непригодном для вождения состоянии, а чипы устанавливать на месте по мере их поступления. Однако позже автопроизводитель, похож, нашёл решение этой проблемы, и, согласно последним сообщениям, в автомобилях будет отсутствовать несколько некритичных функций, не связанных с безопасностью.
Ford работает над решением проблемы нехватки чипов
Новая стратегия Ford предусматривает продажу автомобилей без ряда второстепенных функций. (Среди них: управление подогревом и охлаждением задних сидений, при этом на передних сиденьях контроль над этими функциями будет возможен). Вполне вероятно, что компания рассчитывает преодолеть дефицит в конце этого года, поскольку она обещает клиентам, что дилерские центры установят чипы в течение двенадцати месяцев с момента покупки.
Заказчики, желающие приобрести Ford Explorer в "усеченной" комплектации получат небольшую скидку на причиненное неудобство. Так в прошлом году Ford продавал свой популярный пикап F150 без функции автоматического запуска двигателя, предлагая за этот "нюанс" бонус в размере 50 долларов.
Ford не единственный автоконцерн, решающий проблему нехватки чипов подобным образом. К примеру, производитель электромобилей Tesla в настоящее время поставляет свои модели без некоторых USB-портов, а General Motors отказался от таких функций, как беспроводная зарядка и HD-радио (HDR).
Многие производители чипов, такие как Intel, AMD и TSMC, инвестируют значительные средства в производственные мощности по всему миру, но потребуется некоторое время, прежде чем можно будет увидеть преимущества этих решений. Тем временем, дефицит чипов сохраняется и может даже усугубиться из-за текущей международной напряженности.