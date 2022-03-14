Вместо того, чтобы приостановить производство, Ford намерен продавать автомобили недоукомплектованными. Недостающие микросхемы будут установлены позже.

На фоне продолжающегося дефицита чипов американский транснациональный автопроизводитель Ford начнет продавать свои внедорожники Explorer без микросхем, отвечающих за обогрев и кондиционирование задних сидений, сообщает Automotive News.

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Глобальный дефицит чипов стал очень актуальной проблемой во время пандемии, поскольку все международные цепочки поставок были нарушены. В результате пострадало производство широкого спектра товаров, начиная смартфонами и заканчивая автомобилями.

jetcityimage/iStock

В июле прошлого года СМИ сообщали, что более 70 000 автомобилей Ford находятся на складе в ожидании чипов. Ближе к концу года руководство компании приняло решение отправлять дилерам автомобили в непригодном для вождения состоянии, а чипы устанавливать на месте по мере их поступления. Однако позже автопроизводитель, похож, нашёл решение этой проблемы, и, согласно последним сообщениям, в автомобилях будет отсутствовать несколько некритичных функций, не связанных с безопасностью.

Ford работает над решением проблемы нехватки чипов

Новая стратегия Ford предусматривает продажу автомобилей без ряда второстепенных функций. (Среди них: управление подогревом и охлаждением задних сидений, при этом на передних сиденьях контроль над этими функциями будет возможен). Вполне вероятно, что компания рассчитывает преодолеть дефицит в конце этого года, поскольку она обещает клиентам, что дилерские центры установят чипы в течение двенадцати месяцев с момента покупки.

Заказчики, желающие приобрести Ford Explorer в "усеченной" комплектации получат небольшую скидку на причиненное неудобство. Так в прошлом году Ford продавал свой популярный пикап F150 без функции автоматического запуска двигателя, предлагая за этот "нюанс" бонус в размере 50 долларов.

Ford не единственный автоконцерн, решающий проблему нехватки чипов подобным образом. К примеру, производитель электромобилей Tesla в настоящее время поставляет свои модели без некоторых USB-портов, а General Motors отказался от таких функций, как беспроводная зарядка и HD-радио (HDR).

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Многие производители чипов, такие как Intel, AMD и TSMC, инвестируют значительные средства в производственные мощности по всему миру, но потребуется некоторое время, прежде чем можно будет увидеть преимущества этих решений. Тем временем, дефицит чипов сохраняется и может даже усугубиться из-за текущей международной напряженности.