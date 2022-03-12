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Правительство США разработало стратегию по регулированию криптоактивов и выпуску цифрового доллара
В среду Белый дом опубликовал исполнительную директиву относительно криптовалют. Новый документ требует от чиновников оценить риски и преимущества цифровых активов, а также разработать цифровой эквивалент доллара США.
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Ранее на этой неделе мы уже сообщали, что правительство США, планирует подписать указ о регулировании криптовалют.  И вот в среду Белый дом объявил о принятии директивы, которая требует от чиновников оценить риски и преимущества цифровых активов и создать цифровую версию доллара.

Семь конкретных мер

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Постановление включает ряд конкретных мер:

Первая - защита интересов потребителей, инвестиций и бизнеса в Соединенных Штатах. Правительство требует от Министерства финансов изучить криптовалюту и представить соответствующие рекомендации. Регулирующие органы должны " гарантировать надлежащий надзор и защиту, от каких бы то ни было финансовых рисков, связанных с цифровыми активами", - говорится в докладе. Это особенно важно, поскольку за последние годы было зафиксировано бесчисленное множество случаев криптовалютного мошенничества.

Еще одной ключевой мерой является гарантия финансовой стабильности, как в США, так и во всем мире. Постановление призывает Совет по надзору за финансовой стабильностью идентифицировать и сокращать финансовые риски, связанные с цифровыми валютами.

Помимо этого, документ предусматривает продвижение лидерства США и создание конкурентных преимуществ Соединенных Штатов перед другими странами. В рамках данной задачи Министерству торговли поручено создать базу для продвижения конкурентоспособности и лидерства США в области цифровых технологий.

В докладе особо подчеркнута роль изменения климата в развитии цифровых активов. “Необходимо обеспечить надежное развитие технологического прогресса и использование цифровых активов, учитывая тот факт, что майнинг криптовалют оказывает негативное влияние на климат“.

Цифровой доллар 

В приказе также говорится об изучении цифровой версии доллара - цифровой валюты Центрального банка США (CBDC). В отличие от криптовалют, цены, на которые чрезвычайно волатильны, цифровой доллар должен стоить столько же, сколько и его бумажный эквивалент.

В прошлом году центральный банк США выпустил отчет о преимуществах и недостатках подобных цифровых активов, но никаких заявлений о целесообразности эмиссии сделано не было. И вот теперь, Белый дом попросил правительство уделить приоритетное внимание исследованиям и разработкам системы CBDC.

Победа для криптоинвесторов?

Новая политическая программа устраняет основной источник неопределенности для сектора, который уже пережил множество скандалов в сфере регулирования.

В среду на волне оптимистичных настроений, вызванных принятием нового закона, цены на биткоин подскочили до $42 000. Джереми Аллейр, генеральный директор криптовалютной компании Circle, заявил в своем твиттере, что это "переломный момент для криптовалют".

Как отразятся подобные нормативные акты на нестабильной криптоиндустрии, покажет время. Но пока ситуация выглядит относительно позитивно, поскольку многие криптоинвесторы, судя по всему, согласны с Аллером.

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Источники:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/09/fact-sheet-president-biden-to-sign-executive-order-on-ensuring-responsible-innovation-in-digital-assets/
 https://www.cnbc.com/2022/01/20/fed-releases-long-awaited-study-on-a-digital-dollar-but-doesnt-take-a-position-yet-on-creating-one.html

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#криптовалюты #биткоин #сша #белый дом #постановление
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