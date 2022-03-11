Обнаружив новый механизм специалисты, разрабатывают перспективные способы борьбы с ожирением и его пагубными последствиями, такими как диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые обнаружили, что модификация так называемых "белков контрольных точек" в иммунной системе может регулировать процессы воспаления в жировой ткани, что приводит к значительному снижению развития ожирения и сахарного диабета.

Ученые получили новое понимание того, как воспаление в жировых клетках приводит к ожирению. Depositphotos реклама

Это открытие было сделано учеными из Университетской клиники Эрлангена в Германии и Тринити-колледжа Дублина в Ирландии и связано с белком под названием лиганд программируемой клеточной гибели 1, или PD-L1. Этот белок действует как "тормоз", который помогает регулировать иммунный ответ организма, и по этой причине он играет важную роль в иммунотерапии рака.

Авторы нового эксперимента решили разобраться в регуляции иммунной системы при ожирении и выяснить, как белок PD-L1 вызывает воспаление в жировой ткани, способствующее развитию этого заболевания. Проведя эксперименты на мышах, ученые впервые смогли продемонстрировать, как модификация белка PD-L1 в иммунных Т-клетках изменяет воспалительные процессы в жировой ткани.

Ученые использовали мышиные модели

В результате подобных модификаций в мышиных моделях находящихся на высокожировой диете, наблюдалось резкое сокращение образования жировой ткани и диабета 2 типа. Далее специалисты изучили ДНК людей, страдающих ожирением, и обнаружили, что изменения в экспрессии белков контрольных точек тесно связаны с весом человека.

"В нашем исследовании мы проанализировали функцию иммунных контрольных точек на отдельных клетках. Очень важно понять, что небольшое изменение всего одной популяции клеток жировой ткани оказывает такое влияние на исход заболевания", - сказал автор исследования доктор Кристиан Шварц.

Обнаружив этот механизм, ученые рассчитывают, разработать новые способы борьбы с ожирением и его пагубными последствиями, такими как диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания.

"Только благодаря нашим фундаментальным исследованиям с использованием доклинических моделей мы смогли получить доступ к образцам пациентов и связать наши выводы с заболеваниями человека", - сказал Шварц. "Теперь будет важно выяснить, как мы можем помочь людям с ожирением, воздействуя на конкретные популяции клеток".

Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Источники: Тринити Колледж Лондон через EurekAlert

https://www.eurekalert.org/news-releases/945727

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abj6879