Выявление рака является важнейшей задачей здравоохранения, а доступные в настоящее время методы диагностики, такие как МРТ или маммография, очень дороги и не всегда доступны. Чтобы обойти эти ограничения, учёные изучают альтернативные методы, такие как обоняние животных.

Опубликованы интересные результаты нового исследования проведенного группой французских специалистов. Оказывается - обученные муравьи могут эффективно диагностировать онкологические заболевания человека. Исследователи продемонстрировали, что определенный вид муравьев можно быстро обучить распознавать злокачественные клетки и делают они это с очень высокой точностью, такой же, как и некоторые другие животные, обладающие способностью к биолокации, к примеру, собаки.

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Исследователи обнаружили, что муравьи обнаруживают онкологические заболевания не хуже собак, но в отличие от млекопитающих насекомых можно обучить всего за 30 минут. Depositphotos

Всем хорошо известны уникальные обонятельные способности собак. В течение многих лет собаки использовались для отслеживания запрещенных препаратов и взрывчатых веществ, а в последнее время их стали задействовать для выявления таких заболеваний, как рак, малярия и даже COVID-19.

Воспитание и содержание подобных собак требует много времени и средств. На подготовку таких животных уходит около до года и поэтому в последнее время специалисты используют другие биологические формы, включая мышей, медоносных пчел и даже саранчу.

В последнем исследовании рассматривалась целесообразность обучения одного из видов муравьев ("Formica fusca"). Ранее было установлено, что муравьи способны обнаруживать определенные летучие органические вещества (ЛОВ). Исследования проведенные ранее уже доказали, что по уникальным характеристикам ЛОВ можно идентифицировать практически все типы раковых опухолей. Поэтому в рамках нового эксперимента была поставлена задача - выяснить, можно ли обучить муравьев распознавать злокачественные клетки. Всего после трех "тренировок" исследователи смогли научить муравьев с очень высокой точностью отличать раковые клетки от здоровых.

"Таким образом, муравьи по способности к идентификации раковых клеток не уступают собакам - наиболее изученным биодетекторам", - пишут специалисты. "В некоторых отношениях муравьи даже превосходят собак, поскольку им требуется чрезвычайно короткое время обучения (30 мин по сравнению с 6-12 месяцами для собаки) и меньшие затраты на обучение и содержание (мед и замороженные насекомые дважды в неделю). Наш простой протокол дрессировки может быть применен каждым, после обучения, которое займет примерно 3 дня".

Муравьи обнаруживают раковые клетки по концентрации летучих органических соединений

Таким образом, муравьи являются более эффективным и рентабельным инструментом обнаружения по сравнению с любыми другими животными или организмами, используемыми для подобных целей.

"Муравьи представляют собой быстрый, эффективный, недорогой инструмент для обнаружения летучих веществ раковых клеток", - подводят итог ученые. - "Наш подход потенциально может быть адаптирован к ряду других сложных задач по обнаружению запахов, включая обнаружение наркотиков, взрывчатых веществ, испорченных продуктов питания или других заболеваний (например, малярии, инфекций или диабета)".

Новое исследование было опубликовано в журнале iScience.

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Источники: CNRS

https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)00229-2

https://www.cnrs.fr/en/ants-can-sniff-out-cancer