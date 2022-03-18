Контактные линзы Acuvue Theravision содержат 19 мкг антигистаминного препарата кетотифена. Встроенное в линзы лекарство постепенно высвобождается, обеспечивая снятие раздражения на срок до 12 часов

На протяжении многих лет мы видели немало любопытных разработок и экспериментальных образцов, свидетельствующих о том, что в один прекрасный день контактные линзы можно будет использовать не только для коррекции зрения, но и для доставки лекарств. Недавно Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило первые в мире контактные линзы, доставляющие лекарственные препараты.

Первая в мире модель контактных линз была одобрена для использования в Соединённых Штатах. Depositphotos реклама

Контактные линзы являются разработкой компании Johnson & Johnson и предназначены для устранения конъюнктивита, спровоцированного иммунными реакциями. Хотя для лечения этого вида раздражения существуют глазные капли, компания планирует предложить более удобное решение, позволяющее контактным линзам самостоятельно устранять симптомы.

Контактные линзы под брендом Acuvue Theravision with Ketotifen содержат 19 микрограммов кетотифена, известного препарата, блокирующего гистамин. Кетотифен постепенно высвобождается, оказывая благотворное воздействие на воспаленные глаза и снимая раздражение на срок до 12 часов.

Эффективность и безопасность контактных линз была продемонстрирована в ходе трех фаз клинических испытаний, в результате чего FDA одобрило технологию как первую в своей категории.

"Аллергический конъюнктивит у пользователей контактных линз вскоре может стать проблемой прошлого благодаря решению FDA одобрить Acuvue Theravision с кетотифеном", - сказал Брайан Пэлл, директор по клиническим исследованиям Johnson & Johnson Vision Care. "Это новое изобретение поможет большему количеству людей использовать контактные линзы, поскольку оно снимает аллергический зуд глаз на срок до 12 часов, обеспечивая коррекцию зрения без необходимости использования капель от аллергии".

Результаты клинических испытаний были представлены в издании Cornea.

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Источники: Johnson&Johnson

https://www.jjvision.com/press-release/jonson-jonson-vision-care-receves-fda-aproval-acuvuer-theravisiontm-ketotfen

https://journals.lww.com/corneajrnl/Fulltext/2019/06000/Managment_of_Ocular_Alergy_Itch_With_an.8.aspx