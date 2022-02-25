Компания надеется сократить выбросы углекислого газа на 70-95% по сравнению с дизельными автомобилями. В ближайшее время на HVO перейдут такие модели, как A4, A5, A6, A7, A8, а также внедорожники Q7 и Q8

Еще в марте 2021 года компания Audi объявила о прекращении разработки новых моделей с двигателями внутреннего сгорания. Теперь компания сделала еще один шаг к своему "видению углеродной нейтральности", подтвердив возможность использования возобновляемого топлива HVO (гидроочищенного растительного масла) на многих своих шестицилиндровых дизельных силовых агрегатах. Компания имеет амбициозные планы стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Экологически чистое топливо, низкий уровень выбросов: Audi утвердила использование возобновляемого топлива для многих своих дизельных двигателей V6

Двигатели V6 на возобновляемых видах топлива

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"В настоящее время наша компания модернизирует существующий модельный ряд оснащенный двигателями внутреннего сгорания для повышения эффективности и сокращения эмиссии вредных веществ. Одним из способов достижения этой цели является создание необходимых технических основ для перехода на экологичное топливо, такое как HVO", - заявил директор по разработкам Audi Оливер Хоффманн.

В ближайшее время на гидроочищенном растительном масле будут работать такие модели, как A4, A5, A6, A7, A8, а также внедорожники Q7 и Q8. В начале марта в этот список будет добавлен Q5, а летом к нему присоединится A6 Allroad. С помощью этой новой опции Audi надеется снизить выбросы углекислого газа на 70-95 процентов по сравнению с дизельными автомобилями.

Но это не единственное преимущество работы на HVO. Топливо имеет гораздо более высокое цетановое число, что обеспечивает более эффективный и чистый процесс сгорания в отличие от обычных дизельных двигателей.

"Благодаря тому, что цетановое число гидроочищенного масла примерно на 30 процентов выше, улучшается воспламеняемость топлива. Положительный эффект от этого особенно заметен при холодном запуске. Мы проверили влияние на различные компоненты, характеристики и выбросы отработавших газов в рамках специальных испытаний, прежде чем получить разрешение", - добавил Маттиас Шобер, руководитель отдела разработки силовых агрегатов для V-TFSI, TDI и PHEV компании Audi.

Дизельное топливо HVO из остатков и отходов снижает углеродный след. Возобновляемые виды топлива (reFuels) вносят важный вклад в достижение климатических целей

Возможна ли дозаправка?

Теперь возникает вопрос: будет ли на станциях достаточно гидрированного масла для работы автомобилей? В настоящее время возобновляемое топливо доступно на более чем 600 заправочных станциях в Европе, что не так уж и много. Тем не менее, это позитивный шаг на пути к искоренению сильно загрязняющей окружающую среду ископаемой энергии.

Недавно представители Yamaha сообщили, что компания разработала для Toyota 8-цилиндровый пятилитровый 32-клапанный двигатель, работающий на водороде. Водородный агрегат будет производить 450 л.с. при 6 800 об/мин и 540 Нм крутящего момента при 3 600 об/мин.



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Источники:

https://media.audiusa.com/en-us/releases/397

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/sustainable-fuel-lower-emissions-audi-approves-many-of-its-v6-diesel-engines-for-use-with-renewable-fuel-14509