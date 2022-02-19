Двигатель выдает 450 лошадиных сил при 6800 оборотах в минуту и крутящий момент 540 Нм при 3600 оборотах в минуту

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Уже много лет фирмы обещают создать водородные двигатели, утверждая, что водород - это экологически чистое топливо будущего. Однако до сих пор мы практически ничего не увидели в плане развития. Однако скоро все может измениться. Автопроизводители Toyota и Yamaha объединили усилия для разработки 5,0-литрового восьмицилиндрового двигателя на водородном топливе, говорится в заявлении Yamaha, опубликованном в этот четверг.

Новый 5,0-литровый восьмицилиндровый двигатель на водородном топливе. Yamaha Двигатель на водородном топливе

реклама

Данный водородный агрегат не является чем-то принципиально новым. Он основан на модели, которая в настоящее время используется в спортивном купе Lexus RC F. Однако перед тем, как стать водородной версией, он претерпел множество изменений, включая модификации инжекторов, головок, впускного коллектора и других деталей.

Как утверждается, двигатель выдает 450 лошадиных сил при 6800 оборотах в минуту и крутящий момент 540 Нм при 3600 оборотах в минуту и это довольно впечатляющие характеристики. Конечно, показатели немного меньше, чем у оригинального V8, на базе которого он создан, но для недавно разработанного экспериментального двигателя они более чем достойны.

Yamaha модифицировала высокопроизводительный 5,0-литровый 32-клапанный двигатель V8 DOHC с углом развала 90 градусов для работы на водородном топливе. Yamaha

Дружелюбный характер

По словам Такеши Ямады, инженера, работающего в команде разработчиков водородных двигателей Yamaha, "этот двигатель порадует любого, кому доведется прокатиться на таком автомобиле ".

"Водородные двигатели отличаются "дружелюбным характером", что делает их простыми в эксплуатации даже без использования электронных вспомогательных средств. Каждому, кому довелось испытать прототип автомобиля, вначале было свойственно скептическое отношение, но в итоге все выходили из машины с широкой улыбкой на лице", - сказал Ямада в своем заявлении.

Тем же, кто сомневается в возможностях производителей по созданию нового двигателя, стоит обратить внимание на то, что обе компании и раньше плодотворно сотрудничали. К примеру, они совместно построили 552-сильный 4,8-литровый десятицилиндровый двигатель для гиперкара Lexus LFA, и этот проект оказался очень успешным.

В настоящее время автопроизводители сфокусировались на создании более экологичных вариантов.

Президент Yamaha Йошихиро Хидака сказал следующее: "Водородные двигатели обладают потенциалом углеродной нейтральности и в то же время сохраняют нашу страсть к двигателям внутреннего сгорания". Может быть, это и есть тот самый водородный прорыв, которого мы все так долго ждали?

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники:

https://www.yamaha-motor.eu/gb/en/news/tapping-the-potential-within-100--hydrogen-powered-engines/#/