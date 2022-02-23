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Британская Seawind и голландская Petrofac развернут в Средиземном море плавучие ветряные турбины мощностью по 6 МВт
Двухлопастные плавучие ветряные турбины, с диаметром ротора 126 метров способные противостоять мощным циклонам, будут развернуты к 2024 году
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Компания Seawind Ocean Technology из Амстердама подписала меморандум о взаимопонимании с лондонской фирмой Petrofac, чтобы к 2024 году развернуть новые двухлопастные плавучие ветряные турбины в водах Европы, говорится в заявлении для прессы.

Визуализация турбины 6-126. Seawind Ocean Technology

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Компания Seawind, разработавшая уникальные турбины, утверждает, что они могут быть установлены в районах, подверженных циклонам, и на бурных глубоководных участках благодаря своим плавучим бетонным конструкциям. Более того, срок службы турбин составляет 50 лет, и они могут быть установлены в таких сложных условиях с минимальными требованиями к техническому обслуживанию. Турбины собираются в порту с помощью наземных кранов, и не требуют использования монтажного плавсредства.

В последней модели двухлопастного агрегата Seawind под кодовым обозначением 6-126 используется запатентованная технология балансировочного механизма, которая отделяет вал от ротора, защищая турбину от воздействия неблагоприятных факторов. Турбины также имеют активный демпфер рысканья, что позволяет развивать более высокие скорости. По данным Seawind, номинальная мощность турбины 6-126 составит 6,2 МВт, а роторы диаметром 126 метров будут развивать скорость 20,8 оборотов в минуту. При этом скорость вращения лопастей ротора достигнет 137 метров в секунду.

Технология "уникальной запатентованной" турбины

Расположенная в Лондоне компания Petrofac окажет поддержку Seawind в разработке дизайна турбинной системы, а также предоставит инженерную экспертизу проекта с целью оказания помощи в разработке первого демонстрационного ветрогенератора Seawind. В заявлении Petrofac, генеральный директор Seawind Ocean Technology Винсент Девульф сказал: "Petrofac гарантирует своим клиентам эффективность инноваций и технологий с доказанными результатами. Компания Seawind разработала уникальную запатентованную технологию, использующую двухлопастные ветряные турбины с балансировочным механизмом, которая имеет множество преимуществ для работы в открытом море ".

Это еще одна значимая инновация в области плавучих ветряных турбин - технологии, которая обещает расширить возможности мира по добыче возобновляемой энергии и снизить зависимость от ископаемого топлива. Другая фирма, Wind Catching Systems, например, разрабатывает свою собственную плавучую систему, использующую 126 малых роторов. В октябрьском интервью вице-президент компании Wind Catching Systems по вопросам промышленности Даниэль Энгельхарт-Виллох заявил, что его новая технология "резко снизит затраты" для ветроэнергетических компаний. Если все пойдет по плану для Seawind и Petrofac, мы сможем увидеть первые турбины 6-126 в Средиземном море к первому кварталу 2024 года.

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Источники:
 https://www.petrofac.com/media/news/petrofac-signs-floating-offshore-wind-mou-with-seawind-ocean-technology/

#&quot;seawind&quot; #ветряные турбины #двухлопастные ветряные турбины #двухлопастные плавучие ветряные турбины
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