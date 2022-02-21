Эфиопия запустила самую мощную в Африке ГЭС "Возрождение" мощностью 5 ГВт и стоимостью в $5 млрд

В воскресенье, 20 февраля, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед нажал на символическую кнопку, которая, запустила в работу новую мега-плотину страны, сообщив об этом в своем микроблоге Twitter.

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Большая эфиопская плотина Возрождение (GERD) расположена в западном регионе Бенишангул-Гумуз на реке Голубой Нил и является крупнейшей гидроэлектростанцией в Африке, сообщает издание Phys.org.

Работы по строительству Большой эфиопской плотины возрождения (GERD) впервые начались в 2011 году.

Являясь второй страной по численности населения в Африке, Эфиопия также имеет второй по величине дефицит электроэнергии на континенте, (по данным Всемирного банка). Предполагается, что это масштабное начинание изменит будущее страны и региона.

Строительство проекта обойдется в 5 миллиардов долларов США и после завершения строительства станет крупнейшей гидроэлектростанцией на континенте, вырабатывающей 5 150 мегаватт (МВт) электроэнергии, или 15 759 гигаватт-часов в год, сообщается на официальном сайте проекта. Предполагается, что часть электроэнергии будет экспортироваться в соседние страны.

Большая плотина Эфиопского Возрождения будет способствовать защите от наводнений в нижних районах, ирригации, контролю за отложениями и судоходству. Image courtesy of Giustino

Возможности мега-плотины

Помимо выработки электроэнергии, плотина будет регулировать водный поток в регионе, что, должно способствовать улучшению ситуации в сельском хозяйстве и сокращению масштабов испарения воды.

Главная и седловая плотины позволят создать водохранилища емкостью 74 миллиарда кубометров. "Плотина сможет справиться с паводком в 19 370 кубических метров в секунду, сократит количество аллювиальных отложений в Судане приблизительно на 100 миллионов кубических метров, а также будет способствовать орошению около 500 000 га новых сельскохозяйственных земель. Кроме того, после завершения строительства дамба снизит уровень паводка в Судане примерно на 40 км", - пишет Water Technology.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед говорит, что ввод в эксплуатацию ГЭРД - это "рождение новой эры".

"Дамба построена из уплотненного катками бетона (RCC) гравитационного типа и состоит из двух электростанций, трех водосбросов и седловой плотины", сообщает Water Technology.

В настоящее время на этом грандиозном сооружении работает только одна из 13 турбин, мощность, которой составляет 375 МВт. Следующая турбина заработает через несколько месяцев, а полностью плотина будет построена к 2024 году, сообщает Phys.org.

Плотина также будет выполнять функцию моста через Голубой Нил. Image courtesy of Kenneth Frantz.

Несмотря на то, что она не такая большая, как китайский проект плотины Ярлунг Цангпо с ее 60-гигаваттной мощностью, Большая плотина Эфиопского Возрождения, позволит изменить жизнь многих людей в этом регионе.

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Источники:

https://www.hidasse.gov.et/web/guest

https://phys.org/news/2022-02-ethiopia-power-nile-sunday.html

https://www.water-technology.net/projects/grand-ethiopian-renaissance-dam-africa/