В воскресенье, 20 февраля, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед нажал на символическую кнопку, которая, запустила в работу новую мега-плотину страны, сообщив об этом в своем микроблоге Twitter.
реклама
Большая эфиопская плотина Возрождение (GERD) расположена в западном регионе Бенишангул-Гумуз на реке Голубой Нил и является крупнейшей гидроэлектростанцией в Африке, сообщает издание Phys.org.
Являясь второй страной по численности населения в Африке, Эфиопия также имеет второй по величине дефицит электроэнергии на континенте, (по данным Всемирного банка). Предполагается, что это масштабное начинание изменит будущее страны и региона.
Строительство проекта обойдется в 5 миллиардов долларов США и после завершения строительства станет крупнейшей гидроэлектростанцией на континенте, вырабатывающей 5 150 мегаватт (МВт) электроэнергии, или 15 759 гигаватт-часов в год, сообщается на официальном сайте проекта. Предполагается, что часть электроэнергии будет экспортироваться в соседние страны.
Возможности мега-плотины
Помимо выработки электроэнергии, плотина будет регулировать водный поток в регионе, что, должно способствовать улучшению ситуации в сельском хозяйстве и сокращению масштабов испарения воды.
Главная и седловая плотины позволят создать водохранилища емкостью 74 миллиарда кубометров. "Плотина сможет справиться с паводком в 19 370 кубических метров в секунду, сократит количество аллювиальных отложений в Судане приблизительно на 100 миллионов кубических метров, а также будет способствовать орошению около 500 000 га новых сельскохозяйственных земель. Кроме того, после завершения строительства дамба снизит уровень паводка в Судане примерно на 40 км", - пишет Water Technology.
"Дамба построена из уплотненного катками бетона (RCC) гравитационного типа и состоит из двух электростанций, трех водосбросов и седловой плотины", сообщает Water Technology.
В настоящее время на этом грандиозном сооружении работает только одна из 13 турбин, мощность, которой составляет 375 МВт. Следующая турбина заработает через несколько месяцев, а полностью плотина будет построена к 2024 году, сообщает Phys.org.
Несмотря на то, что она не такая большая, как китайский проект плотины Ярлунг Цангпо с ее 60-гигаваттной мощностью, Большая плотина Эфиопского Возрождения, позволит изменить жизнь многих людей в этом регионе.
Источники:
https://www.hidasse.gov.et/web/guest
https://phys.org/news/2022-02-ethiopia-power-nile-sunday.html
https://www.water-technology.net/projects/grand-ethiopian-renaissance-dam-africa/