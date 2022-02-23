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Arcimoto испытывает беспилотную капсулу доставки на базе трехколесного электромобиля FUV
Arcimoto испытывает беспилотную капсулу доставки на базе трехколесного электромобиля FUV
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Компания Arcimoto, расположенная в Юджине, объединилась с компанией Faction Technology, специализирующейся на системах автономного вождения в Кремниевой долине, чтобы превратить свой трехколесный электромобиль Fun Utility Vehicle в "беспилотную" капсулу для доставки грузов на "последней миле".

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Arcimoto D1 сочетает в себе автономное вождение и дистанционное управление, что позволяет доставлять до 500 фунтов груза без участия водителя. Arcimoto

 

Беспилотный вариант Fun Utility Vehicle (FUV), предназначенный для перевозки грузов, последовал сразу за представленным в прошлом году прототипом автономного Arcimoto, (дистанционно контролируемого пилотом), что, как сообщается, является важным этапом на пути к внедрению новой услуги " доставка по требованию".

"Новая система сочетает в себе автономность и возможность дистанционного управления транспортным средством, когда вам это необходимо, ибо волшебство происходит, когда машина приезжает без водителя", - сказал основатель и генеральный директор компании Faction Айн МакКендрик.

The Arcimoto D1 combines autonomous driving and remote operation to deliver up to 500 pounds of cargo without needing a driver onboard. Arcimoto

 

Для создания трехколесного грузового автомобиля инженеры Arcimoto, по сути, убрали сиденья и элементы рулевого управления,  добавили боковые панели и отделение для хранения груза, а также оснастили трехколесный автомобиль технологиями автономного вождения, такими как камеры, радары и LiDAR, а также платформами DriveLink и TeleAssist от Faction.

В отличие от таких компаний, как Nuro и Mobileye/Udelv, Arcimoto D1, похоже, не стремится полностью исключить человека из уравнения автомобилем, (поскольку компания упоминает об удаленном контроле), но на борту точно не будет человека-водителя.

Arcimoto D1 оснащен "передовыми датчиками и системами безопасности", а также технологиями DriveLink и TeleAssist от Faction. Arcimoto

 

Поскольку D1 базируется на платформе FUV, его максимальная скорость составит 75 миль/час (120 километров в час), а запас хода на одной зарядке составит более 100 миль (160 километров). Arcimoto утверждает, что он сможет перевозить до 500 фунтов (226,8 кг) груза за поездку, но не сообщила никаких подробностей о том, как клиенты будут получать доступ к товарам - вероятно, это будет мобильное приложение или безопасный код ключа.

Грузовой отсек может быть настроен в соответствии с потребностями операторов автопарков, а расходы на коммерческое обслуживание, по мнению компании, должны составлять менее 2 долларов США за милю пути.

Поскольку D1 построен на платформе Arcimoto, его максимальная скорость составляет 75 миль/час, а дальность хода на одной зарядке - более 100 миль. Arcimoto

 

"Мы были рады сотрудничать с командой Faction, чтобы поддержать разработку беспилотных автомобилей на платформе Arcimoto", - сказал Марк Фронмайер, основатель Arcimoto. "С общей миссией внедрения сверхэффективных электромобилей в промышленных масштабах, коммерческий запуск беспилотного D1 станет переломным моментом в логистике последней мили".

Faction планирует начать пилотные испытания в этом году и уже сейчас предлагает предсерийные образцы потенциальным заказчикам. Ожидается, что производство начнется в 2023 году.

И это не единственное партнерство Faction в области технологии беспилотных трехколесных автомобилей EV, заключенное в этом месяце. На прошлой неделе компания подписала меморандум о взаимопонимании с ElectraMeccanica об установке технологии беспилотного вождения и дистанционного управления на платформу Solo EV для проведения тестовых испытаний по доставке еды и перевозок по требованию.

Источник: Arcimoto
 https://www.arcimoto.com/

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#arcimoto #беспилотная доставка #капсула доставки
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