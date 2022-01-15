Компании, занимающиеся автономным вождением, говорят об искусственном интеллекте и технологиях предотвращения столкновений. Но этот производитель роботов принял дополнительные меры на случай, если беспилотные технологии не сработают

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Говоря о своих автономных транспортных средствах, компания обычно рассказывает о показателях предотвращения аварий, датчиках 360 градусов, искусственном интеллекте, машинном обучении и многом другом. Но автономный электромобиль третьего поколения компании Nuro, базирующейся в Маунтин-Вью, Калифорния, на случай непредвиденного столкновения оснащен подушкой безопасности для пешеходов.

Это выглядит довольно странно, но с другой стороны, хорошо, что компания думает о безопасности пешеходов (Курьерский бот третьего поколения. Nuro / Medium) реклама

Основанная в 2016 году, компания Nuro является детищем двух основателей проекта Google по созданию самоуправляемых автомобилей. В то время как проект Google перерос в Waymo, предлагающий услуги автономного такси в районе города Финикс в Аризоне, компания Nuro хочет предложить коммерческую автономную транспортировку грузов. В связи с этим в электромобиле компании практически нет места для водителей, даже для тестирования программного обеспечения. Внутреннее пространство автомобиля полностью перепрофилировано для осуществления доставки.

Курьерский бот третьего поколения. Nuro / Medium

В своем сообщении на портале Medium компания подробно описала изменения, которые сопутствуют запуску третьего поколения автомобиля доставки. Ширина автомобиля была намеренно уменьшена на 20 процентов, чтобы пешеходам и велосипедистам на дороге было больше места рядом с транспортным средством.

Курьерский бот третьего поколения. Nuro / Medium

И хотя для этого бота компанией не предусмотрены какие-либо особые условия эксплуатации, он предназначен для работы в любую погоду в любой географической точке мира. Датчики автомобиля не только обеспечивают 360-градусный обзор, но и позволяют ему отличить листья от небольших животных и даже подсчитать количество людей в густом тумане, утверждают в компании. Кроме того, все сенсоры способны самостоятельно очищаться, что позволяет им работать с максимальной эффективностью, не требуя периодического обслуживания.

Курьерский бот третьего поколения. Nuro / Medium

Для улучшения качества доставки грузов робот может быть оснащен встроенными модульными отсеками, которые обеспечивают сегрегацию грузов. Для того чтобы доставка грузов осуществлялась при необходимых условиях, температура в отсеках может регулироваться. Максимальная скорость автомобиля в 45 миль в час (75 километров в час) гарантирует соблюдение сроков доставки.

Презентация компанией Nuro транспортного средства доставки третьего поколения



В прошлом году компания объявила о планах строительства завода в Неваде. В настоящее время в партнерстве с BYD North America компания осуществляет сборку аппаратных компонентов автомобилей и уже приступила к предсерийному производству. Nuro уже взяла на себя обязательство построить свою платформу из материалов, не наносящих вреда окружающей среде. Более того компания собирается пойти еще дальше и обеспечить свой автопарк энергией из возобновляемых источников от техасских ветряных электростанций.

Курьерский бот третьего поколения. Nuro / Medium

Nuro уже получила разрешение на осуществление платных перевозок в Калифорнии. Благодаря третьему поколению своих автомобилей компания открывает новую страницу в истории автономного транспорта.

В декабре прошлого года разработчик автономных автомобилей компания Waymo, дочерняя компания Alphabet, представила концептуальное полностью электрическое беспилотное такси минивэн Zeekr без рулевого управления и педалей.

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Источники:

https://medium.com/nuro/introducing-our-next-generation-nuro-8c1c63488342

https://www.theverge.com/2022/1/12/22878565/nuro-driverless-delivery-vehicle-third-generation-air-bag