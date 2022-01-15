Говоря о своих автономных транспортных средствах, компания обычно рассказывает о показателях предотвращения аварий, датчиках 360 градусов, искусственном интеллекте, машинном обучении и многом другом. Но автономный электромобиль третьего поколения компании Nuro, базирующейся в Маунтин-Вью, Калифорния, на случай непредвиденного столкновения оснащен подушкой безопасности для пешеходов.
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Основанная в 2016 году, компания Nuro является детищем двух основателей проекта Google по созданию самоуправляемых автомобилей. В то время как проект Google перерос в Waymo, предлагающий услуги автономного такси в районе города Финикс в Аризоне, компания Nuro хочет предложить коммерческую автономную транспортировку грузов. В связи с этим в электромобиле компании практически нет места для водителей, даже для тестирования программного обеспечения. Внутреннее пространство автомобиля полностью перепрофилировано для осуществления доставки.
В своем сообщении на портале Medium компания подробно описала изменения, которые сопутствуют запуску третьего поколения автомобиля доставки. Ширина автомобиля была намеренно уменьшена на 20 процентов, чтобы пешеходам и велосипедистам на дороге было больше места рядом с транспортным средством.
И хотя для этого бота компанией не предусмотрены какие-либо особые условия эксплуатации, он предназначен для работы в любую погоду в любой географической точке мира. Датчики автомобиля не только обеспечивают 360-градусный обзор, но и позволяют ему отличить листья от небольших животных и даже подсчитать количество людей в густом тумане, утверждают в компании. Кроме того, все сенсоры способны самостоятельно очищаться, что позволяет им работать с максимальной эффективностью, не требуя периодического обслуживания.
Для улучшения качества доставки грузов робот может быть оснащен встроенными модульными отсеками, которые обеспечивают сегрегацию грузов. Для того чтобы доставка грузов осуществлялась при необходимых условиях, температура в отсеках может регулироваться. Максимальная скорость автомобиля в 45 миль в час (75 километров в час) гарантирует соблюдение сроков доставки.
Презентация компанией Nuro транспортного средства доставки третьего поколения
В прошлом году компания объявила о планах строительства завода в Неваде. В настоящее время в партнерстве с BYD North America компания осуществляет сборку аппаратных компонентов автомобилей и уже приступила к предсерийному производству. Nuro уже взяла на себя обязательство построить свою платформу из материалов, не наносящих вреда окружающей среде. Более того компания собирается пойти еще дальше и обеспечить свой автопарк энергией из возобновляемых источников от техасских ветряных электростанций.
Nuro уже получила разрешение на осуществление платных перевозок в Калифорнии. Благодаря третьему поколению своих автомобилей компания открывает новую страницу в истории автономного транспорта.
В декабре прошлого года разработчик автономных автомобилей компания Waymo, дочерняя компания Alphabet, представила концептуальное полностью электрическое беспилотное такси минивэн Zeekr без рулевого управления и педалей.
Источники:
https://medium.com/nuro/introducing-our-next-generation-nuro-8c1c63488342
https://www.theverge.com/2022/1/12/22878565/nuro-driverless-delivery-vehicle-third-generation-air-bag