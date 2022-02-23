Полученные результаты позволили определить специфические участки мозга, которые регулируют процедуру отхода ко сну и помогают засыпанию. Понимание того, как именно наш мозг готовит нас ко сну, позволит разработать новые методы лечения для людей страдающих бессонницей.

Каков ваш распорядок дня перед сном? Выпиваете, стакан молока, чистите зубы, готовите постель? Исследования показали, что многие животные выполняют определенные действия перед сном, но до сих пор исследователи не знали нейробиологических механизмов, которые активизируются при этих процедурах.

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Новое исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета в ходе серии экспериментов на мышах, пролило свет на то, что происходит перед сном в мозге. Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на те части мозга, которые вызывают начало сна.

Полученные результаты позволили определить специфические участки мозга, которые регулируют процедуру отхода ко сну и помогают засыпанию. Depositphotos "Как животные переходят от бодрствования (активного состояния, связанного с восприятием окружающей среды и взаимодействием с ней) ко сну - состоянию покоя, сопровождающемуся снижением чувствительности к окружающей обстановке, характерными колебаниями мозга и изменениями во многих физиологических процессах?" - задались вопросом авторы нового исследования. "Как животные переходят от бодрствования (активного состояния, связанного с восприятием окружающей среды и взаимодействием с ней) ко сну - состоянию покоя, сопровождающемуся снижением чувствительности к окружающей обстановке, характерными колебаниями мозга и изменениями во многих физиологических процессах?" - задались вопросом авторы нового исследования.

Для изучения этого аспекта они проанализировали нейронную активность мышей за 20 минут до засыпания. Результаты исследования не только подтвердили, что наступление сна напрямую связано с поведением перед сном, но и впервые точно определили, какие участки мозга активируются при выполнении этих действий и как они связаны с наступлением сна.

Исследование направлено на определенные группы нейронов в области мозга, называемой латеральным ядром подушки гипоталамусом, который является частью мозга, известной тем, что влияет на различные процессы в организме, от регулирования поведения при кормлении до регулирования общего возбуждения.

Перед тем, как заснуть, мыши в основном занимаются гнездованием и уходом за собой

"В рамках нового исследования мы выявили широко проецирующиеся и преимущественно глутаматергические ансамбли нейронов в латеральном гипоталамусе, которые регулируют мотивацию к участию в поведении по созданию гнезда перед сном и управляют инициацией и интенсивностью сна", - заключили исследователи.

В новом эксперименте выдвинута гипотеза о связи между ансамблями нейронов в латеральном гипоталамусе и другими областями мозга, связанными с регуляцией сна. Идея, предложенная в новых результатах, заключается в том, что поведение перед засыпанием играет важную роль в активации областей мозга, которые инициируют переход от бодрствования ко сну.

Помимо того, что эти результаты позволяют по-новому взглянуть на неврологические процессы, предшествующие сну, они также могут стать основой для будущих методов лечения. Понимание того, как именно наш мозг готовит нас ко сну, поможет разработать новые методы лечения бессонницы в разных странах мира.

"Наше исследование дает критическое понимание этологического контекста сна и продвигает наше нынешнее понимание нейробиологических механизмов, контролирующих сложное поведение, направленное на достижение цели и связанное со сном", - говорится в исследовании. "Поскольку от 10 до 30 процентов людей во всем мире страдают от бессонницы, а имеющиеся фармакологические средства связаны с большим риском, лучшее понимание процессов, регулирующих поведенческие реакции перед отходом ко сну, может значительно улучшить качество сна, а значит, и качество жизни многих людей".

Видео исследования mp4 (47,17 МБ)

Новое исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

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Источники: Мичиганский университет

https://news.umich.edu/brain-neurons-identified-in-pre-sleep-routine/

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)01740-1