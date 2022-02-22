Пластиковые отходы представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды, особенно когда они распадаются на мелкие фрагменты, известные как микропластик. В частности, он загрязняет почву через такие источники, как орошение сточными водами и канализационные стоки, и ученые из Германии изучают любопытное решение этой проблемы, демонстрируя, как можно использовать березы для поглощения мелких пластиковых частиц своими корнями.
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Микропластик размером менее 5 мм (0,2 дюйма) обнаруживается повсюду, от снегов Арктики, морских льдов Антарктики и вершин самых высоких гор в мире. Хотя масштабы загрязнения становятся все более очевидными, еще многое предстоит узнать о его воздействии на различные экосистемы (хотя ученые добились значительных успехов в изучении риска для морских организмов).
Кроме того, исследования показали, что крошечные частицы пластика могут поглощаться растениями, включая овощи, которые мы едим. Согласно результатам других экспериментов, они накапливаются в корневых системах растений, что создает проблему для таких корнеплодов, как морковь и картофель, но открывает возможность использования растений для контролируемого удаления микропластика из экосистемы.
Команда из Германии, состоящая из ученых из Лейбниц-института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства, Немецкого исследовательского центра геонаук и художественного агентства Studio Austen, попыталась применить эти идеи к серебристой березе. Использование этого вида изучалось как способ очистки загрязненных почв от промышленных загрязнителей и тяжелых металлов, поскольку они могут связывать загрязняющие вещества в своих тканях. Корни этого вида деревьев растут близко к поверхности почвы, где, как было показано, загрязнение микропластиком является самым высоким, что делает их удачным выбором для исследования.
В ходе эксперимента в почву посаженных в специальные горшки серебряных берез были добавлены микропластиковые бусины, помеченные флуоресцентными красителями. Через пять месяцев корневые системы были проанализированы с помощью флуоресцентной и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии, которая выявила микропластик в различных участках корневой системы от 5 до 17 процентов деревьев.
Хотя воздействие микропластика на корни серебряной березы будет предметом дальнейшего изучения, проведенные исследования показали, что он может негативно влиять на рост растений. Одно из исследований, опубликованное в июне 2020 года, показало, что частицы могут накапливаться и уменьшать общую биомассу растения, что не сулит ничего хорошего для продуктивности культур.
"Скорость поглощения микропластика и влияние на краткосрочное и долгосрочное здоровье деревьев еще предстоит изучить", - сказала Кэт Остин, ведущий автор исследования. "Но это экспериментальное исследование показывает, что береза имеет реальный потенциал для долгосрочных решений по восстановлению почвы - включая снижение количества микропластика в почве и, возможно, в воде".
Исследование было опубликовано в журнале Science of The Total Environment.
Источники: Лейбниц-институт пресноводной экологии и внутреннего рыболовства
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25174420/
https://www.igb-berlin.de/en/news/birch-trees-remove-microplastics-soil
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721071618?via%3Dihub