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Michelin и GM разрабатывают безвоздушные шины для электромобилей Chevrolet нового поколения
Электромобиль Chevrolet следующего поколения может быть оснащен безвоздушными шинами, над которыми работают Michelin и General Motors. Шины в том виде, в котором мы их знаем, могут прекратить свое существование в ближайшие несколько лет.
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Электромобиль Chevrolet Bolt следующего поколения, предположительно, будет оснащен безвоздушными шинами, над которыми работают General Motors (GM) и Michelin. Электромобиль следующего поколения должен появиться на улицах в ближайшие три-пять лет.

General Motors и Michelin Uptis. Michelin

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Эта новость поступила непосредственно от Алексиса Гарсина, президента Michelin North America в интервью телекомпании CNN Business. "Мы хотим выпустить новое поколение Chevrolet Bolt с безвоздушными шинами, и это произойдет в ближайшие три-пять лет", - сказал Гарсина.

GM еще не подтвердил название своего следующего поколения EV, но не для кого не секрет, что GM и Michelin координируют свои усилия по внедрению безвоздушных шин на электромобили автопроизводителя.

Michelin разрабатывает безвоздушные шины для легковых автомобилей. Шины под названием Uptis тестируются на автомобилях GM, таких как Chevrolet Bolt EV.

Безвоздушные шины

Michelin работает над созданием оптимальных безвоздушных шин с 2005 года, и только в прошлом году производитель шин впервые опробовал свою новинку с защитой от проколов на электромобиле - Chevrolet Bolt.

Безвоздушные шины используют эластичную систему ребер для создания жесткости, а поскольку в них нет воздуха, их невозможно проколоть. Минимизация проколов шин, безусловно, повысит безопасность водителей и пассажиров, поскольку, как утверждает статистика, около 78 000 аварий в год в США происходят именно из-за прокола шин.

Естественно, с безвоздушными шинами не все так просто - не зря же мы используем пневматические шины уже более ста лет. Воздух под давлением в шинах позволяет нам настраивать их для конкретных целей: например, при смене покрытия( например, при переходе с бездорожья на асфальт). Возможность изменять давление в шинах помогает сделать езду более плавной.

Компания Michelin приоткрывает завесу над тем, как будет выглядеть мобильность завтра: безвоздушная, подзаряжаемая, напечатанная на 3-D принтере органическая шина, разработанная из биоразлагаемых материалов. Подключаемая шина в режиме реального времени предоставляет информацию о своем состоянии и интегрируется с инновационными технологиями.

Кроме того, в настоящее время транспортные средства создаются с расчетом на шины, наполненные воздухом. Если все автомобили перейдут на безвоздушные шины, возможно, потребуется серьезный пересмотр инженерных технологий.

При всем этом, переход с пневматических шин на безвоздушные окажет более благоприятное воздействие на окружающую среду нашей планеты. Отработанные шины обычно можно найти в виде огромных курганов почти на каждой свалке или на обочинах дорог, в то время как безвоздушные шины изготавливаются более экологичным способом, с уменьшением количества сырья, используемого для их производства. К тому же, если проколов будет меньше, то и шин на свалках будет меньше.

Компании Michelin придется изрядно потрудиться, так как на рынке есть и другие конкуренты, например, шины южнокорейского производителя i-Flex.
 

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Источники:
https://michelinmedia.com/michelin-uptis/
https://battafulkerson.com/tire-blowout-statistics/
 https://edition.cnn.com/2022/02/17/business/michelin-airless-tire/index.html

#michelin #chevrolet #безвоздушные шины
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