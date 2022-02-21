Электромобиль Chevrolet Bolt следующего поколения, предположительно, будет оснащен безвоздушными шинами, над которыми работают General Motors (GM) и Michelin. Электромобиль следующего поколения должен появиться на улицах в ближайшие три-пять лет.
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Эта новость поступила непосредственно от Алексиса Гарсина, президента Michelin North America в интервью телекомпании CNN Business. "Мы хотим выпустить новое поколение Chevrolet Bolt с безвоздушными шинами, и это произойдет в ближайшие три-пять лет", - сказал Гарсина.
GM еще не подтвердил название своего следующего поколения EV, но не для кого не секрет, что GM и Michelin координируют свои усилия по внедрению безвоздушных шин на электромобили автопроизводителя.
Безвоздушные шины
Michelin работает над созданием оптимальных безвоздушных шин с 2005 года, и только в прошлом году производитель шин впервые опробовал свою новинку с защитой от проколов на электромобиле - Chevrolet Bolt.
Безвоздушные шины используют эластичную систему ребер для создания жесткости, а поскольку в них нет воздуха, их невозможно проколоть. Минимизация проколов шин, безусловно, повысит безопасность водителей и пассажиров, поскольку, как утверждает статистика, около 78 000 аварий в год в США происходят именно из-за прокола шин.
Естественно, с безвоздушными шинами не все так просто - не зря же мы используем пневматические шины уже более ста лет. Воздух под давлением в шинах позволяет нам настраивать их для конкретных целей: например, при смене покрытия( например, при переходе с бездорожья на асфальт). Возможность изменять давление в шинах помогает сделать езду более плавной.
Компания Michelin приоткрывает завесу над тем, как будет выглядеть мобильность завтра: безвоздушная, подзаряжаемая, напечатанная на 3-D принтере органическая шина, разработанная из биоразлагаемых материалов. Подключаемая шина в режиме реального времени предоставляет информацию о своем состоянии и интегрируется с инновационными технологиями.
Кроме того, в настоящее время транспортные средства создаются с расчетом на шины, наполненные воздухом. Если все автомобили перейдут на безвоздушные шины, возможно, потребуется серьезный пересмотр инженерных технологий.
При всем этом, переход с пневматических шин на безвоздушные окажет более благоприятное воздействие на окружающую среду нашей планеты. Отработанные шины обычно можно найти в виде огромных курганов почти на каждой свалке или на обочинах дорог, в то время как безвоздушные шины изготавливаются более экологичным способом, с уменьшением количества сырья, используемого для их производства. К тому же, если проколов будет меньше, то и шин на свалках будет меньше.
Компании Michelin придется изрядно потрудиться, так как на рынке есть и другие конкуренты, например, шины южнокорейского производителя i-Flex.
Источники:
https://michelinmedia.com/michelin-uptis/
https://battafulkerson.com/tire-blowout-statistics/
https://edition.cnn.com/2022/02/17/business/michelin-airless-tire/index.html