Электромобиль Chevrolet следующего поколения может быть оснащен безвоздушными шинами, над которыми работают Michelin и General Motors. Шины в том виде, в котором мы их знаем, могут прекратить свое существование в ближайшие несколько лет.

Электромобиль Chevrolet Bolt следующего поколения, предположительно, будет оснащен безвоздушными шинами, над которыми работают General Motors (GM) и Michelin. Электромобиль следующего поколения должен появиться на улицах в ближайшие три-пять лет.

General Motors и Michelin Uptis. Michelin реклама

Эта новость поступила непосредственно от Алексиса Гарсина, президента Michelin North America в интервью телекомпании CNN Business. "Мы хотим выпустить новое поколение Chevrolet Bolt с безвоздушными шинами, и это произойдет в ближайшие три-пять лет", - сказал Гарсина.

GM еще не подтвердил название своего следующего поколения EV, но не для кого не секрет, что GM и Michelin координируют свои усилия по внедрению безвоздушных шин на электромобили автопроизводителя.