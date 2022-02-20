Пожарные пытаются потушить пожар, вспыхнувший в среду на грузовом лайнере Felicity Ace, перевозившем тысячи элитных Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley. ВВС Португалии разместили видео спасательной операции.

Можно было бы предположить, что судно, окруженное со всех сторон водой, не будет гореть, но, к сожалению, это не так. Вчера мы сообщали, что грузовой корабль Felicity Ace, перевозивший легковые автомобили с завода Volkswagen из Германии в США, загорелся, и его пришлось бросить в океане. Сегодня, в воскресенье, агентство Reuters сообщило, что пожарные все еще пытаются ликвидировать пожар на грузовом лайнере, полностью заполненном тысячами роскошных автомобилей. Судно дрейфует у побережья Азорских островов Португалии.

Изображение грузового корабля "Felicity Ace", сделанное c патрульного суднa NRP Setubal. Военно-морские силы Португалии

Горящий корабль

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Сложность борьбы с пожаром заключается в том, что он требует особого подхода, который отнимает много времени. "Вмешательство (чтобы потушить пожар) должно осуществляться очень медленно", - сказал агентству Reuters в субботу Жуан Мендес Кабезас, капитан близлежащего порта на острове Файал. - "Это займет некоторое время". Литий-ионные батареи в электромобилях на борту "поддерживают огонь", сказал Кабезас, добавив, что специальное оборудование для ликвидации пожара уже в пути. Литий-ионные батареи очень легко воспламеняются, и вода не тушит их пламя. Однако на данный момент остается неясным, из-за этих ли батарей начался пожар.

16 февраля 2022 года ВВС Португалии спасли 22 члена экипажа торгового судна "Felicity Ace" после пожара в грузовом отсеке судна. Судно проплывало примерно в 300 км от Лажеша, остров Терсейра, Азорские острова, когда для спасения члены экипажа был задействован самолет ВВС EH-101 Merlin. Члены экипажа были сняты с танкера "RESILIENT WARRIOR" вертолетом EH-101 Merlin группами по 11 человек и доставлены на остров Файал.



На борту корабля Felicity Ace находится около 4 000 роскошных автомобилей, в том числе несколько электрических. В настоящее время судно находится без экипажа, так как его 22 сотрудника были эвакуированы в день возгорания.

Борьба с огнем ведется снаружи

Ситуация с пожаром сейчас достаточно непростая. В настоящее время пожарным слишком опасно подниматься на борт судна, поэтому они борются с огнем снаружи, пытаясь охладить его конструкции.

Поскольку водные методы пожаротушения не способны справиться с возгоранием литий-ионных батарей, пожарные не могут их задействовать, что еще больше усложняет задачу. Кроме того, использование воды на судне может привести к увеличению его веса, что может вызвать его неустойчивость.

На грузовике Felicity Ace горят тысячи элитных автомобилей

К счастью, по словам Кабезаса, огонь все еще находится далеко от топливных баков судна. Однако он предупредил, что огонь приближается, добавив, что "все горит примерно в пяти метрах над ватерлинией".

В настоящее время пожарные ведут борьбу со временем, пытаясь усмирить пламя до того, как оно достигнет топливных баков корабля.

Судно под флагом Панамы будет отбуксировано в одну из стран Европы или на Багамы, но пока неясно, когда это произойдет.

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Источники:

https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/FELICITY-ACE-IMO-9293911-MMSI-371427000

https://gcaptain.com/lithium-ion-batteries-electric-vehicles-aboard-felicity-ace-keeping-fire-alive/

https://www.reuters.com/world/europe/firefighters-struggle-douse-fire-luxury-cars-vessel-2022-02-20/