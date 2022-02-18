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В Атлантике загорелось судно, перевозившее тысячи автомобилей Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley
Грузовое судно Felicity Ace, перевозившее автомобили с завода Volkswagen из Германии в США, загорелось в начале этой недели, и его пришлось оставить в океане. На судне было большое количество Bentleys, Porsche и Volkswagens.
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Грузовое судно под названием Felicity Ace, целью которого была перевозка автомобилей с завода Volkswagen в Германии в США, загорелось в начале этой недели, и его пришлось оставить в океане, сообщает Business Insider. На борту судна находилось около 4 000 автомобилей, в том числе автомобили люксовых брендов, таких как Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley, входящих в группу Volkswagen.

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2021 год не был удачным для автомобильной промышленности. Из-за нехватки микросхем и низкого спроса большинство автопроизводителей не смогли продвинуть свои запасы даже близко к допандемическому уровню. Единственным исключением стала компания Tesla, которая добилась рекордных продаж, но при этом столкнулась с трудностями в цепочке поставок. Volkswagen, который также в будущем делает ставку на электромобили, рассчитывал на улучшение продаж в 2022 году, поскольку отгрузил 4 000 автомобилей данной партии.

Снимок горящего грузового судна Felicity Ace. ВМС Португалии

Пожар

Как сообщает издание The Drive, перевозка стартовала из порта Эмден в Германии 10 февраля и должна была завершиться утром 23 февраля в Дэвисвилле, штат Род-Айленд. Грузовое судно длиной 650 футов (198 метров) в прошлом месяце уже выполняло подобный рейс, транспортируя 21 автомобиль Lamborghinis.

Однако утром 16 февраля, когда судно находилось в 90 морских милях (примерно в 170 километрах) к юго-западу от побережья португальского острова Фаял, в грузовом отсеке судна возник пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, который был принят португальскими военно-морскими силами, а также торговыми судами, находившимися поблизости.

22 члена экипажа, покинувшие судно в спасательных шлюпках, были подобраны вертолетом EH-101 португальских ВВС и перевезены в гостиницу, поскольку никому из них не требовалась медицинская помощь, говорится в официальном заявлении ВМС Португалии.

Ущерб

Пока точная причина пожара неизвестна, грузовое судно продолжает дрейфовать в океане и в настоящий момент продолжает гореть. Согласно заявлению ВМС Португалии, пока серьезного загрязнения окружающей среды не произошло, что, скорее всего, означает отсутствие разлива топлива, поскольку автомобилевоз уже более двух суток выпускает в атмосферу клубы белого дыма.

ВМС Португалии также подтвердили, что владельцы Felicity Ace разрабатывают план по буксировке судна, но он до сих пор не приведен в действие.

Что касается автомобилей, Fortune получил доступ к внутреннему электронному письму Volkswagen U.S., в котором указано, что на борту судна находилось 3 965 автомобилей. В то время как 100 из этих автомобилей принадлежат к линейке Volkswagen - Golf, GTI и ID4, официальный представитель Porsche сообщил изданию, что на борту судна находилось около 1 100 автомобилей компании.

Точный ущерб, нанесенный  пожаром, будет известен только после того, как грузовое судно доставят к берегу, если такое вообще возможно. В 2019 году Volkswagen потерял более 2 000 автомобилей на борту другого грузового судна. Судно Grande America затонуло после начавшегося на нем сильного возгорания, сообщает Fortune.

 

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Источники:    
https://fortune.com/2022/02/17/felicity-ace-burning-cargo-ship-volkswagen-porsche-audi-boxster-spyder/
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Resgatados-em-seguranca-os-tripulantes-de-navio-mercante-incendiado-nos-Acores.aspx

#volkswagen #пожар #porsche #bentleys
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