Что делать, если вы боитесь превосходства Tesla? Создать свой собственный бизнес по производству самоуправляемых автомобилей! По крайней мере, именно так планирует поступить Volkswagen, согласно публикации немецкого издания Manager Magazin, опубликованной в четверг. Будет ли этот ход результативным?
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Volkswagen покупает бизнес Huawei по производству самодвижущихся автомобилей
Volkswagen и Huawei ведут переговоры о слиянии. Первая приобретет бизнес автономного вождения последней, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Tesla.
О стоимости сделки пока ничего не говорится, но ее называют настоящей революцией. Возможности Huawei в области автономного вождения значительно выросли за последние несколько лет и вскоре могут составить достойную конкуренцию Tesla.
Несмотря на заявления генерального директора Tesla Илона Маска о безаварийности технологии, программное обеспечение компании по-прежнему считается небезопасным, если не сказать просто опасным. Между тем, Volkswagen уже экспериментировал с автономными транспортными средствами, представив прототип полностью автономного автомобиля еще в начале 2017 года.
Хотя о прототипе больше ничего неизвестно, данное достижение показывает, что у Volkswagen есть потенциал в этой области. А новый ход компании свидетельствует о ее целеустремленности, учитывая, что приобретение будет дорогостоящим.
Подразделение Huawei, занимающееся разработкой интеллектуальных автомобилей, только в 2021 году потратило на исследования и разработки более 1 миллиарда долларов. У компании также были амбициозные цели по созданию научно-исследовательской команды из 5 000 человек, 2 000 из которых будут работать только над беспилотным вождением.
Конкуренция за электромобили
Автономные автомобили - не единственная область, в которой Vokwasgen конкурирует с Tesla. В 2018 году немецкий производитель представил новую линейку полностью электрических коммерческих автомобилей.
Компания также заявила, что намерена выпустить более 1,5 миллиона электромобилей к 2025 году. В прошлом году компания выпустила модель ID.4, а вскоре должен состояться дебют ID.5 GTX. Оба электромобиля являются довольно перспективными и могут отобрать большой кусок рыночного пирога у Tesla.
Источники:
https://www.cnbeta.com/articles/tech/1116453.htm
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-und-huawei-verhandeln-milliardendeal-in-china-a-2852b306-82ca-42e0-aa83-0e1be7f04039