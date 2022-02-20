Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Новый конкурент Telsa: Volkswagen планирует купить бизнес Huawei по производству беспилотных автомобилей
Компания планирует построить 1,5 миллиона автомобилей EV к 2025 году
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Что делать, если вы боитесь превосходства Tesla? Создать свой собственный бизнес по производству самоуправляемых автомобилей! По крайней мере, именно так планирует поступить Volkswagen, согласно публикации немецкого издания Manager Magazin, опубликованной в четверг. Будет ли этот ход результативным?

реклама

Логотип автопроизводителя Volkswagen на здании дилерского центра. josefkubes/iStock

 Volkswagen покупает бизнес Huawei по производству самодвижущихся автомобилей

Volkswagen и Huawei ведут переговоры о слиянии. Первая приобретет бизнес автономного вождения последней, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Tesla.

О стоимости сделки пока ничего не говорится, но ее называют настоящей революцией. Возможности Huawei в области автономного вождения значительно выросли за последние несколько лет и вскоре могут составить достойную конкуренцию Tesla.

Несмотря на заявления генерального директора Tesla Илона Маска о безаварийности технологии, программное обеспечение компании по-прежнему считается небезопасным, если не сказать просто опасным. Между тем, Volkswagen уже экспериментировал с автономными транспортными средствами, представив прототип полностью автономного автомобиля еще в начале 2017 года.

Хотя о прототипе больше ничего неизвестно, данное  достижение  показывает, что у Volkswagen есть потенциал в этой области. А новый ход компании свидетельствует о ее целеустремленности, учитывая, что приобретение будет дорогостоящим.

Подразделение Huawei, занимающееся разработкой интеллектуальных автомобилей, только в 2021 году потратило на исследования и разработки более 1 миллиарда долларов. У компании также были амбициозные цели по созданию научно-исследовательской команды из 5 000 человек, 2 000 из которых будут работать только над беспилотным вождением.

Конкуренция за электромобили

Автономные автомобили - не единственная область, в которой Vokwasgen конкурирует с Tesla. В 2018 году немецкий производитель представил новую линейку полностью электрических коммерческих автомобилей.

Компания также заявила, что намерена выпустить более 1,5 миллиона электромобилей к 2025 году. В прошлом году компания выпустила модель ID.4, а вскоре должен состояться дебют ID.5 GTX. Оба электромобиля являются довольно перспективными и могут отобрать большой кусок рыночного пирога у Tesla.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники:
https://www.cnbeta.com/articles/tech/1116453.htm
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-und-huawei-verhandeln-milliardendeal-in-china-a-2852b306-82ca-42e0-aa83-0e1be7f04039

#huawei #volkswagen #слияние #автономное вождение #автономный автомобиль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Атлантике загорелось судно, перевозившее тысячи автомобилей Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley
Гендиректор Volkswagen критикует Илона Маска за старые камеры вместо LiDAR для технологии автопилота
В России начались продажи Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket по цене от 89 999 рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
30
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
62
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
84
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
41
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
35
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
38
Для запуска Android-приложений на Windows 11 рекомендуется использовать ПК с 16 Гбайт оперативной памяти
22
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
74
Новый проект колонии на Марсе позволит защитить будущих обитателей от радиации
5
Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
2
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
131
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
Mozilla ответила на проблему с Firefox версии 100
6
Драйвер AMD Adrenaline 22.22.2 повышает производительность в играх до 24%
12
Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление Android 13
+
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
28
Житель французского города Мессанж случайно отключил мобильную связь и интернет в своём округе
6
Gigabyte представила блок питания, поддерживающий видеокарты с интерфейсом PCI Express 5.0
14
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
1
Intel продемонстрировала видеокарту Arc Alchemist для настольных ПК
4

Популярные статьи

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
63
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
53
5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
6
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
10
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
14
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
36
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
20
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
42
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

RISKWARE
21:19
Даже не знал про это. Распечатывать интернет-страницы? Чтобы в папочке одному маразматику приносить?
Mozilla удалила классический предварительный просмотр печати из Firefox
Алексей Харлов
21:16
Ну что Ссыкуны, боитесь ответственности? Не бойтесь - нажмите кнопку. И ваши прапраВнуки Вас поблагодарят.
Российские банки начнут брать комиссии за каждый криптовалютный перевод и вывод цифровых денег
Алексей Харлов
21:13
Срочно уничтожьте Америку - и Ваш суверенитет СССР вернëтся сразу! Долой предателей Родины! Долой санкции! Славься Великая Русь.
Российские банки начнут брать комиссии за каждый криптовалютный перевод и вывод цифровых денег
corsi
21:12
Elden Ring ждем-с )
Лидером недельного чарта продаж в Steam стала Total War Warhammer III
Nikolay Yeryomenko
21:11
Круто. Спасибо, что поделился. А то как начнут рассказывать не работает, не работает.
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Зеновий Радеонович
21:11
Нет, именно в среднем оно хуже. Ибо игр - тысячи, из них с лучами - доли %. А без лучей там нечего особо и сравнивать. НВ сливает по фпс/$
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
Vladimir Kamyshnikov
21:10
Вот да, тоже на 10ке сижу. 10 ядер, мультипоточка выше чем у 11-го
Процессоры Intel 13-го поколения получат ощутимый прирост производительности и дадут бой AMD — инсайд
Dimastiy
21:09
я даже к ютубу добавил браузинг и кучу вкладок открывал, получил 25900 то есть, выдает именно необходимую нагрузку для сторонних задач. Может на сырых биосах такое было и W10 не знаю, мне не удается в...
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Vladimir Kamyshnikov
21:08
а что есть сторонние проги распределения потоков?
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Андрей Маликов
21:07
точно, я уже забыл, что Рокет лейка не поддерживался материнками на H410 B460 - чипсетах.
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем