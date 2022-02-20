Компания планирует построить 1,5 миллиона автомобилей EV к 2025 году

Что делать, если вы боитесь превосходства Tesla? Создать свой собственный бизнес по производству самоуправляемых автомобилей! По крайней мере, именно так планирует поступить Volkswagen, согласно публикации немецкого издания Manager Magazin, опубликованной в четверг. Будет ли этот ход результативным?

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Логотип автопроизводителя Volkswagen на здании дилерского центра. josefkubes/iStock Volkswagen покупает бизнес Huawei по производству самодвижущихся автомобилей

Volkswagen и Huawei ведут переговоры о слиянии. Первая приобретет бизнес автономного вождения последней, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Tesla.

О стоимости сделки пока ничего не говорится, но ее называют настоящей революцией. Возможности Huawei в области автономного вождения значительно выросли за последние несколько лет и вскоре могут составить достойную конкуренцию Tesla.

Несмотря на заявления генерального директора Tesla Илона Маска о безаварийности технологии, программное обеспечение компании по-прежнему считается небезопасным, если не сказать просто опасным. Между тем, Volkswagen уже экспериментировал с автономными транспортными средствами, представив прототип полностью автономного автомобиля еще в начале 2017 года.

Хотя о прототипе больше ничего неизвестно, данное достижение показывает, что у Volkswagen есть потенциал в этой области. А новый ход компании свидетельствует о ее целеустремленности, учитывая, что приобретение будет дорогостоящим.

Подразделение Huawei, занимающееся разработкой интеллектуальных автомобилей, только в 2021 году потратило на исследования и разработки более 1 миллиарда долларов. У компании также были амбициозные цели по созданию научно-исследовательской команды из 5 000 человек, 2 000 из которых будут работать только над беспилотным вождением.

Конкуренция за электромобили

Автономные автомобили - не единственная область, в которой Vokwasgen конкурирует с Tesla. В 2018 году немецкий производитель представил новую линейку полностью электрических коммерческих автомобилей.

Компания также заявила, что намерена выпустить более 1,5 миллиона электромобилей к 2025 году. В прошлом году компания выпустила модель ID.4, а вскоре должен состояться дебют ID.5 GTX. Оба электромобиля являются довольно перспективными и могут отобрать большой кусок рыночного пирога у Tesla.

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Источники:

https://www.cnbeta.com/articles/tech/1116453.htm

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-und-huawei-verhandeln-milliardendeal-in-china-a-2852b306-82ca-42e0-aa83-0e1be7f04039