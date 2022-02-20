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В крупнейшем в мире литий-ионном хранилище энергии Vistra снова произошла авария - модуль на 100 МВт остановлен
Крупнейшая в мире литий-ионная батарея отключена из-за перегрева. Это уже второй инцидент за последние пять месяцев. Это крайне неприятные новости для крупнейшего в мире аккумуляторного комплекса Vistra Energy
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В хранилище энергии, принадлежащем компании Vistra Energy в Мосс-Лэндинге, штат Калифорния, находится самая большая литий-ионная батарея в мире. Единственная проблема заключается в том, что батареи продолжают перегреваться. В минувшие выходные, 13 февраля, на объекте произошла очередная авария, вторая за последние пять месяцев, сообщает местная телекомпания KSBW. Что же  могло пойти не так?

По словам представителей компании Vistra, в хранилище энергии в Мосс-Лэндинге в перспективе может быть установлено 1 500 МВт/6 000 МВт-ч батарей. Image: LG Energy Solution.

 Аккумуляторные модули перегрелись

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Все началось с того, что четыре пожарные машины отреагировали на сигнал пожарной тревоги на объекте энергетической компании. Когда они приехали, огонь был уже подавлен системой пожаротушения объекта.

Пламени не было, но десять литий-ионных аккумуляторов были полностью разрушены. Затем 15 февраля компания Vistra опубликовала следующее заявление:

"Поздно вечером 13 февраля сработала система раннего обнаружения в 100-мегаваттном блоке Phase II на нашем хранилище энергии в Мосс-Ландинге. В соответствии с протоколом безопасности, установленным для всех наших объектов, мы связались с аварийной службой экстренного реагирования.  Благодаря системам здания авария была локализована без привлечения сторонней помощи. Персонал не пострадал".

Аккумуляторные эстакады LG Energy Solution в хранилище энергии в Мосс-Ландинге. Image: LG Energy Solution.

Хрупкие системы

Предыдущий пожар произошел в сентябре и привел в действие механизмы пожаротушения, которые вывели из строя около 7 000 батарей. Данные инциденты свидетельствуют о том, насколько хрупкими являются системы хранения электроэнергии.

Литий-ионные батареи не только легко воспламеняются, но и вызывают пожары, которые трудно локализовать, поскольку водой их потушить невозможно. Компания Vistra добавила, что в настоящее время она продолжает расследование нового инцидента.

"В настоящее время проводится расследование, чтобы определить, что вызвало срабатывание системы безопасности. Пока оно находится на самой ранней стадии, но мы уже точно знаем, что вода из системы водяного пожаротушения попала на некоторые батареи. Есть предварительные доказательства того, что произошедшая утечка из водопроводных труб вызвала короткое замыкание, которое привело к задымлению здания, аналогично тому, что мы наблюдали в сентябре на нашем 300-МВт блоке Phase I, расположенной по соседству", - добавила компания в своем заявлении.

В настоящее время объект не работает, во избежание будущих инцидентов с пожарами, до тех пор, пока проблема не будет устранена.

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Источники:
https://investor.vistracorp.com/news?item=220
 https://www.ksbw.com/article/second-battery-malfunction-in-less-than-6-months-reported-at-moss-landing-power-plant/39083568

#литий-ионное хранилище
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