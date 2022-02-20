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В Канаде была зарегистрирована рекордная по масштабам волна-убийца
17,6-метровая волна высотой с четырехэтажный дом была зарегистрирована у побережья острова Ванкувер недалеко от города Вклуэлет (Британская Колумбия) компанией MarineLabs Data Systems
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Массивная 17,6-метровая водяная стена, появившаяся в акватории Британской Колумбии, Канада, в ноябре 2020 года, была признана крупнейшей из когда-либо зарегистрированных волн "изгоев" с точки зрения ее пропорций к окружающим волнам, говорится в  новом исследовании. По словам исследователей, она превышала высоту четырехэтажного здания.

Модель 17,6-метровой волны-изгоя, измеренной лабораторией MarineLabs в водах у острова Уклулет, Канада. Image credit: MarineLabs Data Systems

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Волны-изгои, также называемые волнами-убийцами или волнами-уродами, были признаны учеными как явление только в последние несколько десятилетий - после того, как они сотнями лет были частью морского фольклора. Это волны, которые более чем в два раза превышают размеры окружающих волн и возникают, словно из ниоткуда. Они очень непредсказуемы и обычно приходят неожиданно с других направлений, не связанных с ветром.

Ученые все еще пытаются понять, как и почему образуются эти волны, и пока выявлено лишь несколько потенциальных причин. По-видимому, они образуются потому, что волны движутся по океану с разными скоростями и направлениями. Когда они проходят друг через друга, их гребни, длины и впадины могут иногда совпадать и усиливать друг друга, образуя очень крупные волны.

Предполагается, что именно волны-изгои причастны к исчезновению многих судов на протяжении вот уже многих лет, например, парохода SS Waratah, который исчез в 1909 году, направляясь в Кейптаун, и грузовика SS Edmund Fitzgerald, затонувшего во время шторма 10 ноября 1975 года в озере Верхнее. Поскольку  волны следуют практически вплотную одна за другой, корабли не успевают восстановить свое нормальное положение и вовремя сбросить воду.

Первую такую волну ученые зафиксировали недалеко от побережья Норвегии в 1995 году. Ее размеры составили 25,6 метра в состоянии моря (высота от впадины до гребня), а высота соседних волн достигала примерно 12 метров (то есть волна изгой была в два раза выше, чем окружающие ее волны). Высота волны, зарегистрированной в настоящее время в Канаде, составила 17,6 метра, почти в три раза превысив размер окружающих волн, которые достигали шестиметровой высоты.

"В пропорциональном соотношении эта волна, по всей видимости, представляет собой самую экстремальную волну-изгоя из когда-либо зарегистрированных", - говорится в заявлении Иоганнеса Геммрика, специалиста по изучению больших волн в Университет Капилано. "Лишь немногие блуждающие волны в открытом море наблюдались в непосредственной близости, и лишь единицы - такого масштаба. Вероятность подобного явления составляет один раз в 1 300 лет".

Реально огромная волна

Новая волна, получившая название Ucluelet ( по названию региона Канады, где была обнаружена волна-изгой), была зарегистрирована сенсорным буем вблизи Амфитритовой отмели - приблизительно в семи километрах от  муниципалитета Вклуэлет  на западном побережье острова Ванкувер. Этот буй является частью сети состоящей из 26 подобных устройств разработанных компанией MarineLabs и установленных на побережьях океана по всей Северной Америке.

Соотношение максимальной высоты и относительной высоты волны (Hmax/Hs) у волны-изгоя MarineLabs составило 2,9, что является самым высоким показателем, зарегистрированным на сегодняшний день. Image credit: MarineLabs Data Systems.

 

В своем заявлении руководитель MarineLabs г-н Скотт Битти отметил, что изучение волн-изгоев позволит ученым лучше понять причины их возникновения, а также попытаться оценить потенциальный ущерб. "Они могут представлять огромную опасность для морских операций, береговых и морских сооружений и посетителей пляжей ", - сказал он, отметив при этом, что вопрос о возможности прогнозирования волн-изгоев все еще остается открытым.

Исследование, в ходе которого была обнаружена новая волна-изгой, было представлено журналом Nature.

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Источники:
https://manoa.hawaii.edu/exploringourfluidearth/physical/waves/sea-states/weird-science-rogue-waves
 https://www.nature.com/articles/s41598-022-05671-4#Abs1

#волна-изгой
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