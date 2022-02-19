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Во Франции отец семейства решил ограничить детям доступ в соцсети и случайно отключил от интернета весь город
Пытаясь оградить своих детей от интернета, отец по ошибке отключил интернет во всем городке Мессанж, Ланды во Франции
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Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда кто-то игнорирует нас, сосредоточившись на своих делах в Интернете. Особенно это касается детей.

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В одном из городов Франции отцу надоело, что его дети много времени проводят за экраном, и он решил с этим разобраться.

Он попытался отучить их от этого занятия, отключив доступ в Интернет, но в итоге отключил его во всем городе, говорится в докладе France Bleu, опубликованном в прошлую пятницу.

Электромонтажник подключает высоковольтные линии электропередачи. alexandrumagurean/iStock

Во многих странах генераторы помех запрещены законом

Все началось в городке под названием Мессанж. Отец использовал глушилку многоволнового диапазона для временного отключения Интернета в своем доме, пытаясь изолировать своих детей от сети.

Однако во Франции такие приспособления запрещены законом, поскольку они создают помехи для телекоммуникационных сигналов. После того как работа почти двух муниципалитетов была остановлена, Национальное агентство по частотам Франции начало расследование, которое и привело их к упомянутому отцу.

На допросе мужчина рассказал, что хотел отключить связь в своем доме только с двенадцати до трех часов ночи. Он не мог и предположить, что глушилка окажется достаточно мощной, чтобы отключить связь в двух муниципалитетах.

Власти вмешались, после того когда стали поступать жалобы от соседей. Теперь самоделкину грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере 30 000 евро (34 000 долларов).

Поучительная история

Устройства для подавления сигнала постоянно используются частными лицами, но следует помнить, что во многих странах они запрещены законом.

"Средства подавления сигнала могут помешать вам и другим людям совершать звонки в службу спасения 9-1-1 и в другие экстренные службы, создают серьезные риски для связи в сфере общественной безопасности, а также мешают другим видам повседневных коммуникаций", - заявляют представители Федеральной комиссии по связи США.

"Применение глушителей сигнала сотовой связи, GPS-блокираторов или других устройств глушения сигнала, предназначенных для намеренного блокирования, глушения или создания помех разрешенной радиосвязи, является нарушением федерального закона. Нет никаких исключений для использования в пределах предприятия, учебного класса, резиденции или транспортного средства", говорится на сайте ведомства.

Формально в Российской Федерации нет закона, в соответствии с которым применение глушителей сигнала сотовой связи и GPS были бы полностью запрещены. Однако необходимо зарегистрировать устройство в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Если вы используете незарегистрированное приспособление, вы можете оказаться в суде в соответствии со статьей 13.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Правда, штраф для физических лиц довольно небольшой и составляет всего 500 рублей.Но и устройство будет конфисковано. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей, также с конфискацией глушилки.

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Источники:
 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/sans-le-savoir-un-pere-de-famille-prive-ses-voisins-d-internet-et-de-telephone-dans-les-landes-1644607138

#интернет #генератор помех #глушители сигнала
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