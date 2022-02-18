Он вырвался за пределы солнечного диска на 3,5 миллиона километров

Космический аппарат Европейского космического агентства (ESA) и NASA Solar Orbiter запечатлел крупнейший из наблюдавшихся до сих пор солнечных протуберанцев. По данным ЕКА, извержение было настолько мощным, что даже космический аппарат ESA/JAXA BepiColombo, находящийся в настоящее время на орбите Меркурия, зарегистрировал " колоссальный рост концентрации электронов, протонов и тяжелых ионов с помощью своего радиационного монитора".

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На этом потрясающем снимке видно, что солнечный выброс как сообщает ESA, простирается на миллионы километров в космос.

Фотография солнечной вспышки.Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA

Что такое солнечные протуберанцы?

Солнечные протуберанцы представляют собой линии магнитного поля, которые выбрасывают солнечную плазму далеко за пределы поверхности Солнца. Они нередко возникают вместе с корональными или петлеобразными выбросами выбросами массы - большими выбросами магнитного поля и плазмы, иногда называемыми "солнечными цунами". Эти выбросы способны вывести из строя всю мировую сеть Интернет из-за негативного воздействия их мощной геомагнитной активности на электронное оборудование.

Солнечный протуберанец, запечатленный на новых снимках, произошел 15 февраля и был направлен в сторону от Земли. По словам представителей Европейского космического агентства, это стало известно благодаря сближению космического аппарата Solar Orbiter с линией Земля-Солнце и отсутствию следов извержения на поверхности Солнца.

Изображение было получено с помощью инструмента "Full Sun Imager" (FSI), входящего в состав телескопа Extreme Ultraviolet Imager (EUI) на борту Solar Orbiter. FSI был разработан для постоянного наблюдения за всей поверхностью солнечного диска. В своем отчете ESA пояснило, что "протуберанец, наблюдаемый Solar Orbiter, является крупнейшим в истории событием такого рода, запечатленным в одном поле зрения с солнечной поверхностью, что позволяет нам впервые взглянуть на то, как подобные процессы связаны с солнечным диском".

Впечатление художника о Solar Orbiter. Источник: ESA

"Важное напоминание" о "непредсказуемой природе" Солнца

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe, первый космический аппарат, когда-либо "прикоснувшийся" к Солнцу, также осуществлял наблюдения во время выброса корональной массы. На следующей неделе и Parker Solar Probe, и Solar Orbiter одновременно направят свои камеры в сторону Солнца, чтобы провести совместные исследования во время прохождения Паркером перигелия.

Как подчеркивает Европейское космическое агентство, данная вспышка не причинила Земле никакого ущерба. Однако оно служит "важным напоминанием о непредсказуемой природе Солнца и важности понимания и мониторинга его поведения", - отмечает агентство. Как написал недавно Forbes, возможно, мы не готовы к "интернет-апокалипсису", вызванному особенно сильным солнечным всплеском, который может обойтись экономике США в 7,2 миллиарда долларов в сутки. Такие миссии, как Parker Solar Probe и Solar Orbiter, помогают нам не только лучше изучить природу звезды, поддерживающей жизнь в нашей Солнечной системе, но и защищают.

Композиция изображений с космических аппаратов ESA/NASA Solar Orbiter и SOHO, запечатлевших гигантское солнечное извержение 15 февраля 2022 года. Full Sun Imager (FSI) Extreme Ultraviolet Imager (EUI) на борту космического аппарата Solar Orbiter запечатлел изображения солнечного диска и выброс в космос примерно на 3,5 миллиона километров (слева). Изображения SOHO LASCO C2 показаны справа. Темный диск - это оккультер, блокирующий солнечный диск и ближайшие блики вокруг

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Источники:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbiter/Giant_solar_eruption_seen_by_Solar_Orbiter

https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2021/08/31/why-america-should-suddenly-prepare-for-a-billion-dollar-internet-apocalypse-caused-by-the-sun/