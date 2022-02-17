Исследователь из Национального института астрономических исследований Таиланда (NARIT) обнаружил третью луну, вращающуюся вокруг астероида Elektra в поясе астероидов. Это событие позволило занести этот объект в книгу рекордов как первую четверную систему астероидов.

Астрономы впервые обнаружили систему астероидов из четырех космических тел. Команда из Таиланда и Франции обнаружила третью луну, вращающуюся вокруг астероида Электра, что позволило занести этот объект в книгу рекордов.

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Большинство астероидов - одиночные путешественники, но некоторые гравитационно связаны в пары - обычно один маленький объект вращается вокруг более крупного. В редких случаях встречаются тройные астероидные системы, в которых две луны вращаются вокруг более крупного материнского объекта. До сих пор это были максимально сложные астероидные системы.

Художественный рисунок Электры, системы из четырех астероидов.NARIT/Songkran K. Астероид Электра, вращающийся вокруг Солнца во внешней области главного пояса астероидов, был впервые обнаружен в 1873 году, его диаметр составлял около 200 км (124 мили). Однако его первая луна была замечена только в 2003 году. Её диаметр примерно равен 6 километрам (3,7 мили), период обращения составляет пять дней, удаление Электры - около 1300 км (808 миль). Луна номер два была открыта в 2014 году. Это камень имеет размером всего 2 км (1,2 мили), находится на удалении от материнского астероида в 500 км (310 миль) и совершает полный оборот вокруг Электры раз в 1,2 дня.

И вот теперь найдена третья луна, что превратила Электру в четверную астероидную систему. Диаметр этой луны составляет всего 1,6 км (1 миля), она обращается вокруг основного тела каждые 16 часов на расстоянии 344 км (214 миль). В то время как две другие луны обращаются по приблизительно круговым траекториям, третья движется по эксцентричной, яйцеобразной орбите.

Диаграмма орбит лун Электры.NARIT/Anthony Berdeu Открытие было сделано доктором Энтони Бердеу с помощью новых алгоритмов, разработанных им для анализа архивных данных с Чрезвычайно большого телескопа (VLT) в Чили. Новые алгоритмы снижают блики света от главного астероида и удаляют его с изображения, позволяя увидеть более слабые объекты. Когда новая технология была применена к набору данных 2014 года (год открытия второй луны), Бердеу удалось обнаружить наличие еще одного камня. Для подтверждения своей теории команда применила алгоритмы к двум другим массивам данных Электры, и в каждом из них была видна третья луна.

Хотя Электра - первый обнаруженный астероид с тремя лунами, скорее всего, он будет далеко не последним. Команда говорит, что этот метод может быть использован для получения изображений других астероидов и объектов Солнечной системы, что позволит остальные скрытые от глаз луны.

Исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Источник: NARIT

https://www.aanda.org/component/article?access=doi&doi=10.1051/0004-6361/202142623

https://www.narit.or.th/index.php/en-news/2137-narit-researcher-discovered-first-ever-quadruple-asteroid-system