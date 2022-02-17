Астрономы впервые обнаружили систему астероидов из четырех космических тел. Команда из Таиланда и Франции обнаружила третью луну, вращающуюся вокруг астероида Электра, что позволило занести этот объект в книгу рекордов.
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Большинство астероидов - одиночные путешественники, но некоторые гравитационно связаны в пары - обычно один маленький объект вращается вокруг более крупного. В редких случаях встречаются тройные астероидные системы, в которых две луны вращаются вокруг более крупного материнского объекта. До сих пор это были максимально сложные астероидные системы.
Астероид Электра, вращающийся вокруг Солнца во внешней области главного пояса астероидов, был впервые обнаружен в 1873 году, его диаметр составлял около 200 км (124 мили). Однако его первая луна была замечена только в 2003 году. Её диаметр примерно равен 6 километрам (3,7 мили), период обращения составляет пять дней, удаление Электры - около 1300 км (808 миль). Луна номер два была открыта в 2014 году. Это камень имеет размером всего 2 км (1,2 мили), находится на удалении от материнского астероида в 500 км (310 миль) и совершает полный оборот вокруг Электры раз в 1,2 дня.
И вот теперь найдена третья луна, что превратила Электру в четверную астероидную систему. Диаметр этой луны составляет всего 1,6 км (1 миля), она обращается вокруг основного тела каждые 16 часов на расстоянии 344 км (214 миль). В то время как две другие луны обращаются по приблизительно круговым траекториям, третья движется по эксцентричной, яйцеобразной орбите.
Открытие было сделано доктором Энтони Бердеу с помощью новых алгоритмов, разработанных им для анализа архивных данных с Чрезвычайно большого телескопа (VLT) в Чили. Новые алгоритмы снижают блики света от главного астероида и удаляют его с изображения, позволяя увидеть более слабые объекты. Когда новая технология была применена к набору данных 2014 года (год открытия второй луны), Бердеу удалось обнаружить наличие еще одного камня. Для подтверждения своей теории команда применила алгоритмы к двум другим массивам данных Электры, и в каждом из них была видна третья луна.
Хотя Электра - первый обнаруженный астероид с тремя лунами, скорее всего, он будет далеко не последним. Команда говорит, что этот метод может быть использован для получения изображений других астероидов и объектов Солнечной системы, что позволит остальные скрытые от глаз луны.
Исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.
Источник: NARIT
https://www.aanda.org/component/article?access=doi&doi=10.1051/0004-6361/202142623
https://www.narit.or.th/index.php/en-news/2137-narit-researcher-discovered-first-ever-quadruple-asteroid-system