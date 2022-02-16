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RAS: Астрономы обнаружили новый тип белых карликов, покрытых гелиевым пеплом
Группа немецких астрономов из Тюбингенского университета обнаружила новый странный тип звезд, покрытых побочным продуктом горения гелия. Возможно, эти звезды образовались в результате редкого слияния двух космических объектов.
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Астрофизики из Германии обнаружили новый тип звезд, но то, откуда появились эти необычные белые карлики, пока остается загадкой. Эти звезды покрыты слоем пепла, который обычно образуется при сгорании гелия, что указывает на возможность их формирования в результате столкновения других звезд.

Художественная иллюстрация, отображающая процесс слияния двух белых карликов, в результате которого образовался новый тип звезд.Nicole Reindl/CC BY SA 4.0

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Когда у звезд определенной массы заканчивается топливо и происходит взрыв, они оставляют после себя плотное ядро, в котором уже не может происходить термоядерный синтез. Этот сгусток электронно-ядерной плазмы, называемый белым карликом, будет медленно остывать до фоновой температуры Вселенной в течение следующих нескольких триллионов лет.

Но теперь астрономы обнаружили два не совсем обычных белых карлика. Как известно, в атмосферах таких звезд  преобладает водород или гелий, но в атмосферах новых объектов  ученые обнаружили большое количество углерода и кислорода, причем концентрация обоих элементов, достигала 20 процентов.

Что интересно, углерод и кислород - это "пепел", образующийся при сгорании гелия в звездах, и эти процессы у белых карликов, должны были давно закончиться. Но еще больше озадачивает то, что эти новые звезды горячее и крупнее, чем большинство белых карликов, что свидетельствует о том, что в их ядрах, возможно, всё еще идут термоядерные реакции (горение гелия).

"Считается, что звезды с аналогичной структурой поверхности уже сожгли гелий в своих ядрах и скоро станут белыми карликами", - рассказывает главный эксперт группы профессор Клаус Вернер. " Подобные явления - серьезный вызов нашему пониманию космической эволюции".

У исследователей есть гипотеза о том, как родились эти необычные звезды. Пары белых карликов в замкнутых бинарных системах в некоторых случаях притягивают друг друга, пока не столкнутся и не сформируют новый объект. Если составы каждой из исходной звезды были оптимальными, то конечным результатом могли бы стать новые звезды, которые сейчас наблюдают ученые.

"Как правило, сливающиеся белые карлики не приводят к образованию звезд, насыщенных углеродом и кислородом", - поясняет ведущий автор проекта д-р Миллер Бертолами. "Однако существует мнение, что в бинарных системах, сформировавшихся с очень специфическими массами, белый карлик с высоким содержанием углерода и кислорода может разрушиться и попасть на поверхность карлика с высоким содержанием гелия, что приведет к рождению подобного объекта".

Это не единственные загадочные белые карлики. В рамках других исследований ученые обнаружили белые карлики с кольцеобразными системами, белые карлики-пульсары, а также особенно странную звезду, которая почему-то ярко горит в инфракрасном, но не в видимом свете.

Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Недавно астрономы обнаружили первую в истории "блуждающую" черной дыру. Объект в одиночку путешествует по нашей Галактике со скоростью 45 километров в  секунду, изгибая свет попадающихся на пути звезд своей мощной гравитацией.

Миллиардер и филантроп Илон Маск 4 года назад отправил в космос автомобиль Tesla. Сейчас Tesla Roadster и "пилот" по имени "Starman" совершили 2,6 витка вокруг Солнца, преодолев при этом более 3,2 миллиардов километров, что превысило гарантийный пробег электромобиля в 36 000 миль почти в 55 000 раз.

 

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Источники: Королевское астрономическое общество
https://academic.oup.com/mnrasl/article-abstract/511/1/L60/6500207

https://ras.ac.uk/news-and-press/news/astronomers-discover-new-type-star-covered-helium-burning-ashes
#космос #наука #астрономия #астрофизика
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RAS: Астрономы обнаружили новый тип белых карликов, покрытых гелиевым пеплом
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