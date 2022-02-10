Последние испытания Lightyear One показали, что он станет одним из самых эффективных автомобилей в мире, даже при неблагоприятных погодных условиях

В прошлом году нидерландский разработчик солнечных электромобилей Lightyear выпустил свой экспериментальный прототип на трек и смог проехать 710 км на одном заряде 60-киловаттной батареи. Этот рубеж был, достигнут на скорости 85 километров в час, но совсем недавно компания провела несколько высокоскоростных испытаний на треке недалеко от Рима.

В ходе недавних испытаний прототип Lightyear One разогнался до скорости 130 километров в час, обеспечив расход энергии 141 Вт-ч/км при дальности хода на одной зарядке более 400 километров. Lightyear реклама

Еще в апреле 2021 года компания Bridgestone объявила о разработке шин с низким сопротивлением качению специально для солнечного электромобиля Lightyear One.

В конце прошлого месяца команда Lightyear отправилась в центр Bridgestone Technology & Solutions Centre EMIA в Априлии, недалеко от Рима, чтобы провести дополнительные испытания эффективности и аэродинамические оценки. И в рамках этого процесса водители-испытатели решили еще больше ускорить дальнобойный автомобиль, совершив высокоскоростной пробег.

Несмотря на то, что компания целью компании является максимальная скорость в 160 километров в час (99,4 мили в час), испытатели повышают скорость One постепенно, чтобы убедиться, что все работает должным образом и соблюдены все требования техники безопасности. Так, последняя поездка завершилась на скорости 130 километров в час (80 миль в час) при температуре около 10 °C (50 °F) и пасмурной погоде (оба эти фактора влияют на эффективность и производительность).

Тем не менее, Lightyear сообщает, что тестовый прототип One продемонстрировал показатель энергопотребления 141 Вт-ч/км, что должно обеспечить запас хода более 400 км (248,5 миль) на одной зарядке. Информация о том, какой вклад внесли солнечные панели в эти испытания, пока не разглашается, но водитель-испытатель Меган Парфитт отметила: "Если сравнивать Lightyear One с другими автомобилями, представленными сейчас на рынке, то это приблизительно в полтора раза превосходит аналогичный автомобиль с батареей такого же размера".

Высокоскоростные испытания Lightyear One - разработка самого эффективного электромобиля

В прошлом году с помощью нашего испытательного прототипа был установлен новый стандарт эффективности электромобилей: на одном заряде батареи автомобиль проехал более 440 миль (710 километров).

Компания Lightyear планирует, что для серийного автомобиля дальность пробега на одной зарядке по WLTP достигнет 725 километров (450 миль). При этом пять квадратных метров солнечных батарей позволят One еще больше увеличить дальность хода. Ожидается, что выпуск первых автомобилей начнется в конце этого года.

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Источник: Lightyear

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