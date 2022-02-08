Примечательно, что послужившему предметом спора твиту уже около четырех лет

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск известен не только своими коммерческими успехами и инновационными технологиями его компаний, но и скандальными высказываниями в Твиттере. За одно из них, опубликованное в 2018 году, корпорации Tesla и Илону придется отвечать в суде. В упомянутом твите Маск сообщал, что у него имеется финансирование для приватизации компании при помощи скупки ее ценных бумаг по 420 долларов за единицу. Твит вышел, когда шли биржевые торги, что привело к стремительному взлету акций Tesla.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США заинтересовалась действиями Маска и обратилась в суд. Отметим, что это далеко не первый случай интереса к публикациям Илона со стороны данного ведомства - в 2019 году стороны договорились, что публичные высказывания бизнесмена перед выходом будут проверяться юристом Tesla. Это, впрочем, не помогло - в одном из твитов в том же году Маск написал, что за 12 месяцев компания планирует произвести около полумиллиона электромобилей, хотя в официальном годовом плане говорилось только о 360-400 тысячах. Помимо этого, миллиардер приглашался в суд и после своего опроса, в котором он узнавал мнение аудитории, стоит ли ему продавать 10% имеющейся у него доли в Tesla.