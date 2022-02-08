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Стартап Cybercat превращает Cybertruck в автомобиль-амфибию и микро-кемпер
Cybertruck уже является одной из самых удивительных и странных разработок на рынке электромобилей так почему бы не сделать его еще более удивительными и необычным?
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Самый необычный пикап на шоссе вскоре может превратиться в столь же необычный катамаран для водных путешествий, по крайней мере, если новый концепт от стартапа Cybercat из Сиэтла будет запущен в производство. Именно так компания представляет себе пикап, построенный Маском, который движется по воде с помощью понтонов, электрических подвесных двигателей и модернизированных подводных крыльев. А поскольку багажник не будет занят досками или электроинструментами, его можно будет использовать для перевозки дополнительного оборудования и аксессуаров для отдыха, включая раскладной кемпер, который превратит дневной круизер Tesla в микро-дом для ночевки на суше и на море.

Cybertruck уже является одной из самых странных разработок на рынке EV так почему бы не сделать его еще более странным? TSWLM Electric Vehicles Inc.

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Конечно, очень легко критиковать нетрадиционный дизайн Cybertruck, но есть один положительный момент, который трудно отрицать, - это то, что он побудил многих конструкторов к столь же творческому подходу в создании оригинальных концептов. Компания Cybercat пошла тем же путем, трансформировав Cybertruck в Cyberboat.

По замыслу Cybercat, Cybertruck будет самостоятельно двигаться в воде, пока колеса не потеряют контакт с морским дном, после чего понтоны опустятся, и на смену им придут подвесные моторы.  TSWLM Electric Vehicles Inc.

 

Cybercat представляет собой набор элементов, состоящих из пары надувных понтонов и многофункционального привода. Весь комплект будет разбираться и размещаться в багажнике Cybertruck, так что пикап станет автономным сухопутным и водным транспортным средством, даже не требующим  лодочного прицепа. Компания утверждает, что установка амфибийного шасси займет меньше времени, чем спуск обычной лодки на воду. Хотя об этом легко говорить, глядя на визуальные изображения, а не на материальные детали и компоненты которые нужно будет грамотно и качественно собрать в реальной обстановке.

Этот кемпер очень похож на тот, который Tesla оперативно создала сразу после дебюта Cybertruck, и иллюстрирует, как Cybercat может стать мобильным домом на суше и на море.  TSWLM Electric Vehicles Inc.

 

Как только комплект будет полностью собран, Cybertruck заедет в воду. При этом понтоны и электрические двигатели опускаются с помощью гидравлических домкратов, поднимая автомобиль над водой.

На Cybercat можно будет установить от двух до пяти подвесных электродвигателя мощностью по 50 кВт (67 лошадиных сил). При этом максимальная скорость аппарата  будет достигать до 22 узлов (41 километр в час). По предварительным расчётам компании, дальность хода Cybercat по воде составит 44 морские мили (81 километр) при скорости 13 узлов (24 километра в час ) или 100 морских миль (185 километров) при снижении скорости до 5 узлов (9 километр в час). 

Cybercat находится на самых ранних стадиях разработки, но надеется работать с OEM-производителями над созданием комплектов как катамаранов, так и судов на подводных крыльях.  TSWLM Electric Vehicles Inc.

 

Такие показатели, конечно же, основаны на базе самой мощной конфигурации батареи Cybertruck, рассчитанной на 500 миль (805 километров). Те, кому нужна большая скорость, могут приобрести комплект Foiler. В этом случае капитаны пикапов смогут разогнать Cybercat до скорости 35 узлов (65 километров в час).

Потенциальная рыболовная платформа Cybercat.  TSWLM Electric Vehicles Inc.

 

Кузов Cybertruck - это не совсем полноценная палуба, к которой привыкли яхтсмены, но в компании Cybercat считают, что можно опустить заднюю дверь и использовать ее в качестве площадки для отдыха, платформы для дайвинга или даже в качестве рыболовной лодки, установив сиденья и фиксаторы для спиннингов или удилищ.

Компоненты Cybercat превратят грузовик в лодку.  TSWLM Electric Vehicles Inc.

 

Идея Cybercat заключается в том, чтобы наслаждаться спокойной ездой по суше и воде без выбросов вредных веществ, не переплачивая при этом за два отдельных транспортных средства.

Предполагаемая цена Cybercat находится в диапазоне от 22 900 до 32 900 долларов США, в зависимости от конфигурации двигателя. Foiler будет стоить от 35 400 до 42 900 долларов США,

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Источники: Cybercat через InsideEVs
https://www.cybercatamaran.com/
https://insideevs.com/news/565133/tesla-cybertruck-cybercat-catamaran-hydrofoil/

#технологии #автомобили #cybertruck #cybercat
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