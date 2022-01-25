В одном мегапарсеке находится 3 миллиона черных дыр, а количество черных дыр во всей Вселенной примерно в 6 раз превышает количество песчинок на Земле.

Астрономы использовали новый метод для оценки количества черных дыр в наблюдаемой Вселенной, и как вы можете себе представить, это число невероятно велико.

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Исследователи из институтов Италии и Великобритании с помощью современного компьютерного моделирования оценили число черных дыр примерно в 40 квинтиллионов (40*1019), говорится в заявлении для прессы. В сочетании с другими важнейшими исследованиями черных дыр и их роли в формировании Вселенной, новое исследование может изменить наше понимание космоса.

Художественное изображение, основанное на реальном наблюдении Хаббла за NGC 6397 ( шаровое скопление в созвездии Жертвенник), показывающее роящиеся в ее ядре черные дыры. Credit: ESA/Hubble, N. Bartmann

Расчет "функции массы звездной черной дыры"

По самым приблизительным подсчетам, на всех пляжах Земли, вместе взятых, находится около семи квинтиллионов песчинок. Это очень много, а черных дыр во Вселенной еще больше. Если принять во внимание тот факт, что черная дыра может практически испарить нашу планету за считанные мгновения , а по последним данным, они даже способны формировать сверхновые звезды, то мы в очередной раз получаем напоминание о том, насколько мы малы перед силами природы.

Для получения результатов команда исследователей из Великобритании и Италии использовала сложные компьютерные модели, учитывающие скорость образования и массу звезд, а также металличность галактик. Свое исследование они опубликовали в журнале The Astrophysical Journal.

"Инновационный подход данного исследования состоит в совмещении подробной модели звездной и бинарной эволюции с передовыми принципами формирования звезд и насыщения металлами отдельных галактик", - сказал Алекс Сицилия, первый автор исследования и научный сотрудник научного центра SISSA в Италии. "Это одно из первых и одно из самых надежных вычислений функции массы звездных черных дыр в космической истории методом ab initio (с нуля)", - продолжил он.

Как было получено первое изображение черной дыры

Раскрывая тайны Вселенной

Исследователи сравнили среднее количество черных дыр на мегапарсек это область размером примерно 34 700 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кубических световых лет. Они обнаружили, что в среднем на один мегапарсек приходится около 3 миллионов черных дыр. Затем они произвели полный расчёт, исходя из объёма всей наблюдаемой Вселенной. Конечно, поскольку речь идет о таких поражающих воображение цифрах, команда ученых смогла дать лишь очень приблизительную оценку.

Тем не менее, новые данные могут повлиять на множество других исследований в области астрофизики и астрономии. Например, ранее в этом месяце астрофизики из Йельского университета, Университета Майами и Европейского космического агентства (ЕКА) предложили теорию, согласно которой первичных чёрные дыры, образовавшиеся в первые мгновения после Большого взрыва, могут быть причиной существования всей темной материи. В таких исследованиях даже грубые оценки могут помочь обеспечить важный диапазон сравнений, которые помогут полностью изменить наше понимание Вселенной.

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Источники:

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac34fb

https://www.sissa.it/sites/default/files/SISSA%20press%20release%20black%20holes.pdf