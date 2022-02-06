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amv212 За пост начислено вознаграждение
Художник выставил в парке Нью-Йорка куб из чистого золота за $11,7 млн и приставил к нему охрану
Ну и, конечно же, как сейчас это принято, совместно с этим творением немецкий художник Никлас Кастелло представил свою криптовалюту и NFT
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В Центральном парке Нью-Йорка можно найти почти все, что угодно, так почему бы к примеру не найти большой золотой куб? Немецкий художник Никлас Кастелло установил куб, изготовленный из 186 килограммов чистого 24-каратного золота, прямо в центре парка 3 февраля 2022 года, сообщает журнал Robb Report. Возникает вопрос: как ему удалось уберечь свою композицию?

"Куб Кастелло". Niclas Castello. Photo by Sandra Mika

Золотой куб стоимостью $11,7 млн.

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Почему именно золотой куб? Кастелло назвал куб весом 410 фунтов 186 (килограмм) концептуальной скульптурой "socle du monde" - "Основа мира". В настоящее время он не продается, и даже если бы продавался, немногие могли бы его себе позволить.

По словам представителей команды художника, куб стоит 11,7 миллиона долларов и на самом деле иллюстрирует довольно смелую концепцию современного мира. "Куб можно рассматривать как своего рода коммюнике между формирующейся культурной экосистемой 21 века, основанной на криптовалютах и NFT, и древним миром, где правило золото", - сказала венский галерист Лиза Кандлхофер приехавшая в Нью-Йорк на презентацию произведения искусства. И он действительно основан на криптовалюте. Помимо супердорогого куба, компания Castello выпускает сопутствующую криптовалюту. Она называется Castello Coin, торгуется как $CAST и продается по начальной цене 0,39 евро ($0,44) за штуку.

Castello Cube отливается в литейном цехе в Швейцарии. Предоставлено Николасом Кастелло

И как это обычно происходит в нашем современном мире, к монете Castello Coin дополнительно прилагается аукцион NFT, назначенный на 21 февраля 2022 года.

По словам команды Кастелло, золотой куб был отлит на литейном заводе в Аарау, Швейцария, где потребовалась специальная печь ручной работы, чтобы выдержать как огромный размер и объем золота, так и экстремальные температуры, необходимые для его плавления, достигающие 1100 градусов Цельсия. Куб имеет размер более полутора футов и толщину стенок около четверти дюйма со всех сторон.  Сообщается также, что куб был выставлен на приватном торжественном приеме на Уолл-стрит 3 февраля 2022 года.

Никлас Кастелло со своей работой Castello Cube в Центральном парке, Нью-Йорк. Sandra Mika

Золотое мошенничество?

Несмотря на то, что многие из нас привыкли к тому, что искусство должно быть ультрасовременным и эпатажным, подобные инсталляции с прилагающимися к ним криптовалютами иногда выглядят как некое мошенничество. Эта история напоминает о творчестве Сальваторе Гарау, который сделал первую в мире невидимую скульптуру и продал ее за 15 000 евро ($17 173). Это произведение искусства представляло собой просто пустое пространство, которое никому не разрешалось нарушать. Ну, по крайне мере её то уж точно никто не украдет, в отличие от золотого куба, который пришлось разместить в Центральном парке с большим количеством охраны, пытаясь обеспечить его безопасность. И всё же интересно, что придумают эти "художники" в следующий раз?

 Источники:

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 https://robbreport.com/shelter/art-collectibles/gold-cube-worth-11-7-million-placed-in-central-park-1234661977/ 

#криптовалюта #nft
3
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Кто-нибудь прилетит на вертолете и куба не станет.
Художник выставил в парке Нью-Йорка куб из чистого золота за $11,7 млн и приставил к нему охрану
Жорiн з Азову
20:38
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