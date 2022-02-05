Copenhagen Suborbitals - единственная в мире пилотируемая любительская космическая программа в рамках которой с 2011 года было запущено пять ракет

В 2017 году “безумный“ Майк Хьюз построил ракету из металлолома, которую запустил в пустыне Мохаве, чтобы доказать, что Земля плоская. Эта история попала в заголовки газет по всему миру в основном из-за своей нелепости, но также благодаря эффектному результату, который она продемонстрировала. Это было свидетельством того, что не миллиардер, а простой человек действительно может построить ракету.

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Именно по этой причине, новость о том, что группа из 50 добровольцев в Copenhagen Suborbitals строит ракету для отправки в космос, привлекла большое внимание. Если группе отважных амбициозных добровольцев действительно удастся оторвать свою ракету от земли и отправить ее на орбиту, это станет важной вехой для человечества.

Ракета. Copenhagen Suborbitals

Конструктор ракет "сделай сам"

Copenhagen Suborbitals - это датская некоммерческая аэрокосмическая организация, состоящая из группы ракетчиков-любителей. Целью организации является запуск человека на суборбиту на самодельной ракете с очень ограниченным бюджетом. Это единственная в мире пилотируемая любительская космическая программа, в рамках которой они запустили пять ракет с 2011 года.

Берегитесь Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос! У вас тут настоящая конкуренция". Мадс Стенфатт, менеджер по ценообразованию, является одним из таких добровольцев, и он рассказал Futurism, что ему нравится вызов, который бросает ракетостроение. "Мы делаем это, потому что это трудно", - сказал Стенфатт. "Когда ты в этом участвуешь, ты начинаешь понимать, что самое интересное - это не достижение цели. Самое интересное - это постоянно работать над задачами, которые невероятно сложны".

Image by Copenhagen Suborbitals

Spica изменит ход истории

В настоящее время Стенфатт и его неутомимые товарищи разрабатывают космический корабль под названием "Spica". Если все пойдет хорошо, (а пойти не так может многое), они надеются, что "Spica" станет первым любительским космическим кораблем, совершившим суборбитальный полет с экипажем, ознаменует собой ключевую веху для всего человечества.

Сколько времени займет такой проект? Учитывая ограниченный бюджет и множество сложных препятствий, вызванных, в том числе пандемией COVID, участники проекта полагают, что пройдет еще не менее 10 лет, прежде чем Spica отправится на орбиту, навсегда изменив ход истории.

Если же эта группа добровольцев достигнет своей цели, они станут живым доказательством того, что человеческий дух может взлететь до невиданных высот, при наличии правильной мотивации. Ну что же, пожелаем им удачи и постараемся внимательно следить за этим проектом.

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Источники:

http://www.copenhagensuborbitals.com/

https://futurism.com/copehagen-suborbitals-amateur-rocketeers