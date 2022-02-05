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Японский стартап в области ядерного синтеза строит "углеродно-нейтральное общество"
И он только что получил финансирование в размере $11,7 млн.
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Многие компании обещают в ближайшие годы достичь грандиозной цели - чистой термоядерной энергии, и их деятельность подкрепляется инвестициями в миллиарды долларов. Последний пример - японская компания Kyoto Fusioneering (KF), которая привлекла 1,33 миллиарда иен (11,7 миллиона долларов) в ходе последнего раунда финансирования, что еще на шаг приблизило ее к достижению цели - созданию коммерчески жизнеспособной термоядерной энергии.

Японская компания Kyoto Fusioneering, специализирующаяся на термоядерной энергии, только что получила финансирование в размере 11,7 миллионов долларов на строительство "углеродно-нейтрального общества". Kyoto Fusioneering

Перспектива безграничной устойчивой энергии

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KF будет поддерживать развитие нескольких глобальных программ термоядерного синтеза, включая прототип реактора ядерного синтеза STEP в Великобритании. Программа STEP нацелена на использование потенциала синтеза атомных ядер - широко разрекламированного процесса, который производит энергию так же, как звезды и Солнце, и может обеспечить практически безграничную устойчивую электроэнергию.

Новые средства KF в основном пойдут на то, чтобы ускорить исследования, направленные на достижение двух основных целей: технологии "термоядерного синтеза" и "инжиниринга оборудования". Технология производства активной зоны термоядерного синтеза относится к определенным компонентам, созданным для того, чтобы реакторы могли выдерживать огромное тепло, необходимое для проведения реакции слияния. В то время как технология инженерии установок относится к разработке передовых термоядерных материалов и процессов, призванных помочь партнерам KF реализовать свои намерения по обеспечению коммерчески жизнеспособной термоядерной энергией. На своем сайте Kyoto Fusioneering объясняет, что эти две области исследований и разработок формируют ее "вклад в углеродно-нейтральное общество".

Основные технологии KF в области термоядерной энергетики включают мощные, высокочастотные микроволновые гиротроны для нагрева плазмы, защитные кожухи для высокотемпературной экстракции с использованием карбида кремния, а также выпускные насосы, позволяющие извлекать и утилизировать несгоревшее топливо. Инженерные решения для установок, между тем, варьируются от разработки новейших высокотермостойких композитов из карбида кремния и систем термоядерной генерации энергии с использованием жидких металлов и расплавленных солей.

Термоядерная энергия может стать "серебряной пулей"

Хотя многие компании постоянно обещают предоставить чистую термоядерную энергию,  и не проходит  месяца без новостей о новом прорыве в этой области,  на самом деле до этого, еще далеко. Например, программа Европейского союза ITER, как ожидается, не будет запущена до 2025 года, и это будет только первым этапом эксперимента продолжительностью в один год. Тем не менее, Джеймс Рини, основатель и генеральный директор Coral Capital, один из инвесторов недавнего раунда финансирования, сказал: "Изменение климата является экзистенциальной угрозой для человечества, и термоядерная энергия будущего, если она будет достигнута, может стать серебряной пулей, которая буквально спасет мир". В то время как многие стартапы говорят о том, как они хотят изменить мир,  компания Kyoto Fusioneering действительно это делает".

Конечно, Kyoto Fusioneering - не единственная организация, нацеленная на достижение чистой термоядерной энергии. Поддерживаемая Биллом Гейтсом компания Commonwealth Fusion Systems из Массачусетского технологического института недавно представила результаты успешных испытаний своего энергоэффективного магнита для термоядерного эксперимента под названием SPARC. Атомное ведомство Великобритании, тем временем, разработало первую в мире выхлопную систему для ядерного синтеза (токамака), которая была спроектирована для значительного снижения температуры при включении реакторов, что позволяет им работать в течение более длительного времени. Учитывая, что стоимость ядерного синтеза оценивается в 40 триллионов долларов, неудивительно, что инвесторы слетаются, как мотыльки на горящую лампу.

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Источники: Kyoto Fusioneering
https://kyotofusioneering.com/en/news/2022/02/02/597

#наука #термоядерная энергия #ядерный реактор
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