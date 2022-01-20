Судя по всему, Пентагон решил установить контроль за контрабандой наркотиков и незаконной миграцией на границе между США и Мексики с помощью 18 аэростатов слежения.

Министерство обороны США подтвердило намерение разместить до 18 дирижаблей или высокотехнологичных воздушных шаров стоимостью 52,5 миллиона долларов, сообщает газета Stars and Stripes. Дирижабли будут обеспечивать наблюдение на границе США и Мексики, что позволит сократить количество персонала, размещенного в регионе.

Министерство внутренней безопасности обратилось к Министерству обороны с просьбой оказать содействие в запуске аэростатов для патрулирования границы США с Мексикой. Дирижабли могут вести наблюдение с высоты до 10 000 футов. ( U.S. Customs and Border Protection ) реклама

Когда-то дирижабли могли перевозить людей по всему миру, но аварии и низкие скоростные показатели привели к тому, что дирижабли стали использоваться для рекламы и авиашоу. На рубеже тысячелетий дирижабли стали более популярными, когда их стали применять для наблюдения в Ираке и Афганистане. Десять лет спустя их стали использовать для тех же целей на территории США, на этот раз для наблюдения за собственными гражданами.

Хотя этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию, Пентагон вновь планирует использовать дирижабли, на этот раз на границе между США и Мексикой. Согласно сообщению Stripes, Министерство внутренней безопасности (DHS) запросило 1500 дополнительных военнослужащих для патрулирования этой территории, чтобы остановить контрабанду наркотиков и незаконную миграцию. Однако в ответ на этот запрос Пентагон анонсировал закупку 18 дирижаблей.

Ранее Министерство внутренней безопасности уже финансировало контракты на дирижабли, однако из-за бюджетных ограничений отказались от этой идеи. Одобрение Пентагона означает, что шесть высокотехнологичных аэростатов будут принадлежать Агентству пограничного патрулирования, а 12 - Министерству обороны, при этом вся программа будет финансироваться за счет средств Министерства обороны. Подрядчиком работ выступит армия США.

Предполагается, что высокотехнологичные аэростаты будут оснащены современными датчиками и камерами, которые смогут передавать подробную информацию о ситуации на границе, даже находясь на высоте 15 000 футов (4,5 километра) в небе.

Хотя это, вероятно, позволит снизить зависимость от наземного персонала при патрулировании границ, однако Пентагон не отличается надежной репутацией в плане эксплуатации своих дирижаблей. Так в 2015 году ведомство потеряло контроль над дирижаблем-шпионом, который упал в сельской местности Пенсильвании, обрушив телефонные линии и электрические столбы.

Недавно итальянское дизайнерское агентство представило концепцию летающего дирижабля-катамарана Majestic на солнечных элементах. Сдвоенные воздушные аэростаты из углеродного волокна будут перемещаться по воздуху со скоростью 60 узлов или 111 километров в час в течение 48 часов и до 5 узлов (6 миль в час или 9 километров в час) по воде.

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Источники:

https://gizmodo.com/pentagon-plans-to-spend-52-million-in-2022-on-u-s-bord-1848387793

https://www.stripes.com/theaters/us/2022-01-18/military-blimps-mexico-border-homeland-security-pentagon-4338532.html