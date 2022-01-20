Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Власти США планирует закупить аэростаты на 52 миллиона долларов для охраны своих границ
Судя по всему, Пентагон решил установить контроль за контрабандой наркотиков и незаконной миграцией на границе между США и Мексики с помощью 18 аэростатов слежения.
анонсы и реклама
Крутая 3060 Asus Strix задешево допскидка
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Министерство обороны США подтвердило намерение разместить до 18 дирижаблей или высокотехнологичных воздушных шаров стоимостью 52,5 миллиона долларов, сообщает газета Stars and Stripes. Дирижабли будут обеспечивать наблюдение на границе США и Мексики, что позволит сократить количество персонала, размещенного в регионе.

Министерство внутренней безопасности обратилось к Министерству обороны с просьбой оказать содействие в запуске аэростатов для патрулирования границы США с Мексикой. Дирижабли могут вести наблюдение с высоты до 10 000 футов. ( U.S. Customs and Border Protection )

реклама

 

Когда-то дирижабли могли перевозить людей по всему миру, но аварии и низкие скоростные показатели привели к тому, что дирижабли стали использоваться для рекламы и авиашоу. На рубеже тысячелетий дирижабли стали более популярными, когда их стали применять для наблюдения в Ираке и Афганистане. Десять лет спустя их стали использовать для тех же целей на территории США, на этот раз для наблюдения за собственными гражданами.

Хотя этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию, Пентагон вновь планирует использовать дирижабли, на этот раз на границе между США и Мексикой. Согласно сообщению Stripes, Министерство внутренней безопасности (DHS) запросило 1500 дополнительных военнослужащих для патрулирования этой территории, чтобы остановить контрабанду наркотиков и незаконную миграцию. Однако в ответ на этот запрос Пентагон анонсировал закупку 18 дирижаблей.

Ранее Министерство внутренней безопасности уже финансировало контракты на дирижабли, однако из-за бюджетных ограничений отказались от этой идеи.  Одобрение Пентагона означает, что шесть высокотехнологичных аэростатов будут принадлежать Агентству пограничного патрулирования, а  12 -  Министерству обороны, при этом вся программа будет финансироваться за счет средств Министерства обороны. Подрядчиком работ выступит армия США.

Предполагается, что высокотехнологичные аэростаты будут оснащены современными датчиками и камерами, которые смогут передавать подробную информацию о ситуации на границе, даже находясь на высоте 15 000 футов (4,5 километра) в небе.

Хотя это, вероятно, позволит снизить зависимость от наземного персонала при патрулировании границ, однако Пентагон не отличается надежной репутацией в плане эксплуатации своих дирижаблей. Так в 2015 году ведомство потеряло контроль над дирижаблем-шпионом, который упал в сельской местности Пенсильвании, обрушив телефонные линии и электрические столбы.

Недавно итальянское дизайнерское агентство  представило концепцию летающего дирижабля-катамарана Majestic на солнечных элементах. Сдвоенные воздушные аэростаты из углеродного волокна будут перемещаться по воздуху со скоростью 60 узлов  или  111 километров в час в течение 48 часов и до 5 узлов (6 миль в час или 9 километров в час) по воде.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники: 
https://gizmodo.com/pentagon-plans-to-spend-52-million-in-2022-on-u-s-bord-1848387793
https://www.stripes.com/theaters/us/2022-01-18/military-blimps-mexico-border-homeland-security-pentagon-4338532.html

#сша #пентагон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
Военные США тестируют подводные дроны. Проект DARPA Manta-Ray вошел во вторую фазу
В США тестируют алгоритмы, предсказывающие госперевороты и массовые беспорядки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Японии за $100 продают коробки удачи с видеокартами, в которых можно найти GeForce RTX 3090
37
Центробанк РФ планирует взять под контроль все P2P-переводы денег, связанные с криптовалютами
65
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 20 января
69
Ютубер смог поиграть в God of War на RX 550 с 2 Гб в 60 fps – инструкция для всех желающих
18
Финальное обновление MIUI 12 на Android 11 вывело из строя смартфоны Xiaomi и Redmi
4
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
91
Intel Core i5-12600KF на частоте 6754 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
3
На территории Евросоюза могут запретить майнинг Биткоина и Эфира
14
Shiba Inu и Dogecoin сильно подешевели и могут исчезнуть после прихода криптозимы
5
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
122
Везучий майнер с парой ферм в одиночку добыл блок Ethereum и получил 170 монет стоимостью 40 млн руб
7
Чипсет Samsung Exynos 2200 значительно уступает Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000
36
Witchfire от создателей The Vanishing of Ethan Carter выйдет в конце этого года в раннем доступе
1
Неизвестный майнер добыл 170 монет Эфира на 41 миллион рублей в соломайнинге
12
Рублёвая цена AMD Radeon RX 6500 XT тоже известна
67
GeForce GT 1010 отстает от GeForce RTX 3070 на 95 процентов
27
Власти Европы призывают запретить в регионе энергозатратные виды майнинга
13
NVIDIA и AMD увеличат отпускные цены на видеокарты на 20% в 2022 году – Wccftech
50
На слушаниях в итальянском сенате хакер включил непристойное видео с героиней из Final Fantasy
3
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
173

Популярные статьи

Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
79
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
63
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
45
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
44
AMD RX 6500XT: что ты такое
77
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
116
Первые шаги в оверклокинге: что купить
105
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
69
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
9
Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
23:00
Где закон о запрете, гребень? Предложение - не закон.
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
Jurten Krieg
22:57
Выcep - это литералли ты собственной персоной. Твои набросы слишком жирны даже для этой помойки.
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
Игорь Черноусов
22:54
Мериться терафлопсами на разных архитектурах "умно"...
Графика AMD RDNA 2 в Exynos 2200 без шансов уступила Adreno 730 в GFXBench
aiursun
22:54
Похоже они так с майнингом эфира бросятся и не безрезультатно в отличии от нвидии. 6600xt стоит дешевле 3060 при этом не слабо обходя её в играх.
AMD RX 6500XT: что ты такое
MinerETh
22:47
Память у тебя слабоватая, как и проц.
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
in_cognito
22:47
А мониторинг частоты процессора, загрузки дисков, сети, различных блоков видюшки это функция диспетчера задач? И кстати еще он показывает температуру видеокарты. Внезапно.
Windows 11 получит новый диспетчер задач
Кушайте
22:46
Ну реально - найдите отличие ? Хуан реально !
AMD RX 6500XT: что ты такое
ev_rus
22:45
у них как правило все четко, не путай с красными.
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
Игорь Романюк
22:45
Ждём 4050 за 900$ 4060 за 1300$ и т.д.
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
Руслан Клюев
22:44
К лету у нвидиа что нибудь сгорит или потоп и разработка задержится где нибудь на пол года. Им это в самый раз
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем