Эксперименты на мышах и обезьянах показали, что гормон печени FGF21 может способствовать снижению употребления алкоголя

Исследователи составили более полную картину того, какую роль играет определенный гормон в развитии алкогольной зависимости. Обезьяны с сильным пристрастием к алкоголю стали гораздо меньше употреблять алкоголь после того, как им ввели синтетическую форму этого гормона. Это исследование может открыть путь к новым методам лечения алкогольной зависимости.

Эксперименты на мышах и обезьянах показали, что гормон печени может способствовать снижению проблемного потребления алкоголя. Depositphotos реклама

Данный гормон известный как фактор роста фибробластов 21 (FGF21) вырабатывается печенью. Согласно результатам предыдущих исследований, варианты генов, ассоциированных с FGF21, влияют на увеличение потребления алкоголя у людей, однако точная природа этой связи оставалась неустановленной. В рамках нового исследования ученые попытались разобраться, на какие цепочки мозга влияет FGF21 и может ли введение гормона снизить тягу к алкоголю.

Команда проверила эту идею на обезьянах верветках, чье отношение к алкоголю удивительно напоминает человеческое. В сообществах обезьян, где есть доступ к алкоголю (либо к естественно забродившим фруктам, либо к неконтролируемым напиткам в туристических зонах), большинство животных выпивают умеренно, часть полностью воздерживается, а небольшой процент - сильно злоупотребляет алкоголем. Последняя группа и стала предметом исследования.

Исследователи предложили обезьянам на выбор две бутылки одну с водой, другую с алкоголем и ввели одной группе аналог гормона FGF21. Как оказалось, подопытные обезьяны выпили на 50 процентов меньше алкоголя, чем контрольная группа. Аналогичные тесты на мышах также показали 50-процентное снижение потребления алкоголя после введения человеческого FGF21 или его аналога. Интересно, что мыши и обезьяны по-прежнему выбирали этанол так же часто, как и раньше, но каждый раз выпивали гораздо меньше.

FGF21 подавляет потребление алкоголя через амигдало-стриатальную цепь

Далее исследователи изучили, как FGF21 воздействует на мозг мышей. Они обнаружили, что гормон изменяет активность субпопуляции нейронов в базолатеральной миндалине. Что в свою очередь отражается на нейронной передаче в ядро аккумбенс - область мозга, которая, как известно, играет роль в функциях вознаграждения и зависимости.

Если животные употребляют алкоголь, печень вырабатывает более высокий уровень белка FGF21, который подавляет тягу к потреблению алкоголя. Это объясняет тот факт, почему люди с повышенным уровнем FGF21 могут выпивать больше алкоголя, а также, почему животные, участвовавшие в эксперименте, изначально искали алкоголь, но выпивали его меньше за один прием.

Исследователи утверждают, что этот механизм мог сформироваться, чтобы защитить животных от опасностей для здоровья, связанных с чрезмерным потреблением алкоголя. Интересно, что ранее группа исследователей связала FGF21 с аналогичным подавлением потребления сахара, хотя этот механизм действует на совершенно другую часть мозга.

"При рассмотрении вопроса о том, как и почему развивались эти специфические механизмы, интересно отметить, что млекопитающие в основном получали алкоголь из забродивших фруктов, которые содержат большое количество простых сахаров", - сказал Мэтью Поттофф, старший автор исследования. "Несмотря на это, нейронные цепи, регулирующие подавление потребления сахара и алкоголя с помощью FGF21, очевидно, развивались независимо, а не в ответ на общее избирательное воздействие".

Команда говорит, что аналоги FGF21 в конечном итоге могут быть разработаны в качестве потенциальных методов лечения алкогольной зависимости, но для этого необходимо провести еще большую работу.

Исследование было опубликовано в журнале Cell Metabolism.

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Источники: Университет Айовы, Scimex

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(21)00690-2

https://www.scimex.org/newsfeed/hormone-treatment-makes-alcoholic-monkeys-drink-50-less

https://medicine.uiowa.edu/content/study-identifies-neural-pathway-target-potentially-treat-excessive-alcohol-consumption