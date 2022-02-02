Исследователи составили более полную картину того, какую роль играет определенный гормон в развитии алкогольной зависимости. Обезьяны с сильным пристрастием к алкоголю стали гораздо меньше употреблять алкоголь после того, как им ввели синтетическую форму этого гормона. Это исследование может открыть путь к новым методам лечения алкогольной зависимости.
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Данный гормон известный как фактор роста фибробластов 21 (FGF21) вырабатывается печенью. Согласно результатам предыдущих исследований, варианты генов, ассоциированных с FGF21, влияют на увеличение потребления алкоголя у людей, однако точная природа этой связи оставалась неустановленной. В рамках нового исследования ученые попытались разобраться, на какие цепочки мозга влияет FGF21 и может ли введение гормона снизить тягу к алкоголю.
Команда проверила эту идею на обезьянах верветках, чье отношение к алкоголю удивительно напоминает человеческое. В сообществах обезьян, где есть доступ к алкоголю (либо к естественно забродившим фруктам, либо к неконтролируемым напиткам в туристических зонах), большинство животных выпивают умеренно, часть полностью воздерживается, а небольшой процент - сильно злоупотребляет алкоголем. Последняя группа и стала предметом исследования.
Исследователи предложили обезьянам на выбор две бутылки одну с водой, другую с алкоголем и ввели одной группе аналог гормона FGF21. Как оказалось, подопытные обезьяны выпили на 50 процентов меньше алкоголя, чем контрольная группа. Аналогичные тесты на мышах также показали 50-процентное снижение потребления алкоголя после введения человеческого FGF21 или его аналога. Интересно, что мыши и обезьяны по-прежнему выбирали этанол так же часто, как и раньше, но каждый раз выпивали гораздо меньше.
Далее исследователи изучили, как FGF21 воздействует на мозг мышей. Они обнаружили, что гормон изменяет активность субпопуляции нейронов в базолатеральной миндалине. Что в свою очередь отражается на нейронной передаче в ядро аккумбенс - область мозга, которая, как известно, играет роль в функциях вознаграждения и зависимости.
Если животные употребляют алкоголь, печень вырабатывает более высокий уровень белка FGF21, который подавляет тягу к потреблению алкоголя. Это объясняет тот факт, почему люди с повышенным уровнем FGF21 могут выпивать больше алкоголя, а также, почему животные, участвовавшие в эксперименте, изначально искали алкоголь, но выпивали его меньше за один прием.
Исследователи утверждают, что этот механизм мог сформироваться, чтобы защитить животных от опасностей для здоровья, связанных с чрезмерным потреблением алкоголя. Интересно, что ранее группа исследователей связала FGF21 с аналогичным подавлением потребления сахара, хотя этот механизм действует на совершенно другую часть мозга.
"При рассмотрении вопроса о том, как и почему развивались эти специфические механизмы, интересно отметить, что млекопитающие в основном получали алкоголь из забродивших фруктов, которые содержат большое количество простых сахаров", - сказал Мэтью Поттофф, старший автор исследования. "Несмотря на это, нейронные цепи, регулирующие подавление потребления сахара и алкоголя с помощью FGF21, очевидно, развивались независимо, а не в ответ на общее избирательное воздействие".
Команда говорит, что аналоги FGF21 в конечном итоге могут быть разработаны в качестве потенциальных методов лечения алкогольной зависимости, но для этого необходимо провести еще большую работу.
Исследование было опубликовано в журнале Cell Metabolism.
Источники: Университет Айовы, Scimex
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(21)00690-2
https://www.scimex.org/newsfeed/hormone-treatment-makes-alcoholic-monkeys-drink-50-less
https://medicine.uiowa.edu/content/study-identifies-neural-pathway-target-potentially-treat-excessive-alcohol-consumption