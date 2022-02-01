Возможно, что это будет мРНК вакцина компании Pfizer. Но сначала ей необходимо получить "зеленый свет" от регулирующих органов

Вакцина против КОВИД-19 для детей в возрасте до пяти лет может появиться в США уже в конце этого месяца, сообщает газета The Washington Post. Согласно сообщению, схема введения двух доз, применяемая для других взрослых, будет использоваться и для детей после того, как будет получено разрешение FDA.

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Ребенок до пяти лет, которому предстоит вакцинация. Nikola Stojadinovic/ iStock

Поскольку число случаев заболевания, вызванных омикрон, уже далеко за пределами пика, отмеченного в американских данных, фокус, скорее всего, сместится на укрепление иммунитета людей с помощью бустерных вакцин. Компания Pfizer уже начала испытания вакцины именно против варианта Omicron, но, несмотря на то, что для получения данных потребуется время, власти страны заинтересованы в вакцинации детей в возрасте до пяти лет и призвали компанию представить свои результаты для получения необходимых разрешений.

Согласно отчету WP, Pfizer и BioNTech также ведут сбор информации о целесообразности введения третьей дозы вакцины, которая должна гарантировать лучшую защиту по сравнению с двумя первыми дозами. Предполагается, что эти данные будут получены только в конце марта. Однако чиновников такая ситуация не устраивает и они хотят ускорить срок принятия решения о необходимости вакцинации детей до пяти лет.

Мила Пагадор, 5 лет, разговаривает с дипломированной медсестрой Эшли Бин перед тем, как получить первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в прошлом году. Credit...Paul Ratje for The New York Times

Источники сообщили WP, что власти могут начать анализировать данные, которые компания представит для возрастной группы от шести месяцев до пяти лет для схемы с двумя дозами, и если они будут удовлетворены полученными результатами, то могут одобрить вакцинацию для этой возрастной группы еще до окончания месяца. Решение о том, следует ли вводить третью дозу в вакцинацию против COVID-19, может быть принято позже, когда будет получено больше данных. План обращения в регулирующие органы может быть принят уже сегодня, подтвердила газета The New York Times.

Доступность вакцины станет хорошей новостью для многих родителей, желающих защитить своих детей. В своем репортаже на прошлой неделе некоммерческая организация NPR рассказала о проблемах родителей, которые не могут вакцинировать своих детей в возрасте до пяти лет из-за критериев приемлемости, а также лишены возможности пройти тестирование с помощью экспресс-тестов на антигены.

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Источники:

https://www.washingtonpost.com/health/2022/01/31/coronavirus-vaccine-children-under-5/

https://www.nytimes.com/2022/01/31/us/politics/children-covid-vaccine.html

https://www.npr.org/sections/health-shots/2022/01/27/1072522956/vaccinate-and-test-that-advice-isnt-much-help-to-parents-who-have-kids-under-5