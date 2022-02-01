Вакцина против КОВИД-19 для детей в возрасте до пяти лет может появиться в США уже в конце этого месяца, сообщает газета The Washington Post. Согласно сообщению, схема введения двух доз, применяемая для других взрослых, будет использоваться и для детей после того, как будет получено разрешение FDA.
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Поскольку число случаев заболевания, вызванных омикрон, уже далеко за пределами пика, отмеченного в американских данных, фокус, скорее всего, сместится на укрепление иммунитета людей с помощью бустерных вакцин. Компания Pfizer уже начала испытания вакцины именно против варианта Omicron, но, несмотря на то, что для получения данных потребуется время, власти страны заинтересованы в вакцинации детей в возрасте до пяти лет и призвали компанию представить свои результаты для получения необходимых разрешений.
Согласно отчету WP, Pfizer и BioNTech также ведут сбор информации о целесообразности введения третьей дозы вакцины, которая должна гарантировать лучшую защиту по сравнению с двумя первыми дозами. Предполагается, что эти данные будут получены только в конце марта. Однако чиновников такая ситуация не устраивает и они хотят ускорить срок принятия решения о необходимости вакцинации детей до пяти лет.
Источники сообщили WP, что власти могут начать анализировать данные, которые компания представит для возрастной группы от шести месяцев до пяти лет для схемы с двумя дозами, и если они будут удовлетворены полученными результатами, то могут одобрить вакцинацию для этой возрастной группы еще до окончания месяца. Решение о том, следует ли вводить третью дозу в вакцинацию против COVID-19, может быть принято позже, когда будет получено больше данных. План обращения в регулирующие органы может быть принят уже сегодня, подтвердила газета The New York Times.
Доступность вакцины станет хорошей новостью для многих родителей, желающих защитить своих детей. В своем репортаже на прошлой неделе некоммерческая организация NPR рассказала о проблемах родителей, которые не могут вакцинировать своих детей в возрасте до пяти лет из-за критериев приемлемости, а также лишены возможности пройти тестирование с помощью экспресс-тестов на антигены.
Источники:
https://www.washingtonpost.com/health/2022/01/31/coronavirus-vaccine-children-under-5/
https://www.nytimes.com/2022/01/31/us/politics/children-covid-vaccine.html
https://www.npr.org/sections/health-shots/2022/01/27/1072522956/vaccinate-and-test-that-advice-isnt-much-help-to-parents-who-have-kids-under-5