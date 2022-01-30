В 2021 году мошенники украли криптовалюты на сумму 14 млрд долларов, и власти были бессильны что-либо сделать. Возможно, именно по этой причине Министерство финансов США рассматривает законопроект, который позволит ему в одностороннем порядке блокировать криптовалютные транзакции без уведомления общественности, сообщает издание Vice. Новость была обнародована Coin Center - криптовалютным аналитическим центром, расположенным в Вашингтоне.
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Сильная Америка
Законопроект называется America COMPETES Act и Белый дом утверждает, что он поможет укрепить логистические цепочки страны, что позволит ей обойти Китай и другие страны мира.
"Прямо сейчас Китай и другие неблагонадежные партнеры угрожают нашей национальной безопасности и глобальной финансовой стабильности", - говорится в заявлении председателя Комитета по финансовым услугам Максин Уотерс. "Именно поэтому America COMPETES Act является разумным, давно назревшим законопроектом, который, наконец, привлечет такие страны, как Китай, к ответственности за то, как они участвуют в незаконной или захватнической деятельности, наносящей ущерб финансовой системе нашей страны".
Уотерс добавила, что законопроект, в случае его принятия, позволит США и их союзникам дать отпор иностранным атакам, стать более сильной и устойчивой нацией и обеспечить безопасность своих граждан.
Однако Coin Center категорически с этим не согласен.
Драконовские меры
"Предложенная формулировка закона America COMPETES Act, и мы не можем не подчеркнуть это, отменяет все формальные меры контроля, временные ограничения и правила уведомления общественности о введении этих драконовских мер", - пишет Coin Center в своем докладе.
"Это упраздняет процесс подачи уведомлений и замечаний (как до введения запретов, так и после введения надзора) и позволяет Министерству финансов вводить эти меры "приказом, постановлением или иным образом, как это разрешено законом" окончательно и бесповоротно, без каких-либо обязательств по участию в общественных процессах".
Данный документ не является чем-то принципиально новым. Подобный закон уже предлагался ранее и был успешно заблокирован лоббистской деятельностью, нициированной и осуществляемой такими группами, как Coin Center. Фактически, законопроект в последней формулировке был предложен Джимом Хаймсом - тем же членом палаты парламента, который в свое время предложил его первоначальный вариант.
Что это значит? Попытка запретить криптовалюты, как известно, является трудновыполнимой задачей. Китай является тому доказательством, и вполне возможно, что США захотят принять это к сведению и вместо этого рассмотреть другие подходы. А пока время покажет, как будет работать закон America COMPETES, если конечно он будет принят.
Источники:
https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS-117HR4521RH-RCP117-31.pdf
https://www.vice.com/en/article/akvjnp/new-bill-would-let-government-quietly-ban-crypto-transactions-advocates-worry