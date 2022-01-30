Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Vice: Новый законопроект позволит правительству США вводить прямой запрет на любые криптовалютные транзакции
Сторонники законопроекта утверждают, что он поможет остановить атаки вымогателей.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

В 2021 году мошенники украли криптовалюты на сумму 14 млрд долларов, и власти были бессильны что-либо сделать. Возможно, именно по этой причине Министерство финансов США рассматривает законопроект, который позволит ему в одностороннем порядке блокировать криптовалютные транзакции без уведомления общественности, сообщает издание Vice. Новость была обнародована Coin Center - криптовалютным аналитическим центром, расположенным в Вашингтоне.

реклама

designer491/iStock

Сильная Америка

Законопроект называется America COMPETES Act и Белый дом утверждает, что он поможет укрепить логистические цепочки страны, что позволит ей обойти Китай и другие страны мира.

"Прямо сейчас Китай и другие неблагонадежные партнеры угрожают нашей национальной безопасности и глобальной финансовой стабильности", - говорится в заявлении председателя Комитета по финансовым услугам Максин Уотерс. "Именно поэтому America COMPETES Act является разумным, давно назревшим законопроектом, который, наконец, привлечет такие страны, как Китай, к ответственности за то, как они участвуют в незаконной или захватнической деятельности, наносящей ущерб финансовой системе нашей страны".

Уотерс добавила, что законопроект, в случае его принятия, позволит США и их союзникам дать отпор иностранным атакам, стать более сильной и устойчивой нацией и обеспечить безопасность своих граждан.  

Однако Coin Center категорически с этим не согласен.

Драконовские меры

"Предложенная формулировка закона America COMPETES Act, и мы не можем не подчеркнуть это, отменяет все формальные меры контроля, временные ограничения и правила уведомления общественности о введении этих драконовских мер", - пишет Coin Center в своем докладе.

"Это упраздняет процесс подачи уведомлений и замечаний (как до введения запретов, так и после введения надзора) и позволяет Министерству финансов вводить эти меры "приказом, постановлением или иным образом, как это разрешено законом" окончательно и бесповоротно, без каких-либо обязательств по участию в общественных процессах".

Данный документ не является чем-то принципиально новым. Подобный закон уже предлагался ранее и был успешно заблокирован лоббистской деятельностью, нициированной и осуществляемой такими группами, как Coin Center. Фактически, законопроект в последней формулировке был предложен Джимом Хаймсом - тем же членом палаты парламента, который в свое время предложил его первоначальный вариант.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что это значит? Попытка запретить криптовалюты, как известно, является трудновыполнимой задачей. Китай является тому доказательством, и вполне возможно, что США захотят принять это к сведению и вместо этого рассмотреть другие подходы. А пока время покажет, как будет работать закон America COMPETES, если конечно он будет принят.
Источники:
https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS-117HR4521RH-RCP117-31.pdf
https://www.vice.com/en/article/akvjnp/new-bill-would-let-government-quietly-ban-crypto-transactions-advocates-worry

#сша #закон #законодательство #крипотовалюта
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Сетевые преступники "заработали" 14 млрд долларов в криптовалюте в 2021 году по информации Chainalysis
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
169
Майнеры утверждают, что их не остановят ни LHR, ни переход Ethereum на модель «proof of stake»
198
NVIDIA выпустила новую видеокарту за $40 – бюджетная GeForce GT 1010 с производительностью iGPU
61
33 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 в рамках первой волны обновлений
12
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
109
В лабораториях Intel проводились эксперименты по разгону твердотельных накопителей
2
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
248
NVIDIA Hopper останется монолитным чипом с площадью почти 1000 кв.мм
17
Radeon RX 7900 ХТ получит нейрочип, а GeForce RTX 4090 технологию ускорения Raytracing – инсайдеры
35
В Испании полиция вместо плантации марихуаны обнаружила майнинговую ферму
27
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
201
В Tesla может появиться функция блокировки сидений для злоупотребляющих регулированием владельцев
7
Приложение двухфакторной аутентификации 2FA Authenticator из Google Play устанавливало троян
2
Настольная видеокарта RTX 3060 Ti получит новый графический процессор GA103
14
Доход от майнинга стремительно падает: RTX 3080 Ti окупается уже за 40 месяцев
40
Сетевые преступники "заработали" 14 млрд долларов в криптовалюте в 2021 году по информации Chainalysis
10
Власти РФ планируют заняться регулированием рынка внутриигровых предметов
10
Швеция разработала новейшую технологию, которая будет хранить опасные ядерные отходы в течение 100 000 лет
7
Глава Valve Гейб Ньюэлл тоже ждёт выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
15
Модерация Avito не справляется с объявлениями борцов с перекупщиками видеокарт
116

Популярные статьи

TONcoin, бывший GRAM - криптовалюта от Павла Дурова
21
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
113
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
63
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
47
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть вторая
+
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Эгри Рикг
22:18
таки какая польза от геймеров и какая от майнеров? А какой вред от них?))))
Майнеры утверждают, что их не остановят ни LHR, ни переход Ethereum на модель «proof of stake»
Николай Городняков
22:17
Вы угараете? Это либо Цэглот, либо Феникс, с левого акка накручивает рейтинг статье. Читать то весело, фантазер норм))
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
Дмитрий
22:15
Ну просто мобильный чип пихнули в десктоп и обосрались
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
lion77815
22:15
Ну да. Чтобы не ронять цены на прожареный майнингхлам на авито!
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
Дмитрий
22:15
Недовольны? пусть вернут в магазин))
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Maxim Strikel
22:14
Та нет, там всего навсего под 90 tfps должно будет выдавать.
Radeon RX 7900 ХТ получит нейрочип, а GeForce RTX 4090 технологию ускорения Raytracing – инсайдеры
Hyper666
22:12
в макдональдсе сша больше платят
Майнер из Колорадо рассказал о своей ферме из 95 видеокарт и о равной доходности LHR и не LHR чипов
skydan
22:10
Жесть. Сереги какие-то
Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
ev_rus
22:08
Миша защитник Амд сказал так карта и не для геймеров. Но не понятно для кого она тогда, в инете сидеть. Или тут великая задумка Амд, освободить склады и (не как представляет это Михаил, насытить рынок...
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Николай Городняков
22:07
Когда-то при слове "геймер" я представлял глупенького, часто совсем юного паренька, который прогуливает занятия. И вообще непутевый. В нынешнее время появились орды такого гнилья (майнеры, перекуры), ...
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем