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Для составления более точных прогнозов погоды NASA отправляет свои самолеты прямо в снежные бури
Команда IMPACTS отслеживает бури на Среднем Западе и востоке США на двух самолетах NASA, оснащенных научными инструментами, чтобы лучше понять процессы формирования и развития снежных ураганов.
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NASA известна своими творческими идеями в создании самолетов, и даже выпустила модели без окон. Но, возможно, самыми удивительными летательными аппаратами являются самолеты, которые способны летать во время снежных бурь.

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Взлетающий высотный самолет NASA ER-2, оснащенный комплектом научных приборов.Credits: Центр летных исследований NASA имени Армстронга

 

По данным NASA, такие самолеты используются для получения прогнозов погоды и являются частью миссии космического агентства по исследованию микрофизических процессов и атмосферных осадков на случай возникновения опасных ураганов на Атлантическом побережье (IMPACTS).

4 января 2022 года прибор MODIS на борту спутника NASA Terra сделал это изображение снегопада после того, как сильный шторм обрушил мощный мокрый снегопад на Среднеатлантический регион США. В некоторых районах выпало более 35 сантиметров осадков, что привело к закрытию предприятий, школ и межштатных автомагистралей. Credits:  Центр летных исследований NASA имени Армстронга

Почему же не спутники?

Возможно, у вас возникнет вопрос: почему бы не использовать спутники вместо того, чтобы подвергать опасности пилотов? Конечно, у NASA и его партнеров есть на орбите несколько спутников , которые проводят измерение глобальных осадков. "Но спутники не могут дать нам много информации о снежинках и о том, где они образуются в облаках", - говорит Джерри Хеймсфилд, один из заместителей главного исследователя IMPACTS в лаборатории Годдарда.


Самолеты NASA для прогнозирования снежных бурь ER-2 и P-3.

Две разные, но дополняющие друг друга плоскости

Поэтому в программе IMPACT вместо спутников  задействовано два самолета, оснащенных научными приборами. Первый - это ER-2 из Центра исследования полетов NASA имени Армстронга. Самолет оснащен приборами, подобно тем, что устанавливаются на спутниках, но с более высоким пространственным разрешением, увеличенными возможностями измерения и повышенной частотой отбора проб. Он разработан для наблюдения, за бурями находясь выше облаков.

Второй самолет - P-3 Orion - оснащен зондами, установленными на крыльях. С их помощью ученые могут оценить размер, форму и структуру снежных частиц, а также температуру, водяной пар и другие условия, при которых они формируются в облаке.

Команда IMPACTS отслеживает бури на Среднем Западе и востоке США на двух самолетах NASA ER-2 и P-, оснащенных научными инструментами, чтобы лучше понять процессы формирования и развития снежных ураганов.

 

"Такой проект, как IMPACTS, может существенно повысить точность измерений с космических аппаратов, дополнив их измерениями с самолетов, которые имеют более высокое разрешение, точность, более высокую частоту отбора проб и обеспечивают дополнительные характеристики, такие как доплеровские измерения", - сказал Джон Йоркс, один из руководителей проекта IMPACTS в Goddard Space Flight Center NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

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NASA вкладывает много сил и средств в свои исследовательские самолёты, но результаты их наблюдений, несомненно, важны и полезны. Снежные бури - сложные погодные явления. Они требуют глубоких исследований и множества научных инструментов, чтобы научиться прогнозировать их приближение и разработать меры по предотвращению ущерба, который они нередко наносят.

Источники:
https://espo.nasa.gov/impacts/content/IMPACTS
http://catalog.eol.ucar.edu/impacts_2020
 https://www.nasa.gov/feature/esnt/2022/nasa-planes-fly-into-snowstorms-to-study-snowfall

#nasa #наука #прогнозы #прогноз погоды
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