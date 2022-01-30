NASA известна своими творческими идеями в создании самолетов, и даже выпустила модели без окон. Но, возможно, самыми удивительными летательными аппаратами являются самолеты, которые способны летать во время снежных бурь.
По данным NASA, такие самолеты используются для получения прогнозов погоды и являются частью миссии космического агентства по исследованию микрофизических процессов и атмосферных осадков на случай возникновения опасных ураганов на Атлантическом побережье (IMPACTS).
Почему же не спутники?
Возможно, у вас возникнет вопрос: почему бы не использовать спутники вместо того, чтобы подвергать опасности пилотов? Конечно, у NASA и его партнеров есть на орбите несколько спутников , которые проводят измерение глобальных осадков. "Но спутники не могут дать нам много информации о снежинках и о том, где они образуются в облаках", - говорит Джерри Хеймсфилд, один из заместителей главного исследователя IMPACTS в лаборатории Годдарда.
Две разные, но дополняющие друг друга плоскости
Поэтому в программе IMPACT вместо спутников задействовано два самолета, оснащенных научными приборами. Первый - это ER-2 из Центра исследования полетов NASA имени Армстронга. Самолет оснащен приборами, подобно тем, что устанавливаются на спутниках, но с более высоким пространственным разрешением, увеличенными возможностями измерения и повышенной частотой отбора проб. Он разработан для наблюдения, за бурями находясь выше облаков.
Второй самолет - P-3 Orion - оснащен зондами, установленными на крыльях. С их помощью ученые могут оценить размер, форму и структуру снежных частиц, а также температуру, водяной пар и другие условия, при которых они формируются в облаке.
"Такой проект, как IMPACTS, может существенно повысить точность измерений с космических аппаратов, дополнив их измерениями с самолетов, которые имеют более высокое разрешение, точность, более высокую частоту отбора проб и обеспечивают дополнительные характеристики, такие как доплеровские измерения", - сказал Джон Йоркс, один из руководителей проекта IMPACTS в Goddard Space Flight Center NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
NASA вкладывает много сил и средств в свои исследовательские самолёты, но результаты их наблюдений, несомненно, важны и полезны. Снежные бури - сложные погодные явления. Они требуют глубоких исследований и множества научных инструментов, чтобы научиться прогнозировать их приближение и разработать меры по предотвращению ущерба, который они нередко наносят.
Источники:
https://espo.nasa.gov/impacts/content/IMPACTS
http://catalog.eol.ucar.edu/impacts_2020
https://www.nasa.gov/feature/esnt/2022/nasa-planes-fly-into-snowstorms-to-study-snowfall