Компания TP Vision объявила, что последняя версия ее OLED-телевизоров будет оснащена новой панелью OLED EX, разработанной компанией LG Display. Яркость панели увеличена на 30 процентов по сравнению со стандартными OLED-экранами. Полностью новые телевизоры Philips OLED807 Ambilight серии 4K от TP Vision - подразделения TPV Technology, которое несколько лет назад приобрела компания Philips - будут доступны в 48-, 55-, 65- и 77-дюймовых моделях.
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Все они оснащены новой технологией OLED-панелей от LG Display, в которой для получения более яркого изображения с глубоким черным цветом водородные элементы, используемые в современных светодиодах, были заменены дейтерием.
Телевизоры поддерживают HDR, включая форматы Dolby Vision, HDR10 и HDR10+, а также совместимы с IMAX Enhanced (видео/аудио стандарты, разработанные для передачи фильмов с таким качеством изображения и звука, которое обычно доступно только в кинотеатрах ). Кроме того имеется поддержка HDMI 2.1 с пропускной способностью до 48 Гбит/с и частотой обновления 120 Гц, что должно порадовать любителей игр на большом мониторе. Игроки также могут воспользоваться специальной экранной панелью, позволяющей оптимизировать настройки для различных игровых жанров.
Телевизор работает под управлением последней версии Android TV и имеет доступ к сотням развлекательных приложений, а голосовое управление через Google Assistant или Alexa возможно с помощью пульта дистанционного управления.
За обработку изображения отвечает процессор Philips P5 Perfect Picture Engine шестого поколения, который использует машинное обучение для обеспечения "реалистичной детализации и контрастности, насыщенных цветов и плавного движения". Функция Ambient Intelligence автоматически регулирует яркость, гамму и цвет в соответствии с окружающим освещением в режиме реального времени, а также позволяет зрителям управлять цветовой температурой, настройками детализации изображения на экране и другими параметрами.
В телевизор встроена 70-ваттная акустическая система 2.1 с расположенным сзади низкочастотным динамиком и четырьмя пассивными излучателями, кроме того, телевизор может выступать в качестве центрального канала в беспроводной аудиовидеосистеме DTS-Play-Fi. В то же время четырехсторонняя система Ambilight, которая отвечает за фоновую подсветку, может похвастаться улучшенной детализацией и точностью цветопередачи для более иммерсивного просмотра.
Подробности о доступности или цене новой серии на данный момент пока не сообщаются.
Источники: TP Vision
https://www.tpvision.com/blog/philips-new-oled807-ambilight-tv/