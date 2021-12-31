LG Display продемонстрирует пространственные инновации с помощью прозрачных OLED-дисплеев на январской выставке CES 2022 в Лас-Вегасе

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Хотя технология прозрачного OLED от LG Display до сих пор была представлена в виде концепта, панели уже появились в реальном мире. И компания надеется создать больше потенциальных вариантов использования с помощью новых прототипов, которые будут представлены на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе.

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Витрина с причудливым названием Shopping Managing Showcase позволит розничным торговцам размещать товары на стилизованной деревянной полке, перед которой расположен прозрачный OLED-экран с привлекательной рекламой. LG Display

На выставке CES 2021 LG Display установила 55-дюймовую панель у изголовья кровати и выводила информацию из меню ресторана, но на этот раз компания демонстрирует возможности для продавцов торговых центров, офисных работников и владельцев домов, увлеченных технологиями.

Прежде всего, компания стремится усовершенствовать процесс покупок с помощью прозрачной OLED-технологии, назвав ее "Витрина управления магазином" (на фото выше). Идея заключается в том, что розничные торговцы разместят товары на деревянной подставке, а установленная спереди панель дисплея позволит покупателям видеть товары, одновременно получая "привлекательный визуальный контент" на прозрачном экране.

Концепция Show Window по сути превращает фасад магазина в анимированную торговую площадку, где покупатели могут видеть актуальные товары на витрине через прозрачные OLED-экраны, показывающие рекламу или информацию о продукте. LG Display

Не выходя за пределы торгового центра, при создании прототипа Show Window компания LG Display увеличила площадь экрана до целой витрины магазина. Этот концепт состоит из четырех 55-дюймовых прозрачных OLED-панелей, и, как и в приведенном выше примере, в основном позволяет розничным торговцам показывать анимированную рекламу или информацию о магазине перед витриной, в то же время, предоставляя покупателям возможность рассматривать выставленные товары.

Компания также присматривается к офисам будущего, предлагая концепцию "умного окна". Это позволит оживить стеклянные окна конференц-залов и даст возможность пользователям использовать прозрачную OLED-технологию для презентаций, видеоконференций и многого другого. Таким образом, будущие залы заседаний смогут обойтись без больших телевизионных или проекционных экранов. Образец такого решения пока не представлен.

OLED Shelf позволяет устанавливать прозрачные OLED-экраны под полкой для визуального оформления телевизора, цифрового искусства или уведомлений о стиле жизни. LG Display

Последний проект, представленный на CES 2022, - стеллаж OLED Shelf, предназначенный для современного жилого пространства. Он включает в себя две прозрачные OLED-панели, сложенные одна над другой и расположенные под полкой, на которой пользователи могут разместить фоторамки или различные аксессуары. Компания предполагает, что владельцы домов будут использовать эти экраны для показа телевизионного контента или размещения цифрового искусства в непрерывном режиме, а на фотографии образца можно увидеть, что они также используются для различных оповещений и информировании о погоде. Хотя, по правде говоря, представленный здесь прототип выглядит немного громоздким и непрактичным.

Как уже упоминалось, все эти концепты прибудут в Лас-Вегас на выставку CES 2022, которая откроет свои двери 5 января. Организаторы выставки, похоже, намерены продолжать работу, несмотря на растущее число крупных компаний, которые отказываются от личного участия из-за проблем безопасности, связанных с пандемией, или довольствуются очень ограниченным присутствием.

Неделей ранее компания LG Display анонсировала концепты иммерсивного велотренажера и U-образного кресла-шезлонга. Концепция Virtual Ride от LG Display объединила велотренажер Ciclotte с изогнутыми OLED-панелями, расположенными непосредственно перед велосипедистом и над ним.

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Источник: LG Display