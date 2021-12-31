Хотя технология прозрачного OLED от LG Display до сих пор была представлена в виде концепта, панели уже появились в реальном мире. И компания надеется создать больше потенциальных вариантов использования с помощью новых прототипов, которые будут представлены на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе.
реклама
На выставке CES 2021 LG Display установила 55-дюймовую панель у изголовья кровати и выводила информацию из меню ресторана, но на этот раз компания демонстрирует возможности для продавцов торговых центров, офисных работников и владельцев домов, увлеченных технологиями.
Прежде всего, компания стремится усовершенствовать процесс покупок с помощью прозрачной OLED-технологии, назвав ее "Витрина управления магазином" (на фото выше). Идея заключается в том, что розничные торговцы разместят товары на деревянной подставке, а установленная спереди панель дисплея позволит покупателям видеть товары, одновременно получая "привлекательный визуальный контент" на прозрачном экране.
Не выходя за пределы торгового центра, при создании прототипа Show Window компания LG Display увеличила площадь экрана до целой витрины магазина. Этот концепт состоит из четырех 55-дюймовых прозрачных OLED-панелей, и, как и в приведенном выше примере, в основном позволяет розничным торговцам показывать анимированную рекламу или информацию о магазине перед витриной, в то же время, предоставляя покупателям возможность рассматривать выставленные товары.
Компания также присматривается к офисам будущего, предлагая концепцию "умного окна". Это позволит оживить стеклянные окна конференц-залов и даст возможность пользователям использовать прозрачную OLED-технологию для презентаций, видеоконференций и многого другого. Таким образом, будущие залы заседаний смогут обойтись без больших телевизионных или проекционных экранов. Образец такого решения пока не представлен.
Последний проект, представленный на CES 2022, - стеллаж OLED Shelf, предназначенный для современного жилого пространства. Он включает в себя две прозрачные OLED-панели, сложенные одна над другой и расположенные под полкой, на которой пользователи могут разместить фоторамки или различные аксессуары. Компания предполагает, что владельцы домов будут использовать эти экраны для показа телевизионного контента или размещения цифрового искусства в непрерывном режиме, а на фотографии образца можно увидеть, что они также используются для различных оповещений и информировании о погоде. Хотя, по правде говоря, представленный здесь прототип выглядит немного громоздким и непрактичным.
Как уже упоминалось, все эти концепты прибудут в Лас-Вегас на выставку CES 2022, которая откроет свои двери 5 января. Организаторы выставки, похоже, намерены продолжать работу, несмотря на растущее число крупных компаний, которые отказываются от личного участия из-за проблем безопасности, связанных с пандемией, или довольствуются очень ограниченным присутствием.
Неделей ранее компания LG Display анонсировала концепты иммерсивного велотренажера и U-образного кресла-шезлонга. Концепция Virtual Ride от LG Display объединила велотренажер Ciclotte с изогнутыми OLED-панелями, расположенными непосредственно перед велосипедистом и над ним.
Источник: LG Display