Спорный криптовалютный проект, который Марк Цукерберг когда-то защищал перед Конгрессом США, теперь рассыпается под давлением регулирующих органов.

Прошло чуть более двух лет с тех пор, как основатель Facebook Марк Цукерберг объявил миру о создании собственной криптовалюты Diem. Но теперь, похоже, этому проекту пришел конец, сообщает агентство Bloomberg.

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Как выяснилось, в настоящее время ассоциация хочет продать свои активы, ссылаясь на сильное давление со стороны регулирующих органов в отношении цифровой валюты, созданной компанией Facebook, (теперь уже Meta). На фоне пристального внимания со стороны регуляторов основатель Diem Дэвид Маркус покинул Meta в прошлом году. Однако именно сопротивление Федеральной резервной системы США, направленное на одного из ключевых банковских партнеров Diem, Silvergate Capital Corp., "нанесло окончательный удар".

Марк Цукерберг в 2018 году. Anthony Quintano/Wikimedia

Криптовалютные планы Meta приостановлены

Один из первых признаков того, что Facebook хочет войти в криптовалютное пространство, возник в 2018 году, когда гигант социальных сетей объявил, что хочет опробовать в Индии обеспеченный долларами США "стейблкоин", которым можно будет пользоваться через Whatsapp. В тот момент доверие к гиганту социальных сетей было на рекордно низком уровне из-за скандала с Cambridge Analytica.

Когда Libra ( сейчас Diem) была впервые представлена миру в 2019 году, криптовалюта Facebook была заявлена как цифровой токен, обеспеченный корзиной валют. Предполагалось, что, опираясь на доллар США, фунт стерлингов, евро, швейцарский франк и японскую иену, Libra будет надежно защищена от риска колебаний валютных курсов. Однако регулирующие органы быстро остановили продвижение этой идеи, что привело к ребрендингу, который так и не смог окончательно укрепиться на рынке.

Недавно Meta снова намекнула на то, что ее проект Libra потерпел фиаско. Как отмечалось в отчете The Verge в октябре прошлого года, Meta всё таки выпустила свой цифровой кошелек, который был анонсирован вместе с Libra. Правда, вместо того чтобы использовать его в проекте Libra, компания ввела в обращение стороннюю криптовалюту под названием Paxos. Теперь интеллектуальная собственность Diem выставлена на продажу, и пока неясно, найдутся ли покупатели на цифровую валюту, выпуск которой фактически был заморожен регулирующими органами.

В прошлую пятницу курс биткоина снизился более чем на 12 процентов и достиг отметки ниже 36 000 долларов США. Многие криптовалюты также сильно потеряли в цене. Обвал рынка цифровых активов привёл к снижению их рыночной стоимости более чем на 1 триллион долларов.

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Источники:

https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-25/zuckerberg-s-stablecoin-ambitions-unravel-with-diem-sale-talks