Прошло чуть более двух лет с тех пор, как основатель Facebook Марк Цукерберг объявил миру о создании собственной криптовалюты Diem. Но теперь, похоже, этому проекту пришел конец, сообщает агентство Bloomberg.
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Как выяснилось, в настоящее время ассоциация хочет продать свои активы, ссылаясь на сильное давление со стороны регулирующих органов в отношении цифровой валюты, созданной компанией Facebook, (теперь уже Meta). На фоне пристального внимания со стороны регуляторов основатель Diem Дэвид Маркус покинул Meta в прошлом году. Однако именно сопротивление Федеральной резервной системы США, направленное на одного из ключевых банковских партнеров Diem, Silvergate Capital Corp., "нанесло окончательный удар".
Криптовалютные планы Meta приостановлены
Один из первых признаков того, что Facebook хочет войти в криптовалютное пространство, возник в 2018 году, когда гигант социальных сетей объявил, что хочет опробовать в Индии обеспеченный долларами США "стейблкоин", которым можно будет пользоваться через Whatsapp. В тот момент доверие к гиганту социальных сетей было на рекордно низком уровне из-за скандала с Cambridge Analytica.
Когда Libra ( сейчас Diem) была впервые представлена миру в 2019 году, криптовалюта Facebook была заявлена как цифровой токен, обеспеченный корзиной валют. Предполагалось, что, опираясь на доллар США, фунт стерлингов, евро, швейцарский франк и японскую иену, Libra будет надежно защищена от риска колебаний валютных курсов. Однако регулирующие органы быстро остановили продвижение этой идеи, что привело к ребрендингу, который так и не смог окончательно укрепиться на рынке.
Недавно Meta снова намекнула на то, что ее проект Libra потерпел фиаско. Как отмечалось в отчете The Verge в октябре прошлого года, Meta всё таки выпустила свой цифровой кошелек, который был анонсирован вместе с Libra. Правда, вместо того чтобы использовать его в проекте Libra, компания ввела в обращение стороннюю криптовалюту под названием Paxos. Теперь интеллектуальная собственность Diem выставлена на продажу, и пока неясно, найдутся ли покупатели на цифровую валюту, выпуск которой фактически был заморожен регулирующими органами.
В прошлую пятницу курс биткоина снизился более чем на 12 процентов и достиг отметки ниже 36 000 долларов США. Многие криптовалюты также сильно потеряли в цене. Обвал рынка цифровых активов привёл к снижению их рыночной стоимости более чем на 1 триллион долларов.
Источники:
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-25/zuckerberg-s-stablecoin-ambitions-unravel-with-diem-sale-talks