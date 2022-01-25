Компания Axicle из Калифорнии использует датчик и механизм разблокировки, чтобы вовремя отцепить прицеп и предотвратить опрокидывание тягача

Большие грузовики обладают риском опрокидывания по различным причинам, таким как сильный ветер, ошибка водителя или других участников движения. Когда прицеп начинает переворачиваться вместе с ним начинает заваливаться и весь автомобиль.

Визуализация антиопрокидывающего механизма Axicle в действии. Axicle реклама

Большие грузовики, как правило, являются основой логистики, и вы можете увидеть их во время длительных дорожных поездок, поэтому столкновения или даже обрушения мостов с их участием являются, к сожалению, довольно частым явлением. Так, только в США в 2019 году при столкновениях с участием больших грузовиков погибли в общей сложности 4 119 человек.

Сегодня калифорнийская компания Axicle предлагает использовать инновационный механизм разблокировки, оснащенный специальными датчиками, который в момент заваливания прицепа отстреливает его от тягача.

Седельно-сцепное устройство компании оснащено системой Tractor Anti-Roll System (TARS), которая имеет инерционный измерительный блок и датчики для определения информации о сцепке, вибрации и ветре, и включает механизм разблокировки при обнаружении инцидента опрокидывания. За миллисекунду он может отсоединить прицеп от задней части грузовика и сохранить кабину (и водителя) в вертикальном положении.

Момент, когда седельно-сцепное устройство Axicle отсоединяет прицеп. Axicle/Youtube

Чтобы продемонстрировать, насколько хорошо он может это сделать в условиях сильного ветра, компания Axicle использовала реактивный двигатель Boeing 777 и направила его прямо на полуприцеп под прямым углом. Грузовик смог выдержать эти нагрузки в течение нескольких мгновений, после чего прицеп отделился и упал на бок, а кабина осталась на месте.

Основатель Axicle Стив Круг рассказал, что эта полномасштабная версия была испытана на дороге на протяжении около 100 миль (160 километров). В настоящий момент компания планирует привлечь раунд финансирования в размере 5 миллионов долларов США для организации производства примерно 9 000 единиц к концу этого года. Axicle собирается протестировать свою технологию на " сотнях тысяч, а может и миллионах дорожных миль" перед поставкой первых экземпляров.

По оценкам компании, только в США устройство может предотвратить 8 800+ тяжелых травм, 350+ смертей и более $3,5 млрд. страховых выплат в год.

Посмотрите видео, где Axicle демонстрирует возможности нового устройства, используя Boeing 777 в качестве источника сильного ветра. Прицеп был успешно отсоединен от тягача при достижении критической скорости крена.

Полугрузовик против двигателей Боинга 777 | Axicle TARS Fifth Wheel Jet Test



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Источники:

https://www.axicleengineering.com

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/1290/93802.0001.001.pdf