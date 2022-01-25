Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Американская компания Axicle разработала механизм защиты от опрокидывания грузовиков
Компания Axicle из Калифорнии использует датчик и механизм разблокировки, чтобы вовремя отцепить прицеп и предотвратить опрокидывание тягача
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Большие грузовики обладают риском опрокидывания по различным причинам, таким как сильный ветер, ошибка водителя или других участников движения. Когда прицеп начинает переворачиваться вместе с ним начинает заваливаться и весь автомобиль.

Визуализация антиопрокидывающего механизма Axicle в действии. Axicle

реклама

 

Большие грузовики, как правило, являются основой логистики, и вы можете увидеть их во время длительных дорожных поездок, поэтому столкновения или даже обрушения мостов с их участием являются, к сожалению, довольно частым явлением. Так, только в США в 2019 году при столкновениях с участием больших грузовиков погибли в общей сложности 4 119 человек.

Сегодня калифорнийская компания Axicle предлагает использовать инновационный механизм разблокировки, оснащенный специальными датчиками, который в момент заваливания прицепа отстреливает его от тягача.

Седельно-сцепное устройство компании оснащено системой Tractor Anti-Roll System (TARS), которая имеет инерционный измерительный блок и датчики для определения информации о сцепке, вибрации и ветре, и включает механизм разблокировки при обнаружении инцидента опрокидывания. За миллисекунду он может отсоединить прицеп от задней части грузовика и сохранить кабину (и водителя) в вертикальном положении.

Момент, когда седельно-сцепное устройство Axicle отсоединяет прицеп. Axicle/Youtube

 

Чтобы продемонстрировать, насколько хорошо он может это сделать в условиях сильного ветра, компания Axicle использовала реактивный двигатель Boeing 777 и направила его прямо на полуприцеп под прямым углом. Грузовик смог выдержать эти нагрузки в течение нескольких мгновений, после чего прицеп отделился и упал на бок, а кабина осталась на месте.

Основатель Axicle Стив Круг рассказал, что эта полномасштабная версия была испытана на дороге на протяжении около 100 миль (160 километров). В настоящий момент компания планирует привлечь раунд финансирования в размере 5 миллионов долларов США для организации производства примерно 9 000 единиц к концу этого года. Axicle  собирается протестировать свою технологию на " сотнях тысяч, а может и миллионах дорожных миль" перед поставкой первых экземпляров.

По оценкам компании, только в США устройство может предотвратить 8 800+ тяжелых травм, 350+ смертей и более $3,5 млрд. страховых выплат в год.

Посмотрите видео, где Axicle демонстрирует возможности нового устройства, используя Boeing 777 в качестве источника сильного ветра. Прицеп был успешно отсоединен от тягача при достижении критической скорости крена. 

Полугрузовик против двигателей Боинга 777 | Axicle TARS Fifth Wheel Jet Test

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники: 
https://www.axicleengineering.com
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/1290/93802.0001.001.pdf

#автомобили #axicle
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Toyota планирует в будущем взимать за запуск двигателя в автомобилях дополнительную плату
CES 2022: BMW представила автомобиль, меняющий цвет
Google работает над совершенствованием интеграции Windows и Android
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 и MIUI 12.5 на Android 11/12 для 59 смартфонов 2019-2021 годов
8
Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
13
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
57
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
215
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
73
Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную MIUI 13 на Android 12 раньше срока
+
В Geekbench AMD Ryzen 9 6900HX серьезно обошел предшественника, но оказался медленнее конкурента
8
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
68
Dogecoin потерял большую часть стоимости, а эксперты ожидают исчезновения мемных криптовалют
11
Пиковый «онлайн» Steam приблизился к 30 миллионам пользователей
4
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
33
В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
42
В преддверии релиза Dying Light 2 в первой части серии пройдёт новое игровое событие
7
Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
26
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
362
Анонсирована Daomei Village — польский «клон» Stardew Valley про деревню, императора и великое прощение
1
Скальпер рассказал о доходе с перепродажи игровых приставок и видеокарт в размере 4 740 000 р в мес
28
Radeon RX 6500 XT vs Radeon RX 570 – лучшая бюджетная видеокарта или обычная пустышка в тесте Bk
13
О сражениях, стелсе и важных способностях — в свежем дневнике разработчиков Weird West
2
DDR5-8888: новый рекорд разгона оперативной памяти
21

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
25
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
38
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
10
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
31
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
14

Сейчас обсуждают

Виталий Аброщиков
00:38
Я разгонял athlon xp 1700 на ядре Thoroughbred до 2150MHz. Для обеспечения этого разгона я разблокировал коэффициент с помощью карандаша
AMD Athlon XP 2000+ (Palomino) разогнался до частоты 2505 МГц
neSaint
00:38
Красная цена 39-42 и это за не майненый вариант от хороших знакомых, все остальное риски и выкинутые деньги
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
overandover
00:37
курс реально не вдохновляет, притом игрообезьяны этого не понимаю, что печально
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
overandover
00:35
да ну, +уйню несешь. За чей счет? Воруют у кого, даже если воруют? Кто что производит кроме кетая? Ты и сам это за преступления считаешь едва ли. А карты скоро купим, не быкуй. Хотя, может ты и не куп...
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
overandover
00:33
блин, ну только не рыксы же брать для игорей
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
neSaint
00:33
А у меня нет в планах что-то покупать у ЕА - после того что они продавали под видом BF - не мне конечно, но за сообщество обидно
СМИ: Star Wars Battlefront III нет даже в планах Electronic Arts
Asmodeus
00:32
Хуангу поводили по губам.
Сообщается, что Nvidia готовится отказаться от приобретения Arm за 40 миллиардов долларов
-=metallist=-
00:28
А с чего бы это вдруг разные западные страны начали снижать ограничения или отменять их совсем? Не к войне ли готовятся?
Ученые из Швеции идентифицировали уникальный ген, защищающий от тяжелой формы COVID-19
ev_rus
00:24
Были на соньке по классике 1-3 резики. Потом на пк недавно обновили, 2 и 3 части получились офигенные. Все что после 3-го резика имхо уже не резиденты, а какая то фантазийная муть.
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
Asmodeus
00:23
Они о наблюдаемой части вселенной в статье говорят. Это заголовок кликбейтный просто.
Астрономы утверждают, что Черных дыр во Вселенной в разы больше, чем песчинок на Земле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем