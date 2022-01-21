Три бывших инженера SpaceX основали компанию по разработке автономных поездов на аккумуляторных батареях, которые, по их мнению, могут помочь повысить эффективность и сократить выбросы вредных веществ на железных дорогах, говорится в заявлении для прессы.
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Компания Parallel Systems недавно привлекла $49,55 млн инвестиций для создания автономных грузовых поездов. Эти средства пойдут, в частности, на продвинутые испытания самодвижущихся машин.
Декарбонизация грузовых перевозок
Железные дороги являются отличным испытательным полигоном для самодвижущихся технологий, поскольку ограниченное движение составов означает минимальную вероятность того, что что-то пойдет не так. Кроме того, транспортный сектор в США является крупнейшим источником парниковых выбросов в стране, хотя на железные дороги приходится всего 2 процента от общего объема выбросов от транспортных перевозок. По оценкам Ассоциации американских железных дорог, перевод железнодорожного транспорта на автомобильный может сократить выбросы на 75%.
"Мы основали компанию Parallel, чтобы предоставить железнодорожным компаниям возможность освоения новых рынков, повышения эффективности использования инфраструктуры и улучшения сервиса для скорейшей декарбонизации грузоперевозок", - пояснил Мэтт Соул, основатель и исполнительный директор компании Parallel Systems. "Нашей бизнес-моделью является обеспечение железных дорог инструментами для перевода части грузоперевозок в США стоимостью 700 миллиардов долларов на железнодорожный транспорт". Система Parallel также поможет снизить последствия кризиса в цепочке поставок, обеспечив низкозатратное и стабильное перемещение грузов в порты и из портов".
Соул покинул SpaceX в 2019 году после 13 лет работы в компании. Вместе с двумя другими бывшими инженерами SpaceX, Джоном Ховардом и Беном Стаблером, он решил интегрировать современное программное и аппаратное обеспечение с существующими железнодорожными технологиями.
Еще в сентябре производитель грузовых поездов Wabtec представил первый в мире аккумуляторный локомотив, который, по его утверждению, обладает мощностью 100 автомобилей Tesla. Однако автономные вагоны компании Parallel System отличаются тем, что они могут отделяться и разъезжаться в разные стороны во время движения. Каждый вагон имеет индивидуальное питание и может двигаться в разных направлениях без остановки, замедляясь и ожидая активации путевого коммутатора. Эта дополнительная гибкость также означает, что операторы могут загружать и разгружать отдельные вагоны гораздо быстрее, чем целый грузовой поезд, которому часто приходится останавливаться на перегруженном сортировочном участке.
Инновационные вагоны
В решении Parallel System используются более легкие материалы и аэродинамическая конструкция, что делает его более энергоэффективным по сравнению с традиционными грузовыми поездами. При сцепке вагоны компании “прижимаются” друг к другу, чтобы перераспределить аэродинамическую нагрузку.
Вагоны Parallel System потребляют всего 25 процентов энергии, необходимой для работы грузового автомобиля, говорится в пресс-релизе компании. В то же время вагон Parallel System, перевозящий двухэтажные контейнеры, сможет транспортировать до 128 000 фунтов (58 000 кг) полезной нагрузки, что вдвое превышает грузоподъемность среднего грузовик-полуприцепа. Запас хода каждого вагона составит около 500 миль (800 км), а полная зарядка аккумулятора займет всего один час.
Компания также заявляет, что ее транспортные средства оснащены передовыми сенсорами, способными быстро обнаруживать на пути любые препятствия. Это, а также дублирующая тормозная система, которая безопасно и автономно выполняет полную остановку в 10 раз быстрее, чем традиционный поезд, делает транспортные средства компании более безопасным решением. Подобные достижения в области безопасности и эффективности могут вполне убедить большую часть транспортной отрасли уйти с автомобильных дорог и прочно обосноваться на рельсах.
Недавно японская компания Asa Coast Railway представили своею любопытную разработку гибрид поезда и автобуса. Новинка вмещает 21 пассажира и способна развивать скорость до 60 км/час (37 миль/час) на железной дороге и 100 км/час на шоссе.
Источники:
https://moveparallel.com/press/
https://www.aar.org/wp-content/uploads/2021/02/AAR-Freight-Rail-Climate-Change-Fact-Sheet.pdf