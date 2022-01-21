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Компания Parallel Systems разрабатывает сверхэффективные автономные поезда
Вагоны могут отсоединяться от состава во время движения и далее двигаться самостоятельно в необходимом направлении
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Три бывших инженера SpaceX основали компанию по разработке автономных поездов на аккумуляторных батареях, которые, по их мнению, могут помочь повысить эффективность и сократить выбросы вредных веществ на железных дорогах, говорится в заявлении для прессы.

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Компания Parallel Systems недавно привлекла $49,55 млн инвестиций для создания автономных грузовых поездов. Эти средства пойдут, в частности, на продвинутые испытания самодвижущихся машин.

Бывшие инженеры SpaceX привлекли 49,55 млн долларов на создание автономных рельсовых транспортных средств на аккумуляторных батареях

Декарбонизация грузовых перевозок

Железные дороги являются отличным испытательным полигоном для самодвижущихся технологий, поскольку ограниченное движение составов означает минимальную вероятность того, что что-то пойдет не так. Кроме того, транспортный сектор в США является крупнейшим источником парниковых выбросов в стране, хотя на железные дороги приходится всего 2 процента от общего объема выбросов от транспортных перевозок. По оценкам Ассоциации американских железных дорог, перевод железнодорожного транспорта на автомобильный может сократить выбросы на 75%.

"Мы основали компанию Parallel, чтобы предоставить железнодорожным компаниям возможность освоения новых рынков, повышения эффективности использования инфраструктуры и улучшения сервиса для скорейшей декарбонизации грузоперевозок", - пояснил Мэтт Соул, основатель и исполнительный директор компании Parallel Systems. "Нашей бизнес-моделью является обеспечение железных дорог инструментами для перевода части грузоперевозок в США стоимостью 700 миллиардов долларов на железнодорожный транспорт". Система Parallel также поможет снизить последствия кризиса в цепочке поставок, обеспечив низкозатратное и стабильное перемещение грузов в порты и из портов".

Соул покинул SpaceX в 2019 году после 13 лет работы в компании. Вместе с двумя другими бывшими инженерами SpaceX, Джоном Ховардом и Беном Стаблером, он решил интегрировать современное программное и аппаратное обеспечение с существующими железнодорожными технологиями.

Еще в сентябре производитель грузовых поездов Wabtec представил первый в мире аккумуляторный локомотив, который, по его утверждению, обладает мощностью 100 автомобилей Tesla. Однако автономные вагоны компании Parallel System отличаются тем, что они могут отделяться и разъезжаться в разные стороны во время движения. Каждый вагон имеет индивидуальное питание и может двигаться в разных направлениях без остановки, замедляясь и ожидая активации путевого коммутатора. Эта дополнительная гибкость также означает, что операторы могут загружать и разгружать отдельные вагоны гораздо быстрее, чем целый грузовой поезд, которому часто приходится останавливаться на перегруженном сортировочном участке.

Отдельные вагоны Parallel System могут легко отсоединяться для большей гибкости железнодорожных перевозок. Источник: Parallel Systems

Инновационные вагоны

В решении Parallel System используются более легкие материалы и аэродинамическая конструкция, что делает его более энергоэффективным по сравнению с традиционными грузовыми поездами. При сцепке вагоны компании “прижимаются” друг к другу, чтобы перераспределить аэродинамическую нагрузку. 

Вагоны Parallel System потребляют всего 25 процентов энергии, необходимой для работы грузового автомобиля, говорится в пресс-релизе компании. В то же время вагон Parallel System, перевозящий двухэтажные контейнеры, сможет транспортировать до 128 000 фунтов (58 000 кг) полезной нагрузки, что вдвое превышает грузоподъемность среднего грузовик-полуприцепа. Запас хода каждого вагона составит около 500 миль (800 км), а полная зарядка аккумулятора займет всего один час.


Компания также заявляет, что ее транспортные средства оснащены передовыми сенсорами, способными быстро обнаруживать на пути любые препятствия. Это, а также дублирующая тормозная система, которая безопасно и автономно выполняет полную остановку в 10 раз быстрее, чем традиционный поезд, делает транспортные средства компании более безопасным решением. Подобные достижения в области безопасности и эффективности могут вполне убедить большую часть транспортной отрасли уйти с автомобильных дорог и прочно обосноваться на рельсах.

Недавно японская компания  Asa Coast Railway представили своею любопытную разработку гибрид поезда и автобуса. Новинка вмещает 21 пассажира и способна развивать скорость до 60 км/час (37 миль/час) на железной дороге и 100 км/час на шоссе.

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Источники:
https://moveparallel.com/press/
https://www.aar.org/wp-content/uploads/2021/02/AAR-Freight-Rail-Climate-Change-Fact-Sheet.pdf

#parallel systems
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