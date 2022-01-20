Разница между биологическим возрастом сетчатки, светочувствительного слоя нервной ткани в задней части глаза, и реальным (хронологическим) возрастом человека связана с риском смерти, утверждает исследование, опубликованное в журнале British Journal of Ophthalmology.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Согласно новому исследованию, простое сканирование сетчатки глаза может определить, подвержен ли человек риску ранней смерти. Результаты эксперимента показали, что чем больше различие между хронологическим возрастом человека и возрастом сетчатки глаза, тем выше риск смерти.

реклама

Все мы слышали поговорку "возраст - это только цифры". Многие люди выглядят и чувствуют себя гораздо моложе, чем можно было бы ожидать, исходя из их хронологического возраста, в то время как другие выглядят гораздо старше своих лет.

Люди с большим разрывом между возрастными показателями сетчатки глаза и хронологическим возрастом более склонны к ранней смерти. eshkova/Depositphot

Исследователи давно предполагают, что измерение биологического возраста человека может дать представление о риске развития многих заболеваний. Но проблема заключалась в том, чтобы найти простой способ объективно отследить, насколько быстро стареет организм.

Одно из последних исследований направлено на определение возраста иммунной системы человека по содержанию в крови воспалительных биомаркеров. В рамках другого проекта отслеживается накопление мутаций ДНК с течением времени как способ подсчета биологического возраста и определения потенциальной продолжительности жизни.

Последний метод, возможно, является наиболее простым на сегодняшний день: для оценки биологического возраста человека достаточно простого сканирования сетчатки глаза. Исследователи использовали машинное обучение для создания модели глубокого обучения, предназначенной для предсказания возраста человека путем измерения деградации тканей в задней части глаза.

У большинства здоровых взрослых среднего возраста алгоритм мог точно предсказать возраст человека в пределах трех с половиной лет по одному снимку сетчатки. Более любопытным было открытие, что у тех, кто имел большой разрыв между хронологическим возрастом и возрастом сетчатки, был повышенный риск смерти на протяжении одиннадцати лет наблюдения.

У людей с разницей в возрасте сетчатки более трех лет риск смерти был на 49-67 процентов выше, чем у тех, у кого разница в возрасте сетчатки была незначительной. Для каждого года разницы между возрастом сетчатки и хронологическим возрастом исследователи рассчитали двухпроцентное увеличение смертности от всех причин и трехпроцентное увеличение риска смерти от любых причин, кроме сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

"Сетчатка глаза представляет собой своеобразное, доступное "окно" для оценки фундаментальных патологических механизмов соматических сосудистых и неврологических расстройств, ассоциированных с высоким риском летальности", - отмечают ученые в своем исследовании. "Наши результаты позволили установить, что возрастной разрыв сетчатки является независимым фактором повышенного риска смертности, особенно смертности от болезней, не связанных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Эти результаты позволяют предположить, что разрыв в возрасте сетчатки может быть важным клиническим биомаркером процессов старения".

Для дальнейшей проверки этих результатов необходимо провести дополнительную работу в более масштабных группах, но исследователи предполагают, что простое сканирование глаз может быть использовано для простого мониторинга общего состояния здоровья человека. Кроме того, разработанный алгоритм может быть включен в приложение для смартфона, позволяющее врачам дистанционно оценивать состояние пациентов.

"Учитывая растущее бремя неинфекционных заболеваний и старение населения во всем мире, раннее выявление и оказание персонализированной медицинской помощи может принести огромную пользу общественному здравоохранению", - заключили специалисты в своем исследовании. "Кроме того, недавнее развитие камер сетчатки на базе смартфонов вместе с интеграцией алгоритмов глубокого обучения может в будущем обеспечить оценку старения в условиях стационара и улучшить доступность оценки риска с учетом индивидуальных особенностей".

Новое исследование было опубликовано в British Journal of Ophthalmology.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана недавно провели уникальный эксперимент, в ходе которого были получены убедительные доказательства того, что причиной рассеянного склероза (РС) в большинстве случаев является инфекция, спровоцированная вирусом Эпштейна-Барра (EBV).

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:

https://bjo.bmj.com/content/early/2021/11/17/bjophthalmol-2021-319807

https://www.bmj.com/company/newsroom/difference-between-retinas-biological-age-and-persons-real-age-linked-to-heightened-death-risk/