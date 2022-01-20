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Крупнейший производитель топливных элементов CATL запустил сервис для замены батарей электромобилей
Китайская компания Contemporary Amperex Technology Co Ltd во вторник запустила услугу замены аккумуляторов для электромобилей (EV) под названием EVOGO, которая позволит водителям менять аккумуляторы всего за одну минуту.
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Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейший в мире производитель батарей для электромобилей (EV), во вторник, 18 января, запустила сервис по обмену батарей, сообщает информационное агентство Reuters.

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Станция по замене топливных элементов EVOGO. CATL/YouTube

 

Новая услуга, названная EVOGO, позволит водителям электромобилей менять свои разрядившиеся батареи всего за одну минуту. EVOGO и другие подобные сервисы могут в значительной степени уменьшить так называемое "чувство тревоги за дальность пробега", которое является одним из основных факторов, сдерживающих в течение многих лет владельцев автомобилей с двигателем внутреннего сгорания от перехода на новые технологии.

Генеральный директор CATL Чен Вейфенг объявил во время прямой трансляции мероприятия (которую можно посмотреть ниже), что компания создаст обменные станции в десяти городах Китая, а клиенты смогут воспользоваться услугой через приложение. "Мы рассматриваем аккумулятор как продукт совместного пользования, а не как потребительский продукт для личного пользования", - сказал Вейфенг.

Презентация технологии замены батарей EVOGO

Будут ли станции по обмену аккумуляторов EV работать во всем мире?

По словам Вейфенга, помимо обеспокоенности по поводу дальности пробега, новая услуга также поможет снизить расходы на приобретение и эксплуатацию электромобиля. Для начала сервис будет совместим с электромобилем Bestune NAT EV китайского автопроизводителя FAW Group, а вскоре компания добавит интеграцию с другими транспортными средствами.

Среди других китайских компаний, стремящихся снизить чувство обеспокоенности из-за дальности пробега - производитель электромобилей NIO. С 2000 года компания постоянно расширяет свою собственную сеть из более чем 700 станций по обмену аккумуляторов. Сервис компании может заменить батарею всего за три минуты. Другая компания, Geely, хочет к 2025 году создать 5 000 станций по замене аккумуляторов электромобилей по всему миру.

И хотя за пределами Китая не так много примеров запуска подобных услуг, компания Ample из Сан-Франциско недавно заключила партнерство с Uber, чтобы предоставлять услуги по замене топливных элементов своим водителям в Калифорнии. Крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla, со своей стороны, протестировал план по замене батарей, но решил пока не внедрять его в полном объеме, а сосредоточиться на своей сети Supercharger. Технология Supercharger американской компании позволяет заряжать автомобили с запасом хода до 200 миль (321 км) всего за 15 минут, и недавно автопроизводитель объявил, что вскоре может открыть ее использование во всем мире, так что владельцы автомобилей других марок также смогут воспользоваться этой сетью.

На днях японская автомобилестроительная компания Subaru показала гоночный  электромобиль STI E-RA мощностью 1073 лошадиные силы и теперь надеется, что он обгонит Tesla Model S Plaid и побьет все рекорды гонок на трассе Нюрбургринге Нордшляйфе.

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Источник: https://www.reuters.com/technology/chinas-catl-launches-battery-swapping-service-brand-evogo-2022-01-18/

#электромобили #электромобили tesla #catl
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