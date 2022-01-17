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Subaru построила гоночный EV STI E-RA на 1073 л.с. и надеется, что он обгонит Tesla Model S Plaid
Subaru представила концептуальный гоночный электромобиль STI E-RA мощностью 1 073 л.с., который, как ожидается, побьет рекорды гонок на трассе Нюрбургринге Нордшляйфе
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На Токийском автосалоне в эти выходные японский автопроизводитель Subaru представил концептуальный электромобиль STI E-RA, сообщает издание Engadget. Благодаря четырем двигателям Yamaha, мощность гоночного электромобиля составит 1 073 л.с.

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Концептуальный автомобиль Solterra STI E-RA. Источник: Subaru

E-RA оснащен батареей емкостью 60 кВт/час, а следовательно его дальность хода, скорее всего, не будет слишком большой. Однако Subaru рассчитывает, что ее новая полноприводная машина сможет продемонстрировать превосходные результаты на гоночной трассе. Автомобиль получил композитный кузов в стиле GT, нацелен на создание большей прижимной силы в области торцевых пластин и меньшего эффекта отвода воздушного потока от колес

Концептуальный автомобиль Solterra STI. Источник: Subaru

 Японский автопроизводитель намерен к 2023 году побить рекорд по времени прохождения круга на гоночной трассе Нюрбургринге Нордшляйфе - 6 минут и 40 секунд. Это позволит ему обогнать Model S Plaid от Tesla, который преодолел трассу Нюрбургринга за 7 минут и 35 секунд. Прежде чем отправиться на Нюрбургринг, Subaru протестирует E-RA на японских гоночных трассах в конце этого года.

 Гоночная трасса Нюрбургринг Нордшляйфе

Автоспорт для эры углеродной нейтральности

Также на выставке Subaru представила концепт Solterra STI Concept - более спортивную версию своего нового полностью электрического внедорожника Solterra, который был представлен в ноябре прошлого года. Хотя Subaru не раскрыла особых технических характеристик, новый концепт Solterra имеет спойлер на крыше, нижние спойлеры и "другие оригинальные детали экстерьера", говорится в сообщении компании.


В официальном заявлении для прессы Subaru отметила, что эти два автомобиля являются частью ее миссии по накоплению "опыта использования новых технологий в мире автоспорта в эпоху углеродной нейтральности". Subaru не спешит выходить на рынок электромобилей по сравнению с другими автопроизводителями, такими как Mercedes, который недавно представил на выставке CES концепт Vision EQXX с солнечной крышей и запасом хода 620 миль. GMC, тем временем, недавно начал поставки своего Hummer EV. Таким образом, пока Subaru накапливает опыт и стремится установить новый рекорд на гоночной трассе, она немного отстает от своих конкурентов, когда дело доходит до поставки электромобилей на рынок.

Недавно команде немецкой компании Porsche  на своём новом электрическом автомобиле Porsche Taycan Cross Turismo  удалось побить мировой рекорд в гонке на холме Пайкс-Пик. Начав путь из шахты в Мичигане, преодолев пять штатов и 1400 миль гонщики достигли вершины Пайкс Пик в Колорадо за рекордное время 33 часа и 48 минут.

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Источник: https://www.media.subaru-global.com/en/news/3193

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