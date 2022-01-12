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Porsche EV побил мировой рекорд в гонке на холме Пайкс-Пик
Начав путь со дна шахты в Мичигане, команда водителей добралась на электромобиле Porsche Taycan Cross Turismo до вершины Пайкс Пик в Колорадо за рекордное время
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С каждым годом электромобили становятся все более эффектными, а в последнее время они даже бьют рекорды, как это недавно сделал Taycan Cross Turismo от компании Porsche, преодолев трехмильный подъем на вершину Пайкс Пик в Колорадо и побив мировой рекорд Гиннесса.

Porsche/YouTube

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Это достижение, задокументированное в видеоролике, выпущенном Porsche 11 января, охватывает весь маршрут по пяти штатам протяженностью 1 400 миль (2253 километра)  и занесено в книгу рекордов как самый большой перепад высот, когда-либо достигнутый электромобилем.

Причина, по которой этот рекорд имеет огромное значение для электромобилей, заключается в том, что большие перепады высот значительно ограничивают запас хода автомобиля, сообщает портал The Drive.

Одним из способов увеличения дальности хода электромобилей является рекуперативное торможение, которое использует энергию, вырабатываемую водителем при торможении на подъемах и спусках, для подзарядки аккумулятора. Без этого дополнительного заряда, получаемого во время движения, электромобиль приходится чаще подключать к сети, что занимает больше времени. Именно это обстоятельство позволило установить мировой рекорд по подъему.

Команда водителей начала свое путешествие со дна шахты Eagle Nickel and Copper Mine в Мичигане, самой низкой точки США, пригодной для езды. Они проехали через пять штатов, поднялись на высоту 15 889 футов (4843 метра) и завершили свое путешествие на вершине Пайкс Пик в Скалистых горах Колорадо.

Путешествие на Пайкс Пик: Рекорд Гиннесса установлен на Taycan Cross Turismo.
Пять штатов. 1400 миль. Три мили вверх. Один электрический Porsche. Вот как Taycan Cross Turismo и преданная команда водителей совершили рекордное путешествие из глубокого подземелья на вершину горы Пайкс Пик, установив новый рекорд по наибольшему изменению высоты, когда-либо достигнутому электромобилем.

В общей сложности на это ушло 33 часа и 48 минут, а ближе к концу пути погода на горе стала резко ухудшаться, но член команды Дай Йошихара, который в 2020 году стал победителем в классе Pikes Peak International Hill Climb, все-таки сумел доставить Taycan Cross Turismo к рекордное время.

"Можно месяцами планировать, разрабатывать подробный график, но в конце концов все всегда сводится к исполнению и погоде", - сказал член команды Дж.Ф. Мусиал.

"Я не мог не гордиться усилиями нашей команды. Погода - это была совсем другая история. Мне всегда говорили, что гора сама принимает решение, позволить ли вам добраться до вершины или нет. Несмотря на надвигающуюся снежную бурю, нам повезло, и мы нашли небольшое 45-минутное окно, чтобы добраться до вершины - гора позволила нам установить этот рекорд".

Источник: https://www.thedrive.com/

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На кануне Нового года итальянский дизайнер Карлосом ММ представил своё видение будущего компании Citroen в виде концептуального автономного  электромобиля "Space Tourer". Концепт является личным исследованием, посвященным изучению новой архитектуры, сочетающей в себе спорткар, седан и утилитарный автомобиль. 

#porsche ev
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