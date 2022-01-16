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Северокорейские киберпреступники в 2021 году похитили цифровых активов на $400 млн
Кражи совершались с помощью фишинговых атак, кодовых эксплойтов, вредоносных программ и современных методов социальной инженерии. В итоге 2021 год оказался очень прибыльным для северокорейских хакеров
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Ранее в этом месяце источники сообщали, что согласно новым данным компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-аналитике, в 2021 году мошенники похитили криптовалюты на сумму 14 миллиардов долларов, что частично объясняется ростом популярности платформы децентрализованных финансов (DeFi). Теперь компания Chainalysis опубликовала новый доклад, в котором рассказала о том, сколько криптовалют удалось похитить северокорейским хакерам в минувшем году. 

btgbtg/iStock

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"2021 год стал для северокорейских киберпреступников очень урожайным, они совершили по меньшей мере семь атак на криптовалютные биржи, в результате чего в ушедшем году было похищено электронных активов на сумму порядка 400 миллионов долларов. Большинство этих атак было направлено на финансовые  компании и централизованные криптобиржи. Они использовали фишинговые атаки, программные уязвимости, вредоносное ПО и продвинутую социальную инженерию для кражи средств с подключенных к Интернету "горячих" кошельков этих организаций на адреса, контролируемые КНДР", - утверждается в исследовании.

Аналитическая фирма также отметила, что впервые за всю историю мониторинга северокорейских криптовалютных краж Bitcoin не был областью, где было совершено большинство взломов. В 2021 году на эту криптовалюту пришлось лишь около 20% похищенных средств, в то время как 58% пришлось на кражи эфира - денежной единицы сети Ethereum. 

Более того, в 2021 году на криптовалюты на базе Ethereum было похищено в общей сложности 272 миллиона долларов, тогда как в 2020 году - всего 161 миллион долларов. Это может быть связано с тем, что эти платформы являются более новыми и поэтому они недостаточно защищены. В них есть уязвимости, которые еще предстоит выявить и устранить, и поэтому они являются более привлекательной мишенью для хакеров, стремящихся быстро получить прибыль.

Chainalysis далее отметил, что все взломы были осуществлены APT 38, также известной как "Lazarus Group". Эта группа возглавляется главным разведывательным агентством Корейской Народно-Демократической Республики - Главным разведывательным бюро, находящимся под санкциями США и ООН. На данный момент считается, что с 2018 года эта группа ежегодно похищает и отмывает более 200 миллионов долларов в виртуальных валютах. 

На днях пришла новость из Китайской Народной Республики. Власти страны решили обратится к специалистам  и отделить NFT - невзаимозаменяемые  токены от криптовалют с помощью государственной инфраструктуры блокчейн.

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Источники: 
https://go.chainalysis.com/2022-Crypto-Crime-Report.html
https://blog.chainalysis.com/reports/north-korean-hackers-have-prolific-year-as-their-total-unlaundered-cryptocurrency-holdings-reach-all-time-high/

#кибер атаки #киберпреступники
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