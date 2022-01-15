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Компания Pininfarina представила умный EV-грузовик Xingtu с голосовым помощником
Полностью электрический тяжелый автономный грузовик, оснащённ бортовыми камерами датчиком LIDAR и радарами. Кроме того в нём есть информационно-развлекательная система для водителей
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Компания Automobili Pininfarina представила свой новый дизайн Xingtu, полностью электрического тяжелого автономного грузовика, разработанного для компании DeepWay, сообщает издание DesignBoom.

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Полуавтономный автомобиль был сконструирован для повышения эффективности грузоперевозок, а также для обеспечения водителей дальних рейсов комфортным "вторым домом". Основанная в 2020 году при поддержке китайского интернет-гиганта Baidu компания DeepWay обратилась к дизайнерам Pininfarina с предложением разработать новую концепцию "умного" грузовика.

Xingtu. Pininfarina/Twitter

 

Грузовик Xingtu оснащен 11 бортовыми камерами, датчиком LIDAR, инфракрасным детектором и 5 радарами миллиметровых волн. Все это позволяет автомобилю обнаруживать препятствия на расстоянии до 0,6 мили (1 километра).


"Большегрузные автомобили быстро развиваются, чтобы адаптироваться в быстро меняющейся среде, где новые технологии позволяют умным и подключенным автомобилям безопасно помогать в повседневной работе", - сказал Маттео Пигуцци, руководитель отдела дизайна Pininfarina Shanghai. " Изысканный дизайн DeepWay представляет новый современный стиль, где эффективность и аэродинамика работают вместе, чтобы создать культовую форму экстерьера", - продолжил он.

В Xingtu используется система автономного вождения, основанная на технологии Baidu. Источник: Pininfarina/Twitter. 

Продуманное автономное вождение

В новом грузовике DeepWay используется система интеллектуального управления дорожным движением (HIS), которая основана на технологии автономного вождения Baidu. Системе требуется всего 100 миллисекунд для выполнения функции на основе данных, полученных от бортовых камер и датчиков. Грузовик Xingtu оснащен аккумуляторным блоком емкостью 450 кВт/час, что обеспечивает запас хода примерно в 186 миль (300 километров). Для того чтобы быстро заменить батарею, требуется всего шесть минут, а полная зарядка занимает один час.

Робот-грузовик с аэродинамическим дизайном от Pininfarina. Компания DeepWay, финансируемая Baidu, представляет Xingtu, электрический тяжелый грузовик с передовой технологией самостоятельного вождения. Оснащенный 11 бортовыми камерами, инфракрасным детектором, 5 радарами миллиметровых волн и датчиком LIDAR, футуристический грузовик обеспечивает полностью автономное вождение и сверхдальнее распознавание препятствия на расстоянии более 1 километра.

Внешний вид тяжелого грузовика, сфокусированный на аэродинамике, максимально использует дизайнерскую концепцию Pininfarina. Благодаря обтекаемой форме коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,35, что позволяет снизить общее энергопотребление автомобиля. В то же время интерьер салона был разработан таким образом, чтобы обеспечить водителям дальних рейсов комфортные условия и интеллектуальные возможности благодаря большому сенсорному экрану информационно-развлекательной системы, большим удобным сиденьям и умному голосовому помощнику.

Xingtu оснащен интеллектуальным голосовым помощником и информационно-развлекательной системой для водителей. Источник: Pininfarina/Twitter

 

Прошлым летом чтобы наглядно продемонстрировать возможности своего новейшего чипа искусственного интеллекта, компания Baidu представила концепт полностью автономного "робомобиля". Базирующаяся в Пекине поисковая компания заявила тогда, что новый чип, использующий 7 нм технологический процесс, поможет обеспечить будущее беспилотных автомобилей. Только в прошлом месяце компания TruSimple, специализирующаяся на автономных тягачах, объявила, что один из ее грузовиков преодолел 80-мильный (129 километровый) маршрут без человека.

На днях компания Volvo Trucks также являющаяся производителем  тяжелых электрических грузовиков заявила о значительном увеличении дальности хода своих электро-тягачей VNR Electric. Модернизированный грузовик VNR Electric class 8 теперь оснащается аккумуляторной батареей емкостью 565 кВт/час, обеспечивающей до 440 километров дальности хода на одной зарядке.

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Источники:
https://twitter.com/PininfarinaSpA/status/1441354219328471040
https://www.designboom.com/technology/pininfarina-xingtu-heavy-duty-truck-deepway-baidu-01-13-2022/

#pininfarina #xingtu
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