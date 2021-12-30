Разработчик автономных автомобилей Waymo, дочерняя компания Alphabet, только что представил свои планы по созданию Zeekr - минивэна без рулевого колеса и педалей.

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Компания Waymo показала новый концепт беспилотного такси без руля и педалей. Компания, сотрудничающая с китайским автоконцерном Geely, сообщила на этой неделе о своем намерении построить минивэн Zeekr, в котором будут установлены только пассажирские сиденья.

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Минивэн будет полностью электрическим и беспилотным, его разработка и проектирование ведется в Гетеборге, Швеция. По словам американского, подразделения Waymo, роботизированный минивэн пополнит парк автомобилей компании "в ближайшие годы".

Объявление было сделано через сообщение в блоге, где Waymo рассказала о некоторых планируемых характеристиках Zeekr. По словам компании, Zeekr “плоский пол, низкая высота посадки и отсутствие центральной стойки обеспечат более удобный вход в салон и предоставят большую свободу действий. В автомобиле будут установлены полностью регулируемые сиденья и предусмотрено большое пространство для головы и ног пассажиров".

Полностью электрический автономный автомобиль Zeekr отличается идеально ровным полом, низкой высотой посадки и отсутствием центральной стойки. Больше места для головы, больше места для ног, больше места в салоне.

Что касается ожидаемых ощущений от езды на автомобиле, Waymo заявила, что пассажиры получат " внутреннее пространство без руля и педалей, с огромным пространством для головы, ног и откидывающимися сиденьями, дисплеями и зарядными устройствами на расстоянии вытянутой руки, а также простым в настройке и комфортным салоном автомобиля".

Для тех, кто знаком с деятельностью Waymo, Zeekr - не первый опыт стартапа в создании полностью автономных автомобилей без рулевого управления. В 2015 году Waymo продемонстрировала миниатюрный автомобиль Firefly, похожий на капсулу и созданный для проведения испытаний первых версий своей автономной программной платформы. Модель Firefly была снята с производства в 2017 году, поскольку Waymo решила использовать более просторные автомобили, которые передвигаются гораздо быстрее, чем капсула с её максимальной скоростью в 25 миль/час (40 километров в час).

Firefly мог двигаться с максимальной скоростью только в 25 миль в час (когда-то его даже остановили полицейские за слишком медленное движение)

Все это очень амбициозно, но конечная судьба автомобиля будет в руках регулирующих органов. К примеру, существующий парк автомобилей Waymo в настоящее время проходит масштабные испытания на дорогах общего пользования с участием надзорных ведомств, которые если все пойдет по плану в ближайшее время разрешат их эксплуатацию. Именно по этой причине в компании пока не называют точную дату начала выпуска транспортных средств, подобных Zeekr.

Waymo существует благодаря Alphabet

Компания Waymo возникла благодаря программе автономных автомобилей Google, начатой в 2009 году. Сейчас Waymo принадлежит компании Alphabet и занимается разработкой и тестированием широкого спектра автомобилей, оборудованных современным программным обеспечением и целым рядом сенсоров и камер, обеспечивающих безопасное движение.

Иллюстрация: Фактический дизайн будет соответствовать стандартам, применимым к транспортному средству на момент производства

Десятилетие спустя Waymo усовершенствовала свои технологии настолько, что в 2018 году запустила пробный сервис совместных поездок для жителей города Феоникс, штат Аризона. Это стало основной попыткой компании продемонстрировать свои продукты обществу.

Однако все существующие автономные автомобили в парке Waymo имеют руль, а в некоторых случаях необходим еще и страхующий водитель. Последний присутствует на тот случай, если во время движения обнаружатся какие-либо отклонения от заданных режимов управления.

Но это, по мнению Waymo, лишь промежуточный шаг на пути к созданию полностью автономного автомобиля без необходимости управления человеком. Как уверенно заявляют представители Waymo в своем блоге, " мы заинтересованы в расширении доступа к устойчивому транспорту, и появление этих полностью беспилотных электрических автомобилей - серьезный этап в электрификации нашего парка Waymo One".

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Источник блог компании Waymo