В аэрокосмической промышленности "быстрее" не всегда означает "экологичнее", но именно такую цель преследует австралийский стартап Hypersonix.
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Компания разработала новую гиперзвуковую систему запуска спутников, которая сделает запуски более доступными, а также более экологичными. Эта технология также может однажды помочь в разработке гиперзвуковых авиалайнеров, способных пересечь Атлантику чуть более чем за час.
"При скорости 5 Махов и выше трение, вызванное молекулами, обтекающими гиперзвуковой самолет, может создавать температуру свыше 2 000˚C (3 632˚F). Чтобы справится с этими экстремальными условиями, компания Hypersonix Launch Systems, базирующаяся в Брисбене, разрабатывает специальные материалы для аэрокосмической техники".
Команда Hypersonix состоит примерно из 20 аэрокосмических инженеров, и она прошла долгий путь с момента своего основания в 2019 году, как раз перед тем, как пандемия изменила мировую реальность. За это время они разработали трехступенчатую систему запуска спутников под названием Wirraway, в которой используется технология многоразовых реактивных двигателей, работающих на экологичном водородном топливе, что означает, что система запуска спутников не приведет к выбросам углекислого газа.
Устойчивые запуски спутников и 90-минутные трансатлантические перелеты
Команда создает свою новую технологию с использованием керамических композиционных материалов (CMC), которые способны выдерживать невероятно высокие температуры, наблюдаемые при гиперзвуковом полете. Двигатель SPARTAN компании Hypersonix может разгоняться от 5 до 12 Махов. Он будет использоваться в аппарате компании Delta-Velos, который станет частью пусковой системы Wirraway и сможет пролететь 1 553 мили (2 500 километров) перед посадкой, как обычный самолет, готовый снова отправиться в полет после дозаправки и проверок.
Ракета Delta-Velos будет запущена с многоразовой разгонной ступенью Boomerang компании Hypersonix, которая также будет возвращена на Землю для повторного использования по аналогии с первой ступенью Falcon9 компании SpaceX. Войдя в верхние слои атмосферы, космический аппарат Delta-Velos выведет полезную нагрузку в виде спутника весом до 50 кг (110 фунтов), который затем будет выведен на низкую околоземную орбиту (НОО) или солнечно-синхронную орбиту (ССО).
Благодаря использованию зеленого водородного топлива, в процессе работы будет выделяться только водяной пар при полном отсутствии выбросов углекислого газа. Более того, Hypersonix утверждает, что ее гибкая система запуска позволит запускать миссии на любую орбиту с любой стартовой площадки.
Компания надеется запустить свою систему Delta-Velos к 2024 году. Если все пойдет по плану, то в конечном итоге компания намерена присоединиться к гонке по созданию гиперзвуковых авиалайнеров. Другие компании, такие как Hermeus, поддерживаемая ВВС США, также работают над этой технологией, которая в конечном итоге может доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк всего за 90 минут.
Если уж говорить о сверхзвуковых скоростях, то недавно военно-промышленная корпорация Lockheed Martin специализирующаяся в области авиастроения, анонсировала новый гиперзвуковой самолет SR-72 который буде развивать скорость 6 Махов.