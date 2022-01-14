Технология многоразового запуска спутников в один прекрасный день может стать источником энергии для гиперзвуковых авиалайнеров.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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В аэрокосмической промышленности "быстрее" не всегда означает "экологичнее", но именно такую цель преследует австралийский стартап Hypersonix.

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Компания разработала новую гиперзвуковую систему запуска спутников, которая сделает запуски более доступными, а также более экологичными. Эта технология также может однажды помочь в разработке гиперзвуковых авиалайнеров, способных пересечь Атлантику чуть более чем за час.

Орбитальный аппарат Delta Velos компании Hypersonix предназначен для доставки небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Hypersonix Launch Systems

"При скорости 5 Махов и выше трение, вызванное молекулами, обтекающими гиперзвуковой самолет, может создавать температуру свыше 2 000˚C (3 632˚F). Чтобы справится с этими экстремальными условиями, компания Hypersonix Launch Systems, базирующаяся в Брисбене, разрабатывает специальные материалы для аэрокосмической техники".

Команда Hypersonix состоит примерно из 20 аэрокосмических инженеров, и она прошла долгий путь с момента своего основания в 2019 году, как раз перед тем, как пандемия изменила мировую реальность. За это время они разработали трехступенчатую систему запуска спутников под названием Wirraway, в которой используется технология многоразовых реактивных двигателей, работающих на экологичном водородном топливе, что означает, что система запуска спутников не приведет к выбросам углекислого газа.

Реактивный двигатель Hypersonix работает на экологичном водороде. Hypersonix Launch Systems

Устойчивые запуски спутников и 90-минутные трансатлантические перелеты

Команда создает свою новую технологию с использованием керамических композиционных материалов (CMC), которые способны выдерживать невероятно высокие температуры, наблюдаемые при гиперзвуковом полете. Двигатель SPARTAN компании Hypersonix может разгоняться от 5 до 12 Махов. Он будет использоваться в аппарате компании Delta-Velos, который станет частью пусковой системы Wirraway и сможет пролететь 1 553 мили (2 500 километров) перед посадкой, как обычный самолет, готовый снова отправиться в полет после дозаправки и проверок.

Ракета Delta-Velos будет запущена с многоразовой разгонной ступенью Boomerang компании Hypersonix, которая также будет возвращена на Землю для повторного использования по аналогии с первой ступенью Falcon9 компании SpaceX. Войдя в верхние слои атмосферы, космический аппарат Delta-Velos выведет полезную нагрузку в виде спутника весом до 50 кг (110 фунтов), который затем будет выведен на низкую околоземную орбиту (НОО) или солнечно-синхронную орбиту (ССО).

Пусковая система Wirraway. Hypersonix Launch Systems

Благодаря использованию зеленого водородного топлива, в процессе работы будет выделяться только водяной пар при полном отсутствии выбросов углекислого газа. Более того, Hypersonix утверждает, что ее гибкая система запуска позволит запускать миссии на любую орбиту с любой стартовой площадки.

Компания надеется запустить свою систему Delta-Velos к 2024 году. Если все пойдет по плану, то в конечном итоге компания намерена присоединиться к гонке по созданию гиперзвуковых авиалайнеров. Другие компании, такие как Hermeus, поддерживаемая ВВС США, также работают над этой технологией, которая в конечном итоге может доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк всего за 90 минут.

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Если уж говорить о сверхзвуковых скоростях, то недавно военно-промышленная корпорация Lockheed Martin специализирующаяся в области авиастроения, анонсировала новый гиперзвуковой самолет SR-72 который буде развивать скорость 6 Махов.