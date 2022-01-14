Исследование на мышах поможет разработать метод полного выведения вируса из организма людей, страдающих от ежедневного приема антиретровирусной терапии.

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ВИЧ сложно уничтожить благодаря его склонности скрываться в клеточных резервуарах, но растущее число исследований показывает, что излечение может стать реальностью. В рамках нового проекта, усовершенствовав предыдущий метод "бей и убивай", удалось полностью уничтожить ВИЧ у 40 процентов мышей, прошедших лечение.

Ученые усовершенствовали метод "бей и убивай", чтобы полностью уничтожить "дремлющий" вирус иммунодефицита человека (HIV) у 40 процентов мышей, прошедших терапию. amuzica/Depositphotos реклама

В настоящее время ВИЧ является контролируемой болезнью, поскольку пациенты, ежедневно применяющие антиретровирусную терапии (АРТ), ведут вполне нормальный образ жизни. Подобное лечение препятствует репликации вируса, сокращая его количество до необнаруживаемого уровня, но вирус не исчезает из организма полностью. Скорее, вирус находится в спящем состоянии внутри резервуаров инфицированных клеток, и готов активироваться снова, если терапия будет прекращена.

Ученые разработали стратегию под названием "бей и убивай" - по сути это поиск способов извлечь вирус из его клеточных убежищ и разрушить его. В прошлых исследованиях были получены весьма перспективные результаты с помощью иммунной терапии, технологии корректировки генов CRISPR, модифицированных стволовых клеток или путем блокирования определенных молекул РНК.

Работа основанная на методе "бей и убивай", была проведена на ВИЧ-инфицированных мышах с иммунной системой, подобной человеческой, и подробно описана в исследовании 2017 года. Команда специалистов вводила синтезированный препарат SUW133, который активировал дремлющий HIV и позволил антиретровирусным препаратам обнаружить и убить инфицированные клетки. За 24 часа было уничтожено примерно 25 процентов зараженных клеток.

В рамках нового эксперимента специалисты, участвовавшие в предыдущем исследовании, обнаружили метод, позволивший значительно улучшить результат. Наряду с SUW133 и антиретровирусными препаратами, ученые ввели мышам здоровые иммунные клетки (естественные киллеры), которые атакуют HIV, как только тот снова обнаруживает себя. Учёные установили, что комбинированный подход оказался более эффективным, чем применение SUW133 или клеток-киллеров по отдельности, что позволило полностью ликвидировать вирусные резервуары у 40 процентов мышей.

"Эти результаты свидетельствуют о доказательстве эффективности разработанной стратегии лечения для потенциального уничтожения вируса иммунодефицита человека из организма - проблемы, которая была практически невыполнимой в течение длительного времени", - считает профессор Джослин Ким, ведущий автор исследовательской работы. "Это открытие позволяет создать новый подход к возможному излечению ВИЧ в будущем".

В дальнейшей работе команда планирует усовершенствовать методику, чтобы в идеале добиться уничтожения ВИЧ у 100 процентов подопытных мышей. Также планируется провести эксперименты на приматах, чтобы в перспективе испытать метод на людях.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

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Источник: Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. UCLA